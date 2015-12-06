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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Болонья - Наполи
Болонья - Наполи: обзор матча 06 декабря 2015
Болонья
06.12.2015, воскресенье, 14:30
Италия. Серия А, 15 тур
3 : 2
Завершен
Наполи
14'
М. Дестро
21'
Л. Россеттини
60'
М. Дестро
87'
Г. Игуаин
90'
Г. Игуаин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болонья - Наполи
Замена
Э. Пульгар
️️️️
А. Диавара
90'
Желтая карточка
А. Масина
90'
90'
ГОЛ! 3:2!
Г. Игуаин
Пас отдал
М. Гамшик
87'
ГОЛ! 3:1!
Г. Игуаин
Пас отдал
Л. Инсинье
76'
Замена
Д. Лопес
️️️️
Аллан
Замена
И. Мбайе
️️️️
Л. Риццо
74'
65'
Замена
Д. Мертенс
️️️️
Х. Кальехон
Замена
М. Бриги
️️️️
Ф. Бриенца
65'
64'
Замена
К. Маджо
️️️️
Э. Хюсай
ГОЛ! 3:0!
М. Дестро
60'
Желтая карточка
М. Дестро
39'
ГОЛ! 2:0!
Л. Россеттини
Пас отдал
Ф. Бриенца
21'
ГОЛ! 1:0!
М. Дестро
Пас отдал
А. Диавара
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болонья
83
Антонио Миранте
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
5
Даниэле Гастальделло
ЦЗ
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
13
Лука Россеттини
ЦЗ
24
Амаду Диавара
ОП
8
Сафир Таидер
ЦП
14
Лука Риццо
ЦП
40
Антони Мунье
ЦП
20
Франческо Бриенца
ЦФ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Наполи
25
Пепе Рейна
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
25
Аллан
ЦП
17
Марек Гамшик
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Болонья
1
Анжело Да Кошта
ВР
1
Деян Стоянович
ВР
3
Архимеде Морлео
ЛЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
5
Эрик Пульгар
ОП
30
Годфред Донса
ЦП
12
Лоренцо Крисетиг
ЦП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
4
Маттео Бриги
ЦП
25
Филиппо Фалько
ПВ
99
Роберт Аквафреска
ЦФ
Наполи
1
Рафаэль Кабрал
ВР
22
Габриэл
ВР
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
23
Иван Стринич
ЦЗ
3
Энрике
ЦЗ
15
Натаниэль Чалоба
ОП
5
Давид Лопес
ОП
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
6
Якопо Дези
ЦП
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
10
Дрис Мертенс
ЦФ
4-1-3-2
83
Миранте
25
Масина
6
Оиконому
13
Россеттини
5
Гастальделло
24
Диавара
8
Таидер
14
Риццо
40
Мунье
21
Дестро
20
Бриенца
4-3-1-2
25
Рейна
4
Хюсай
3
Кулибали
39
Альбиоль
13
Гулам
25
Аллан
17
Гамшик
21
Жоржиньо
10
Инсинье
7
Кальехон
9
Игуаин
14
Риццо
15
Мбайе
15
Мбайе
14
Риццо
24
Диавара
5
Пульгар
5
Пульгар
24
Диавара
20
Бриенца
4
Бриги
4
Бриги
20
Бриенца
25
Аллан
5
Лопес
5
Лопес
25
Аллан
4
Хюсай
11
Маджо
11
Маджо
4
Хюсай
7
Кальехон
10
Мертенс
10
Мертенс
7
Кальехон
Остались в запасе
Болонья
Наполи
25
Филиппо Фалько
ПВ
1
Анжело Да Кошта
ВР
1
Деян Стоянович
ВР
3
Архимеде Морлео
ЛЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
30
Годфред Донса
ЦП
12
Лоренцо Крисетиг
ЦП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
99
Роберт Аквафреска
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
15
Натаниэль Чалоба
ОП
1
Рафаэль Кабрал
ВР
22
Габриэл
ВР
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
23
Иван Стринич
ЦЗ
3
Энрике
ЦЗ
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
6
Якопо Дези
ЦП
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
Главный тренер
Маурицио Сарри
Остались в запасе
25
Филиппо Фалько
ПВ
1
Анжело Да Кошта
ВР
1
Деян Стоянович
ВР
3
Архимеде Морлео
ЛЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
30
Годфред Донса
ЦП
12
Лоренцо Крисетиг
ЦП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
99
Роберт Аквафреска
ЦФ
Остались в запасе
15
Натаниэль Чалоба
ОП
1
Рафаэль Кабрал
ВР
22
Габриэл
ВР
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
23
Иван Стринич
ЦЗ
3
Энрике
ЦЗ
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
6
Якопо Дези
ЦП
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
Главный тренер
Роберто Донадони
Главный тренер
Маурицио Сарри
Статистика матча Болонья - Наполи
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Сильвио Маццолени
(Бергамо)
Стадион:
Ренато ДальАра
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 3
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