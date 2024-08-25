Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Наполи - Болонья
Наполи - Болонья: обзор матча 25 августа 2024
Наполи
25.08.2024, воскресенье, 21:45
Италия. Серия А, 2 тур
3 : 0
Завершен
Болонья
45+2'
Д. Ди Лоренцо
75'
Х. Кварацхелия
90+4'
Д. Симеоне
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Наполи - Болонья
ГОЛ! 3:0!
Д. Симеоне
Пас отдал
Д. Нерес
90'
+4
Замена
Д. Нерес
️️️️
М. Политано
88'
Замена
Д. Симеоне
️️️️
Д. Распадори
84'
80'
Замена
Д. Фаббиан
️️️️
М. Эбишер
Замена
Л. Спинаццола
️️️️
П. Маццокки
77'
ГОЛ! 2:0!
Х. Кварацхелия
Пас отдал
А. Ррахмани
75'
63'
Замена
Й. Одгор
️️️️
Р. Орсолини
63'
Замена
Й. Карлссон
️️️️
Д. Ндой
63'
Замена
Х. Миранда
️️️️
Х. Ликояннис
Желтая карточка
А. Ррахмани
56'
50'
Желтая карточка
С. Пош
49'
Желтая карточка
Д. Лукуми
ГОЛ! 1:0!
Д. Ди Лоренцо
Пас отдал
Х. Кварацхелия
45'
+2
Желтая карточка
П. Маццокки
43'
19'
Замена
Д. Лукуми
️️️️
М. Эрлич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
1
Алекс Мерет
ВР
17
Матиас Оливера
ЛЗ
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
(К)
ПЗ
70
Паскуале Маццокки
ПЗ
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
68
Станислав Лоботка
ЦП
99
Франк Ангисса
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
18
Джакомо Распадори
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Болонья
1
Лукаш Скорупски
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
31
Сам Беукема
ЦЗ
4
Стефан Пош
ЦЗ
19
Ремо Фройлер
ЦП
6
Никола Моро
ЦП
20
Михел Эбишер
ЦП
14
Дан Ндой
ПВ
7
Риккардо Орсолини
(К)
ЦФ
9
Сантьяго Кастро
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Наполи
14
Никита Контини
ВР
1
Элия Каприле
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
16
Рафа Марин
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
94
Франческо Меццони
ПЗ
24
Алессио Дзербин
ЛВ
78
Дженнаро Яккарино
ОП
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
6
Коли Сако
ЦП
7
Давид Нерес
ПВ
16
Сириль Нгонг
ПВ
18
Джованни Симеоне
ЦФ
9
Валид Чеддира
ЦФ
Болонья
23
Никола Багнолини
ВР
1
Федерико Равалья
ВР
21
Томмазо Корацца
ЛЗ
33
Хуан Миранда
ЛЗ
26
Джон Лукуми
ЦЗ
6
Михайло Илич
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
3
Эмиль Хольм
ПЗ
82
Каспер Урбански
ОП
80
Джованни Фаббиан
ЦП
32
Naïm Byar
ЦП
4
Томмазо Побега
ЦП
21
Йеспер Карлссон
ЦФ
21
Йенс Одгор
ЦФ
27
Тейс Даллинга
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Мерет
22
Ди Лоренцо
13
Ррахмани
4
Буонджорно
17
Оливера
70
Маццокки
68
Лоботка
99
Ангисса
7
Кварацхелия
21
Политано
18
Распадори
4-3-1-2
1
Скорупски
6
Эрлич
31
Беукема
4
Пош
22
Ликояннис
19
Фройлер
6
Моро
20
Эбишер
14
Ндой
9
Кастро
7
Орсолини
70
Маццокки
37
Спинаццола
37
Спинаццола
70
Маццокки
21
Политано
7
Нерес
7
Нерес
21
Политано
18
Распадори
18
Симеоне
18
Симеоне
18
Распадори
22
Ликояннис
33
Миранда
33
Миранда
22
Ликояннис
6
Эрлич
26
Лукуми
26
Лукуми
6
Эрлич
20
Эбишер
80
Фаббиан
80
Фаббиан
20
Эбишер
14
Ндой
21
Карлссон
21
Карлссон
14
Ндой
7
Орсолини
21
Одгор
21
Одгор
7
Орсолини
Остались в запасе
Наполи
Болонья
14
Никита Контини
ВР
1
Элия Каприле
ВР
16
Рафа Марин
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
94
Франческо Меццони
ПЗ
78
Дженнаро Яккарино
ОП
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
6
Коли Сако
ЦП
24
Алессио Дзербин
ЛВ
16
Сириль Нгонг
ПВ
9
Валид Чеддира
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
23
Никола Багнолини
ВР
1
Федерико Равалья
ВР
21
Томмазо Корацца
ЛЗ
6
Михайло Илич
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
3
Эмиль Хольм
ПЗ
82
Каспер Урбански
ОП
32
Naïm Byar
ЦП
4
Томмазо Побега
ЦП
27
Тейс Даллинга
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Остались в запасе
14
Никита Контини
ВР
1
Элия Каприле
ВР
16
Рафа Марин
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
94
Франческо Меццони
ПЗ
78
Дженнаро Яккарино
ОП
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
6
Коли Сако
ЦП
24
Алессио Дзербин
ЛВ
16
Сириль Нгонг
ПВ
9
Валид Чеддира
ЦФ
Остались в запасе
23
Никола Багнолини
ВР
1
Федерико Равалья
ВР
21
Томмазо Корацца
ЛЗ
6
Михайло Илич
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
3
Эмиль Хольм
ПЗ
82
Каспер Урбански
ОП
32
Naïm Byar
ЦП
4
Томмазо Побега
ЦП
27
Тейс Даллинга
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Статистика матча Наполи - Болонья
2
2
Всего ударов по воротам
16
8
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
7
5
Нарушения
11
17
Офсайды
1
1
Количество передач
338
534
Сейвы
2
2
Точность передач %
77
85
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
7
2
Удары из пределов штрафной
9
4
Удары из-за пределов штрафной
7
4
xG (ожидаемые голы)
1.78
0.35
Матчи команд
Наполи
Италия. Серия А, 13 тур
Сассуоло
- : -
29.11.2026
Наполи
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Болонья
Италия. Серия А, 14 тур
Болонья
- : -
04.12.2026
Рома
Италия. Серия А, 13 тур
Венеция
0 : 0
27.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Информация о матче
Главный судья:
Лука Пайретто
(Турин)
Стадион:
Диего Армандо Марадона
Новости команд
Все
Наполи
Болонья
Серия А: шансы «Сассуоло» и «Наполи» на победу в матче 13-го тура
Вчера, 09:54
«Венеция» – «Болонья»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 ноября 2026
27 ноября
Серия А: шансы «Венеции» и «Болоньи» на победу в матче 13-го тура
26 ноября
Мареска объяснил, почему «Манчестер Сити» не смог победить «Наполи»
25 ноября
Лига чемпионов. «Арсенал» сыграл вничью, «Манчестер Сити» ушел от поражения и другие результаты
25 ноября
2
Серия А: шансы «Сассуоло» и «Наполи» на победу в матче 13-го тура
Вчера, 09:54
Мареска объяснил, почему «Манчестер Сити» не смог победить «Наполи»
25 ноября
Лига чемпионов. «Арсенал» сыграл вничью, «Манчестер Сити» ушел от поражения и другие результаты
25 ноября
2
«Манчестер Сити» – «Наполи»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 ноября 2026
24 ноября
«Манчестер Сити» – «Наполи» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
23 ноября
«Венеция» – «Болонья»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 ноября 2026
27 ноября
Серия А: шансы «Венеции» и «Болоньи» на победу в матче 13-го тура
26 ноября
«Болонья» – «Удинезе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Серия А: шансы «Болоньи» и «Удинезе» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Парма» – «Болонья»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+