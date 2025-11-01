Введите ваш ник на сайте
«Вольфсбург» – «Хоффенхайм»: прогноз и ставки на матч 2 ноября 2025 с коэффициентом 2.3

01 ноября 2025 11:57
Вольфсбург - Хоффенхайм
02 нояб. 2025, воскресенье 19:30 | Германия. Бундеслига, 9 тур
Перейти в онлайн матча
2.30
Победа «Хоффенхайма»
Сделать ставку

На «Фольксваген-Арене» встретятся команды с разными целями и формой. «Вольфсбург» борется за стабильность и старается уйти из нижней части таблицы, а «Хоффенхайм» стремится закрепиться в зоне еврокубков. Игра обещает открытый характер с явным перевесом в атаке гостей.

«Вольфсбург»

После восьми туров команда идeт на 12-м месте с восемью очками. В последних пяти матчах «волки» забили лишь дважды и проиграли четыре из пяти встреч. Победа над «Гамбургом» (1:0) немного улучшила настроение, но в атаке по-прежнему не хватает креатива. Лучший бомбардир Маттиас Сванберг (3 мяча) – единственный, кто стабильно создаeт моменты. При этом защита допускает грубые ошибки – девять пропущенных голов за последние пять игр. Особенно уязвимо «Вольфсбург» выглядит дома, где проиграл четыре матча подряд.

«Хоффенхайм»

Гости выглядят более собранно и уверенно. После восьми туров у них 13 очков и седьмое место. Команда выиграла два последних матча, разгромив «Хайденхайм» (3:1) и «Санкт-Паули» (3:0). В атаке выделяется Фисник Аслани – шесть голов в десяти играх. В среднем «Хоффенхайм» забивает 1.8 мяча за матч и создаeт множество голевых моментов через фланги. В обороне тоже порядок: лишь пять пропущенных голов за пять туров, при этом команда уверенно контролирует темп игры.

Факты о командах

«Вольфсбург»

  • 12-е место, 8 очков
  • Проиграл 4 из 5 последних домашних матчей
  • 2 забитых и 9 пропущенных в последних 5 играх

«Хоффенхайм»

  • 7-е место, 13 очков
  • Не проигрывает в 4 из 5 последних матчей
  • 9 забитых и 5 пропущенных в последних 5 играх

Личные встречи
47% (17)
25% (9)
28% (10)
70
Забитых мячей
56
1.94
В среднем за матч
1.56
4:0
Крупнейшая победа
6:2
Самый результативный матч:  6:2
Самая крупная ничья:  2:2
Германия. Бундеслига, 33 тур
Вольфсбург
2 : 2
09.05.2025
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 16 тур
Хоффенхайм
0 : 1
11.01.2025
Вольфсбург
Германия. Кубок, 1/8 финала
Вольфсбург
3 : 0
04.12.2024
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 20 тур
Вольфсбург
2 : 2
04.02.2024
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 1
02.09.2023
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 32 тур
Вольфсбург
2 : 1
13.05.2023
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 15 тур
Хоффенхайм
1 : 2
12.11.2022
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 23 тур
Вольфсбург
1 : 2
19.02.2022
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 6 тур
Хоффенхайм
3 : 1
25.09.2021
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 24 тур
Хоффенхайм
2 : 1
06.03.2021
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Вольфсбург
2 : 1
08.11.2020
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 22 тур
Хоффенхайм
2 : 3
15.02.2020
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 5 тур
Вольфсбург
1 : 1
23.09.2019
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 31 тур
Хоффенхайм
1 : 4
28.04.2019
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 14 тур
Вольфсбург
2 : 2
08.12.2018
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 26 тур
Хоффенхайм
3 : 0
10.03.2018
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсбург
1 : 1
22.10.2017
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 20 тур
Вольфсбург
2 : 1
12.02.2017
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 3 тур
Хоффенхайм
0 : 0
17.09.2016
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 26 тур
Хоффенхайм
1 : 0
12.03.2016
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсбург
4 : 2
17.10.2015
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 20 тур
Вольфсбург
3 : 0
07.02.2015
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 3 тур
Хоффенхайм
1 : 1
13.09.2014
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 23 тур
Хоффенхайм
6 : 2
02.03.2014
Вольфсбург
Германия. Кубок, 1/4 финала
Хоффенхайм
2 : 3
12.02.2014
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вольфсбург
2 : 1
21.09.2013
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 29 тур
Вольфсбург
2 : 2
13.04.2013
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 12 тур
Хоффенхайм
1 : 3
18.11.2012
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 23 тур
Вольфсбург
1 : 2
25.02.2012
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 6 тур
Хоффенхайм
3 : 1
17.09.2011
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 34 тур
Хоффенхайм
1 : 3
14.05.2011
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 17 тур
Вольфсбург
2 : 2
18.12.2010
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 29 тур
Вольфсбург
4 : 0
04.04.2010
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 12 тур
Хоффенхайм
1 : 2
07.11.2009
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 30 тур
Вольфсбург
4 : 0
02.05.2009
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 13 тур
Хоффенхайм
3 : 2
15.11.2008
Вольфсбург
Показать все

Прогноз на матч «Вольфсбург» – «Хоффенхайм»

Форма «Хоффенхайма» заметно стабильнее – команда уверенно действует в атаке и использует фланговые зоны, где у «Вольфсбурга» большие проблемы. Хозяева испытывают спад и теряют очки даже в домашних встречах. «Хоффенхайм» в нынешнем состоянии выглядит предпочтительнее и способен увезти минимум ничью, а скорее – победу. Ожидается открытая игра с преимуществом гостей по количеству моментов и ударов.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Хоффенхайма» – коэффициент 2.3
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90

2.30
Победа «Хоффенхайма»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Орлов Максим
Германия. Бундеслига Хоффенхайм Вольфсбург
  • Читайте нас: 