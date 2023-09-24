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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Болонья - Наполи
Болонья - Наполи: обзор матча 24 сентября 2023
Болонья
24.09.2023, воскресенье, 19:00
Италия. Серия А, 5 тур
0 : 0
Завершен
Наполи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Болонья - Наполи
90'
+4
Желтая карточка
М. Руй
86'
Замена
Й. Каюсте
️️️️
С. Лоботка
86'
Замена
Д. Симеоне
️️️️
В. Осимхен
82'
Желтая карточка
М. Политано
Замена
Р. Орсолини
️️️️
Й. Карлссон
82'
Замена
У. Эль-Аззузи
️️️️
Р. Фройлер
82'
Желтая карточка
Р. Фройлер
81'
76'
Замена
Э. Эльмас
️️️️
Х. Кварацхелия
Желтая карточка
Л. Скорупски
72'
72'
Пенальти не реализован!
В. Осимхен
67'
Замена
М. Политано
️️️️
Д. Распадори
Замена
Р. Калафьори
️️️️
Д. Лукуми
65'
Замена
А. Салемакерс
️️️️
Д. Ндой
65'
Желтая карточка
Д. Ндой
55'
53'
Желтая карточка
Х. Кварацхелия
49'
Желтая карточка
С. Лоботка
46'
Замена
М. Руй
️️️️
М. Оливера
Желтая карточка
М. Эбишер
30'
Замена
Л. Де Сильвестри
️️️️
С. Пош
10'
6'
Желтая карточка
М. Оливера
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болонья
1
Лукаш Скорупски
ВР
34
Виктор Кристиансен
ЛЗ
4
Стефан Пош
ЦЗ
31
Сам Беукема
ЦЗ
26
Джон Лукуми
ЦЗ
20
Михел Эбишер
ЦП
19
Ремо Фройлер
ЦП
19
Льюис Фергюсон
ЦП
14
Дан Ндой
ПВ
21
Йеспер Карлссон
ЦФ
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Мотта
Наполи
1
Алекс Мерет
ВР
17
Матиас Оливера
ЛЗ
4
Натан
ЦЗ
5
Лео Эстигард
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
99
Франк Ангисса
ЦП
68
Станислав Лоботка
ЦП
20
Петр Зелински
ЦП
18
Джакомо Распадори
ЦФ
45
Виктор Осимхен
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Болонья
1
Федерико Равалья
ВР
50
Тито Гасперини
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
21
Томмазо Корацца
ЛЗ
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
17
Уссама Эль-Аззузи
ОП
82
Каспер Урбански
ОП
6
Никола Моро
ЦП
80
Джованни Фаббиан
ЦП
56
Алексис Салемакерс
ПВ
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
17
Сидней ван Хойдонк
ЦФ
Наполи
16
Хуберт Идасяк
ВР
14
Никита Контини
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
59
Алессандро Дзаноли
ПЗ
24
Алессио Дзербин
ЛВ
2
Йенс-Люс Каюсте
ОП
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
6
Диего Демме
ЦП
99
Эльйиф Эльмас
АП
35
Йеспер Линдстрем
АП
21
Маттео Политано
ПВ
18
Джованни Симеоне
ЦФ
4-3-1-2
1
Скорупски
34
Кристиансен
31
Беукема
26
Лукуми
4
Пош
20
Эбишер
19
Фройлер
19
Фергюсон
14
Ндой
11
Зиркзее
21
Карлссон
4-3-1-2
1
Мерет
22
Ди Лоренцо
4
Натан
5
Эстигард
17
Оливера
99
Ангисса
68
Лоботка
20
Зелински
7
Кварацхелия
45
Осимхен
18
Распадори
26
Лукуми
33
Калафьори
33
Калафьори
26
Лукуми
4
Пош
29
Де Сильвестри
29
Де Сильвестри
4
Пош
19
Фройлер
17
Эль-Аззузи
17
Эль-Аззузи
19
Фройлер
14
Ндой
56
Салемакерс
56
Салемакерс
14
Ндой
21
Карлссон
7
Орсолини
7
Орсолини
21
Карлссон
17
Оливера
6
Мариу Руй
6
Мариу Руй
17
Оливера
68
Лоботка
2
Каюсте
2
Каюсте
68
Лоботка
7
Кварацхелия
99
Эльмас
99
Эльмас
7
Кварацхелия
18
Распадори
21
Политано
21
Политано
18
Распадори
45
Осимхен
18
Симеоне
18
Симеоне
45
Осимхен
Остались в запасе
Болонья
Наполи
1
Федерико Равалья
ВР
50
Тито Гасперини
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
21
Томмазо Корацца
ЛЗ
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
82
Каспер Урбански
ОП
6
Никола Моро
ЦП
80
Джованни Фаббиан
ЦП
17
Сидней ван Хойдонк
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Мотта
16
Хуберт Идасяк
ВР
14
Никита Контини
ВР
59
Алессандро Дзаноли
ПЗ
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
6
Диего Демме
ЦП
35
Йеспер Линдстрем
АП
24
Алессио Дзербин
ЛВ
Главный тренер
Руди Гарсия
Остались в запасе
1
Федерико Равалья
ВР
50
Тито Гасперини
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
21
Томмазо Корацца
ЛЗ
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
82
Каспер Урбански
ОП
6
Никола Моро
ЦП
80
Джованни Фаббиан
ЦП
17
Сидней ван Хойдонк
ЦФ
Остались в запасе
16
Хуберт Идасяк
ВР
14
Никита Контини
ВР
59
Алессандро Дзаноли
ПЗ
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
6
Диего Демме
ЦП
35
Йеспер Линдстрем
АП
24
Алессио Дзербин
ЛВ
Главный тренер
Тиаго Мотта
Главный тренер
Руди Гарсия
Статистика матча Болонья - Наполи
4
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
Болонья
Италия. Серия А, 13 тур
Венеция
- : -
27.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Наполи
Италия. Серия А, 13 тур
Сассуоло
- : -
29.11.2026
Наполи
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Информация о матче
Стадион:
Ренато ДальАра
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