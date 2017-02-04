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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Болонья - Наполи
Болонья - Наполи: обзор матча 04 февраля 2017
Болонья
04.02.2017, суббота, 22:45
Италия. Серия А, 23 тур
1 : 7
Завершен
Наполи
36'
В. Торосидис
4'
М. Гамшик
6'
Л. Инсинье
33'
Д. Мертенс
43'
Д. Мертенс
70'
М. Гамшик
74'
М. Гамшик
90'
Д. Мертенс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болонья - Наполи
90'
ГОЛ! 1:7!
Д. Мертенс
80'
Замена
М. Рог
️️️️
Л. Инсинье
Замена
А. Да Кошта
️️️️
А. Миранте
80'
75'
Желтая карточка
Э. Хюсай
74'
ГОЛ! 1:6!
М. Гамшик
73'
Замена
Э. Джаккерини
️️️️
П. Зелински
70'
ГОЛ! 1:5!
М. Гамшик
Замена
Б. Петкович
️️️️
М. Дестро
68'
62'
Замена
Аллан
️️️️
А. Диавара
Желтая карточка
Д. Майетта
61'
Замена
С. Верди
️️️️
Л. Риццо
45'
43'
ГОЛ! 1:4!
Д. Мертенс
ГОЛ! 1:3!
В. Торосидис
36'
33'
ГОЛ! 0:3!
Д. Мертенс
Красная карточка
А. Масина
32'
26'
Красная карточка
Х. Кальехон
25'
Желтая карточка
Х. Кальехон
20'
Желтая карточка
А. Диавара
Желтая карточка
Э. Пульгар
11'
6'
ГОЛ! 0:2!
Л. Инсинье
4'
ГОЛ! 0:1!
М. Гамшик
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болонья
83
Антонио Миранте
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
22
Доменико Майетта
ЦЗ
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
35
Василис Торосидис
ЦЗ
21
Блерим Джемаили
ЛП
5
Эрик Пульгар
ОП
6
Адам Надь
ПП
7
Ладислав Крейчи
ЛФ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
14
Лука Риццо
РФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Наполи
25
Пепе Рейна
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
24
Амаду Диавара
ОП
17
Марек Гамшик
ЦП
7
Петр Зелински
ПП
10
Дрис Мертенс
ЦФ
7
Хосе Кальехон
РФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Болонья
1
Анжело Да Кошта
ВР
1
Мухамаду Сарр
ВР
5
Даниэле Гастальделло
ЦЗ
22
Филип Хеландер
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
29
Федерико Ди Франческо
ЛВ
8
Сафир Таидер
ЦП
30
Годфред Донса
ЦП
90
Симоне Верди
АП
6
Умар Садик
ЦФ
9
Бруно Петкович
ЦФ
Наполи
55
Луиджи Сепе
ВР
1
Рафаэль Кабрал
ВР
23
Иван Стринич
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
25
Аллан
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
26
Марко Рог
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
4-1-2-3
83
Миранте
25
Масина
6
Оиконому
35
Торосидис
22
Майетта
5
Пульгар
21
Джемаили
6
Надь
7
Крейчи
21
Дестро
14
Риццо
4-1-2-1-2
25
Рейна
4
Хюсай
39
Альбиоль
52
Максимович
13
Гулам
24
Диавара
7
Зелински
17
Гамшик
10
Инсинье
7
Кальехон
10
Мертенс
83
Миранте
1
Да Кошта
1
Да Кошта
83
Миранте
14
Риццо
90
Верди
90
Верди
14
Риццо
21
Дестро
9
Петкович
9
Петкович
21
Дестро
24
Диавара
25
Аллан
25
Аллан
24
Диавара
7
Зелински
15
Джаккерини
15
Джаккерини
7
Зелински
10
Инсинье
26
Рог
26
Рог
10
Инсинье
Остались в запасе
Болонья
Наполи
29
Федерико Ди Франческо
ЛВ
1
Мухамаду Сарр
ВР
5
Даниэле Гастальделло
ЦЗ
22
Филип Хеландер
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
8
Сафир Таидер
ЦП
30
Годфред Донса
ЦП
6
Умар Садик
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
55
Луиджи Сепе
ВР
1
Рафаэль Кабрал
ВР
23
Иван Стринич
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
21
Жоржиньо
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
29
Федерико Ди Франческо
ЛВ
1
Мухамаду Сарр
ВР
5
Даниэле Гастальделло
ЦЗ
22
Филип Хеландер
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
8
Сафир Таидер
ЦП
30
Годфред Донса
ЦП
6
Умар Садик
ЦФ
Остались в запасе
55
Луиджи Сепе
ВР
1
Рафаэль Кабрал
ВР
23
Иван Стринич
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
21
Жоржиньо
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Болонья - Наполи
2
1
1
3
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Стадион:
Ренато ДальАра
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2
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