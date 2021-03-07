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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Наполи - Болонья
Наполи - Болонья: обзор матча 07 марта 2021
Наполи
07.03.2021, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 26 тур
3 : 1
Завершен
Болонья
8'
Л. Инсинье
65'
В. Осимхен
76'
Л. Инсинье
73'
Р. Сориано
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Наполи - Болонья
Желтая карточка
М. Руй
85'
Замена
Э. Эльмас
️️️️
Л. Инсинье
79'
Замена
М. Руй
️️️️
П. Зелински
79'
ГОЛ! 3:1!
Л. Инсинье
76'
76'
Замена
Р. Орсолини
️️️️
А. Сков Ольсен
76'
Замена
Э. Вигнато
️️️️
М. Сванберг
76'
Замена
Г. Медель
️️️️
И. Мбайе
73'
ГОЛ! 2:1!
Р. Сориано
Пас отдал
А. Сков Ольсен
ГОЛ! 2:0!
В. Осимхен
Пас отдал
П. Зелински
65'
65'
Замена
М. Барроу
️️️️
Н. Сансоне
58'
Замена
Н. Домингес
️️️️
А. Поли
Замена
В. Осимхен
️️️️
Д. Мертенс
53'
Желтая карточка
К. Кулибали
52'
Замена
Э. Хюсай
️️️️
Ф. Гулам
22'
ГОЛ! 1:0!
Л. Инсинье
Пас отдал
П. Зелински
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
1
Давид Оспина
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
6
Диего Демме
ЦП
7
Петр Зелински
ЦП
8
Фабиан Руис
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Болонья
1
Лукаш Скорупски
ВР
5
Данило
ЦЗ
5
Адама Сумаоро
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
15
Андреа Поли
ЦП
32
Маттиас Сванберг
ЦП
21
Роберто Сориано
ЦП
70
Андреас Сков Ольсен
ЦФ
8
Родриго Паласио
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Наполи
14
Никита Контини
ВР
1
Алекс Мерет
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
68
Станислав Лоботка
ЦП
99
Эльйиф Эльмас
ЦП
58
Антонио Киоффи
ЦФ
56
Джузеппе Д'Агостино
ЦФ
45
Виктор Осимхен
ЦФ
Болонья
1
Федерико Равалья
ВР
1
Анжело Да Кошта
ВР
68
Омар Хаилоти
ЦЗ
27
Эбенезер Аннан
ЦЗ
6
Валентин Антов
ЦЗ
7
Муса Джувара
ЛВ
17
Гари Медель
ОП
16
Андри-Фаннар Бальдюрссон
ЦП
8
Николас Домингес
ЦП
25
Эмануэл Вигнато
ЦП
99
Муса Барроу
ЦФ
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
4-3-2-1
1
Оспина
13
Гулам
13
Ррахмани
3
Кулибали
22
Ди Лоренцо
6
Демме
7
Зелински
8
Руис
10
Инсинье
21
Политано
10
Мертенс
4-3-1-2
1
Скорупски
29
Де Сильвестри
5
Данило
5
Сумаоро
15
Мбайе
15
Поли
32
Сванберг
21
Сориано
11
Сансоне
8
Паласио
70
Сков Ольсен
7
Зелински
6
Мариу Руй
6
Мариу Руй
7
Зелински
13
Гулам
4
Хюсай
4
Хюсай
13
Гулам
10
Инсинье
99
Эльмас
99
Эльмас
10
Инсинье
10
Мертенс
45
Осимхен
45
Осимхен
10
Мертенс
15
Поли
8
Домингес
8
Домингес
15
Поли
15
Мбайе
17
Медель
17
Медель
15
Мбайе
32
Сванберг
25
Вигнато
25
Вигнато
32
Сванберг
11
Сансоне
99
Барроу
99
Барроу
11
Сансоне
70
Сков Ольсен
7
Орсолини
7
Орсолини
70
Сков Ольсен
Остались в запасе
Наполи
Болонья
14
Никита Контини
ВР
58
Антонио Киоффи
ЦФ
56
Джузеппе Д'Агостино
ЦФ
1
Алекс Мерет
ВР
44
Костас Манолас
ЦЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
68
Станислав Лоботка
ЦП
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
7
Муса Джувара
ЛВ
16
Андри-Фаннар Бальдюрссон
ЦП
68
Омар Хаилоти
ЦЗ
27
Эбенезер Аннан
ЦЗ
6
Валентин Антов
ЦЗ
1
Федерико Равалья
ВР
1
Анжело Да Кошта
ВР
Главный тренер
Синиша Михайлович
Остались в запасе
14
Никита Контини
ВР
58
Антонио Киоффи
ЦФ
56
Джузеппе Д'Агостино
ЦФ
1
Алекс Мерет
ВР
44
Костас Манолас
ЦЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
68
Станислав Лоботка
ЦП
Остались в запасе
7
Муса Джувара
ЛВ
16
Андри-Фаннар Бальдюрссон
ЦП
68
Омар Хаилоти
ЦЗ
27
Эбенезер Аннан
ЦЗ
6
Валентин Антов
ЦЗ
1
Федерико Равалья
ВР
1
Анжело Да Кошта
ВР
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Главный тренер
Синиша Михайлович
Статистика матча Наполи - Болонья
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Наполи
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
- : -
24.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Болонья
Италия. Серия А, 13 тур
Венеция
- : -
27.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Информация о матче
Стадион:
Диего Армандо Марадона
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