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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Наполи - Болонья
Наполи - Болонья: обзор матча 21 ноября 2010
Наполи
21.11.2010, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 13 тур
4 : 1
Завершен
Болонья
2'
К. Маджо
37'
М. Гамшик
48'
М. Гамшик
74'
Э. Кавани
68'
Р. Меджиорини
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Наполи - Болонья
Замена
Р. Маиелло
️️️️
Э. Кавани
ГОЛ! 4:1!
Э. Кавани
Пас отдал
Х. Соса
ГОЛ! 3:1!
Р. Меджиорини
Пас отдал
М. Рубин
Замена
Р. Меджиорини
️️️️
Д. Портанова
Замена
Х. Соса
️️️️
М. Гамшик
ГОЛ! 3:0!
М. Гамшик
Пас отдал
М. Пациенца
Замена
Л. Силигарди
️️️️
Х. Хименес
Замена
Р. Меджиорини
️️️️
Г. Гарич
ГОЛ! 2:0!
М. Гамшик
Пас отдал
Э. Кавани
Замена
С. Крибари
️️️️
П. Каннаваро
ГОЛ! 1:0!
К. Маджо
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
16
Морган Де Санктис
ВР
14
Уго Кампаньяро
ЦЗ
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
27
Фабиано Сантакроче
ПЗ
3
Андреа Доссена
ЛП
17
Марек Гамшик
ЦП
5
Вальтер Гаргано
ЦП
24
Микеле Пациенца
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
22
Эсекьель Лавесси
ЦФ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Болонья
2
Эмилиано Вивиано
ВР
33
Маттео Рубин
ЛЗ
3
Мигель Бритос
ЦЗ
90
Даниэле Портанова
ЦЗ
13
Гиорги Гарич
ПЗ
14
Франческо Делла Рокка
ЦП
21
Рене Крхин
ЦП
8
Альбин Экдаль
ЦП
24
Антонио Буске
ПП
77
Хенри Хименес
ЦФ
9
Марко Ди Вайо
ЦФ
Главный тренер
Франко Коломба
Наполи
0
Дженнаро Йеццо
ВР
2
Джанлука Грава
ЦЗ
25
Санчес Крибари
ЦЗ
3
Луиджи Витале
ЛП
8
Раффаэле Маиелло
ЦП
7
Хосе Соса
ЦП
12
Николао Думитру
ЦФ
Болонья
21
Кристиано Лупателли
ВР
18
Вангелис Морас
ЦЗ
3
Николо Черубин
ЦЗ
5
Федерико Казарини
ЛП
16
Иван Радованович
ОП
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
26
Лука Силигарди
ЦФ
3-5-2
16
Де Санктис
14
Кампаньяро
28
Каннаваро
27
Сантакроче
3
Доссена
17
Гамшик
5
Гаргано
24
Пациенца
11
Маджо
10
Кавани
22
Лавесси
4-4-2
2
Вивиано
13
Гарич
3
Бритос
90
Портанова
33
Рубин
24
Буске
21
Крхин
8
Экдаль
14
Делла Рокка
9
Ди Вайо
77
Хименес
28
Каннаваро
25
Крибари
25
Крибари
28
Каннаваро
10
Кавани
8
Маиелло
8
Маиелло
10
Кавани
17
Гамшик
7
Соса
7
Соса
17
Гамшик
13
Гарич
69
Меджиорини
69
Меджиорини
13
Гарич
77
Хименес
26
Силигарди
26
Силигарди
77
Хименес
Остались в запасе
Наполи
Болонья
0
Дженнаро Йеццо
ВР
2
Джанлука Грава
ЦЗ
3
Луиджи Витале
ЛП
12
Николао Думитру
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
16
Иван Радованович
ОП
21
Кристиано Лупателли
ВР
18
Вангелис Морас
ЦЗ
3
Николо Черубин
ЦЗ
5
Федерико Казарини
ЛП
Главный тренер
Франко Коломба
Остались в запасе
0
Дженнаро Йеццо
ВР
2
Джанлука Грава
ЦЗ
3
Луиджи Витале
ЛП
12
Николао Думитру
ЦФ
Остались в запасе
16
Иван Радованович
ОП
21
Кристиано Лупателли
ВР
18
Вангелис Морас
ЦЗ
3
Николо Черубин
ЦЗ
5
Федерико Казарини
ЛП
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Главный тренер
Франко Коломба
Статистика матча Наполи - Болонья
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Информация о матче
Главный судья:
Андреа Джервазони
(Мантуя)
Стадион:
Диего Армандо Марадона
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 22:40 (прямая)
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