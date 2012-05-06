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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Болонья - Наполи
Болонья - Наполи: обзор матча 06 мая 2012
Болонья
06.05.2012, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 37 тур
2 : 0
Завершен
Наполи
17'
А. Диаманти
64'
М. Рубин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болонья - Наполи
Красная карточка
А. Морлео
Вторая желтая
Б. Джемаили
Желтая карточка
К. Суньига
Желтая карточка
С. Ароника
Желтая карточка
Б. Джемаили
Желтая карточка
Э. Кавани
Замена
И. Бельфодиль
️️️️
А. Диаманти
Желтая карточка
П. Каннаваро
Замена
Б. Джемаили
️️️️
Г. Инлер
Желтая карточка
М. Рубин
ГОЛ! 2:0!
М. Рубин
Пас отдал
М. Ди Вайо
Замена
А. Доссена
️️️️
М. Бритос
Желтая карточка
М. Бритос
Замена
М. Рубин
️️️️
Р. Аквафреска
Желтая карточка
Н. Черубин
Замена
Э. Лавесси
️️️️
К. Маджо
Желтая карточка
В. Гаргано
Желтая карточка
С. Лориа
Замена
С. Таидер
️️️️
Д. Перес
ГОЛ! 1:0!
А. Диаманти
Пас отдал
Р. Аквафреска
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болонья
30
Федерико Альярди
ВР
15
Микаэль Антонссон
ЦЗ
51
Симоне Лориа
ЦЗ
3
Николо Черубин
ЦЗ
15
Диего Перес
ЛВ
16
Габи Мудингай
ЦП
13
Гиорги Гарич
ЦП
23
Алессандро Диаманти
ЦП
99
Роберт Аквафреска
ПВ
9
Марко Ди Вайо
ЦФ
3
Архимеде Морлео
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Наполи
16
Морган Де Санктис
ВР
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
6
Сальваторе Ароника
ЦЗ
3
Мигель Бритос
ЦЗ
18
Камило Суньига
ЛП
17
Марек Гамшик
ЦП
5
Вальтер Гаргано
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
21
Горан Пандев
АП
11
Кристиан Маджо
ПП
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Болонья
1
Деян Стоянович
ВР
33
Маттео Рубин
ЛЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
15
Хосе Анхель Креспо
ЦЗ
8
Сафир Таидер
ЦП
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
Наполи
13
Роберто Коломбо
ВР
39
Игнасио Фиделефф
ЦЗ
2
Джанлука Грава
ЦЗ
3
Андреа Доссена
ЛП
21
Блерим Джемаили
ЦП
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
22
Эсекьель Лавесси
ЦФ
3-3-2-2
30
Альярди
15
Антонссон
51
Лориа
3
Черубин
16
Мудингай
13
Гарич
23
Диаманти
15
Перес
99
Аквафреска
3
Морлео
9
Ди Вайо
3-5-1-1
16
Де Санктис
28
Каннаваро
6
Ароника
3
Бритос
11
Маджо
17
Гамшик
5
Гаргано
88
Инлер
18
Суньига
21
Пандев
10
Кавани
99
Аквафреска
33
Рубин
33
Рубин
99
Аквафреска
15
Перес
8
Таидер
8
Таидер
15
Перес
23
Диаманти
19
Бельфодиль
19
Бельфодиль
23
Диаманти
3
Бритос
3
Доссена
3
Доссена
3
Бритос
88
Инлер
21
Джемаили
21
Джемаили
88
Инлер
11
Маджо
22
Лавесси
22
Лавесси
11
Маджо
Остались в запасе
Болонья
Наполи
1
Деян Стоянович
ВР
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
15
Хосе Анхель Креспо
ЦЗ
Главный тренер
Стефано Пиоли
39
Игнасио Фиделефф
ЦЗ
13
Роберто Коломбо
ВР
2
Джанлука Грава
ЦЗ
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Остались в запасе
1
Деян Стоянович
ВР
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
15
Хосе Анхель Креспо
ЦЗ
Остались в запасе
39
Игнасио Фиделефф
ЦЗ
13
Роберто Коломбо
ВР
2
Джанлука Грава
ЦЗ
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Статистика матча Болонья - Наполи
3
1
1
7
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
3
7
Матчи команд
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Стадион:
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