На «Фольксваген-Арене» встретятся команды с разными целями и формой. «Вольфсбург» борется за стабильность и старается уйти из нижней части таблицы, а «Хоффенхайм» стремится закрепиться в зоне еврокубков. Игра обещает открытый характер с явным перевесом в атаке гостей.

«Вольфсбург»

После восьми туров команда идeт на 12-м месте с восемью очками. В последних пяти матчах «волки» забили лишь дважды и проиграли четыре из пяти встреч. Победа над «Гамбургом» (1:0) немного улучшила настроение, но в атаке по-прежнему не хватает креатива. Лучший бомбардир Маттиас Сванберг (3 мяча) – единственный, кто стабильно создаeт моменты. При этом защита допускает грубые ошибки – девять пропущенных голов за последние пять игр. Особенно уязвимо «Вольфсбург» выглядит дома, где проиграл четыре матча подряд.

«Хоффенхайм»

Гости выглядят более собранно и уверенно. После восьми туров у них 13 очков и седьмое место. Команда выиграла два последних матча, разгромив «Хайденхайм» (3:1) и «Санкт-Паули» (3:0). В атаке выделяется Фисник Аслани – шесть голов в десяти играх. В среднем «Хоффенхайм» забивает 1.8 мяча за матч и создаeт множество голевых моментов через фланги. В обороне тоже порядок: лишь пять пропущенных голов за пять туров, при этом команда уверенно контролирует темп игры.

Факты о командах

«Вольфсбург»

12-е место, 8 очков

Проиграл 4 из 5 последних домашних матчей

2 забитых и 9 пропущенных в последних 5 играх

«Хоффенхайм»

7-е место, 13 очков

Не проигрывает в 4 из 5 последних матчей

9 забитых и 5 пропущенных в последних 5 играх

Прогноз на матч «Вольфсбург» – «Хоффенхайм»

Форма «Хоффенхайма» заметно стабильнее – команда уверенно действует в атаке и использует фланговые зоны, где у «Вольфсбурга» большие проблемы. Хозяева испытывают спад и теряют очки даже в домашних встречах. «Хоффенхайм» в нынешнем состоянии выглядит предпочтительнее и способен увезти минимум ничью, а скорее – победу. Ожидается открытая игра с преимуществом гостей по количеству моментов и ударов.

