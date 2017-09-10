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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Болонья - Наполи
Болонья - Наполи: обзор матча 10 сентября 2017
Болонья
10.09.2017, воскресенье, 21:45
Италия. Серия А, 3 тур
0 : 3
Завершен
Наполи
66'
Х. Кальехон
83'
Д. Мертенс
88'
П. Зелински
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болонья - Наполи
88'
ГОЛ! 0:3!
П. Зелински
Пас отдал
Х. Кальехон
83'
ГОЛ! 0:2!
Д. Мертенс
Желтая карточка
С. Верди
73'
66'
ГОЛ! 0:1!
Х. Кальехон
Пас отдал
Л. Инсинье
Желтая карточка
Р. Паласио
39'
Желтая карточка
М. Дестро
19'
18'
Желтая карточка
В. Кирикеш
Желтая карточка
Э. Пульгар
12'
Желтая карточка
Ф. Хеландер
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болонья
83
Антонио Миранте
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
22
Филип Хеландер
ЦЗ
22
Доменико Майетта
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
29
Федерико Ди Франческо
ЛВ
5
Эрик Пульгар
ОП
15
Андреа Поли
ЦП
90
Симоне Верди
АП
8
Родриго Паласио
ЦФ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Наполи
25
Пепе Рейна
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
21
Жоржиньо
ЦП
17
Марек Гамшик
ЦП
25
Аллан
ЦП
10
Дрис Мертенс
ЦФ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Болонья
1
Федерико Равалья
ВР
1
Анжело Да Кошта
ВР
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
21
Джанкарло Гонсалес
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
30
Годфред Донса
ЦП
6
Адам Надь
ЦП
7
Ладислав Крейчи
ЦП
12
Лоренцо Крисетиг
ЦП
8
Сафир Таидер
ЦП
9
Бруно Петкович
ЦФ
30
Орджи Оквонкво
ЦФ
Наполи
55
Луиджи Сепе
ВР
1
Рафаэль Кабрал
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
11
Кристиан Маджо
ЦЗ
24
Амаду Диавара
ОП
7
Петр Зелински
ЦП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
26
Марко Рог
ЦП
96
Адам Унас
ПВ
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
4-1-1-2-2
83
Миранте
25
Масина
22
Хеландер
22
Майетта
17
Крафт
5
Пульгар
15
Поли
29
Ди Франческо
90
Верди
21
Дестро
8
Паласио
4-3-1-2
25
Рейна
4
Хюсай
21
Кирикеш
3
Кулибали
13
Гулам
21
Жоржиньо
17
Гамшик
25
Аллан
10
Инсинье
7
Кальехон
10
Мертенс
Остались в запасе
Болонья
Наполи
1
Федерико Равалья
ВР
1
Анжело Да Кошта
ВР
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
21
Джанкарло Гонсалес
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
30
Годфред Донса
ЦП
6
Адам Надь
ЦП
7
Ладислав Крейчи
ЦП
12
Лоренцо Крисетиг
ЦП
8
Сафир Таидер
ЦП
9
Бруно Петкович
ЦФ
30
Орджи Оквонкво
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
55
Луиджи Сепе
ВР
1
Рафаэль Кабрал
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
11
Кристиан Маджо
ЦЗ
24
Амаду Диавара
ОП
7
Петр Зелински
ЦП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
26
Марко Рог
ЦП
96
Адам Унас
ПВ
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
1
Федерико Равалья
ВР
1
Анжело Да Кошта
ВР
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
21
Джанкарло Гонсалес
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
30
Годфред Донса
ЦП
6
Адам Надь
ЦП
7
Ладислав Крейчи
ЦП
12
Лоренцо Крисетиг
ЦП
8
Сафир Таидер
ЦП
9
Бруно Петкович
ЦФ
30
Орджи Оквонкво
ЦФ
Остались в запасе
55
Луиджи Сепе
ВР
1
Рафаэль Кабрал
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
11
Кристиан Маджо
ЦЗ
24
Амаду Диавара
ОП
7
Петр Зелински
ЦП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
26
Марко Рог
ЦП
96
Адам Унас
ПВ
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Болонья - Наполи
5
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
1
Матчи команд
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Стадион:
Ренато ДальАра
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 2
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