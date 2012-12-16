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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Наполи - Болонья
Наполи - Болонья: обзор матча 16 декабря 2012
Наполи
16.12.2012, воскресенье, 23:45
Италия. Серия А, 17 тур
2 : 3
Завершен
Болонья
50'
А. Гамберини
70'
Э. Кавани
10'
М. Габбиадини
86'
П. Коне
89'
Д. Портанова
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Наполи - Болонья
89'
ГОЛ! 2:3!
Д. Портанова
Пас отдал
А. Диаманти
86'
ГОЛ! 2:2!
П. Коне
Пас отдал
Г. Гарич
84'
Желтая карточка
Г. Гарич
77'
Замена
П. Коне
️️️️
Р. Крхин
Замена
Б. Джемаили
️️️️
Л. Инсинье
72'
ГОЛ! 2:1!
Э. Кавани
Пас отдал
Л. Инсинье
70'
Желтая карточка
Г. Инлер
69'
Замена
У. Кампаньяро
️️️️
А. Гамберини
68'
63'
Замена
Г. Гарич
️️️️
М. Мотта
ГОЛ! 1:1!
А. Гамберини
50'
Замена
Г. Пандев
️️️️
М. Бритос
46'
45'
+3
Желтая карточка
А. Морлео
40'
Замена
А. Морлео
️️️️
Т. Гуаренте
Желтая карточка
В. Бехрами
29'
18'
Желтая карточка
Н. Черубин
10'
ГОЛ! 0:1!
М. Габбиадини
Пас отдал
Н. Черубин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
16
Морган Де Санктис
ВР
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
3
Мигель Бритос
ЦЗ
18
Камило Суньига
ЛП
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
17
Марек Гамшик
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
85
Валон Бехрами
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Болонья
30
Федерико Альярди
ВР
3
Николо Черубин
ЦЗ
90
Даниэле Портанова
ЦЗ
15
Микаэль Антонссон
ЦЗ
16
Марко Мотта
ПЗ
8
Сафир Таидер
ЦП
17
Тиберио Гуаренте
ЦП
21
Рене Крхин
ЦП
23
Алессандро Диаманти
АП
19
Альберто Джилардино
ЦФ
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Наполи
21
Антонио Розати
ВР
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
6
Сальваторе Ароника
ЦЗ
2
Джанлука Грава
ЦЗ
14
Уго Кампаньяро
ЦЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
3
Андреа Доссена
ЛП
33
Марко Донадель
ЦП
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
21
Блерим Джемаили
ЦП
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
21
Горан Пандев
ЦФ
Болонья
1
Деян Стоянович
ВР
3
Архимеде Морлео
ЛЗ
45
Роджер Карвальо
ЦЗ
26
Урош Радакович
ЦЗ
13
Гиорги Гарич
ПЗ
33
Панайотис Коне
ЦП
30
Марти Риверола
ЦП
35
Даниэле Папони
ЦФ
8
Кристиан Паскуато
ЦФ
3-5-1-1
16
Де Санктис
5
Гамберини
28
Каннаваро
3
Бритос
18
Суньига
17
Гамшик
88
Инлер
85
Бехрами
11
Маджо
10
Инсинье
10
Кавани
4-3-1-2
30
Альярди
16
Мотта
90
Портанова
15
Антонссон
3
Черубин
8
Таидер
17
Гуаренте
21
Крхин
23
Диаманти
11
Габбиадини
19
Джилардино
5
Гамберини
14
Кампаньяро
14
Кампаньяро
5
Гамберини
10
Инсинье
21
Джемаили
21
Джемаили
10
Инсинье
3
Бритос
21
Пандев
21
Пандев
3
Бритос
17
Гуаренте
3
Морлео
3
Морлео
17
Гуаренте
16
Мотта
13
Гарич
13
Гарич
16
Мотта
21
Крхин
33
Коне
33
Коне
21
Крхин
Остались в запасе
Наполи
Болонья
21
Антонио Розати
ВР
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
6
Сальваторе Ароника
ЦЗ
2
Джанлука Грава
ЦЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
3
Андреа Доссена
ЛП
33
Марко Донадель
ЦП
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
1
Деян Стоянович
ВР
45
Роджер Карвальо
ЦЗ
26
Урош Радакович
ЦЗ
30
Марти Риверола
ЦП
35
Даниэле Папони
ЦФ
8
Кристиан Паскуато
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Остались в запасе
21
Антонио Розати
ВР
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
6
Сальваторе Ароника
ЦЗ
2
Джанлука Грава
ЦЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
3
Андреа Доссена
ЛП
33
Марко Донадель
ЦП
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
Остались в запасе
1
Деян Стоянович
ВР
45
Роджер Карвальо
ЦЗ
26
Урош Радакович
ЦЗ
30
Марти Риверола
ЦП
35
Даниэле Папони
ЦФ
8
Кристиан Паскуато
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Главный тренер
Стефано Пиоли
Статистика матча Наполи - Болонья
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Валери
(Рим)
Стадион:
Диего Армандо Марадона
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