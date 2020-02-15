Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Хоффенхайм - Вольфсбург
Хоффенхайм - Вольфсбург: обзор матча 15 февраля 2020
Хоффенхайм
15.02.2020, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 22 тур
2 : 3
Завершен
Вольфсбург
45'
К. Баумгартнер
60'
А. Крамарич (П)
18'
В. Вегхорст (П)
52'
В. Вегхорст (П)
71'
В. Вегхорст
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хоффенхайм - Вольфсбург
71'
ГОЛ! 2:3!
В. Вегхорст
Пас отдал
М. Арнольд
ГОЛ с пенальти! 2:2!
А. Крамарич
60'
59'
Желтая карточка
В. Вегхорст
52'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
В. Вегхорст
Желтая карточка
Б. Хюбнер
51'
ГОЛ! 1:1!
К. Баумгартнер
Пас отдал
А. Крамарич
45'
18'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
В. Вегхорст
Желтая карточка
С. Руди
17'
7'
Желтая карточка
М. Арнольд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
21
Беньямин Хюбнер
ЦЗ
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
4
Стефан Пош
ЦЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
18
Диадай Самассеку
ОП
27
Флориан Гриллич
ОП
13
Себастьян Руди
ЦП
14
Кристоф Баумгартнер
АП
24
Роберт Сков
ПВ
27
Андрей Крамарич
ЦФ
Главный тренер
Алфред Схройдер
Вольфсбург
1
Коэн Кастелс
ВР
21
Джером Руссийон
ЛЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
43
Кевин Мбабу
ПЗ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
21
Ксавер Шлагер
ЦП
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
11
Ренато Штеффен
ПВ
9
Вут Вегхорст
ЦФ
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Хоффенхайм
20
Филипп Пентке
ВР
3
Константинос Стафилидис
ЛЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
25
Кевин Акпогума
ЦЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
22
Саркис Адамян
ЦФ
9
Мунас Даббур
ЦФ
Вольфсбург
12
Павао Перван
ВР
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
7
Йосип Брекало
ЛВ
27
Виктор Са
ЛВ
30
Феликс Клаус
ЦП
31
Янник Герхардт
ЦП
10
Даниэль Гинчек
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Бауманн
21
Хюбнер
4
Бичакчич
4
Пош
3
Кадержабек
18
Самассеку
27
Гриллич
13
Руди
14
Баумгартнер
24
Сков
27
Крамарич
4-1-2-1-2
1
Кастелс
43
Мбабу
25
Брукс
31
Кнохе
21
Руссийон
23
Гилявоги
21
Шлагер
27
Арнольд
11
Штеффен
14
Мехмеди
9
Вегхорст
Остались в запасе
Хоффенхайм
Вольфсбург
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
20
Филипп Пентке
ВР
3
Константинос Стафилидис
ЛЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
25
Кевин Акпогума
ЦЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
22
Саркис Адамян
ЦФ
9
Мунас Даббур
ЦФ
Главный тренер
Алфред Схройдер
7
Йосип Брекало
ЛВ
27
Виктор Са
ЛВ
12
Павао Перван
ВР
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
30
Феликс Клаус
ЦП
31
Янник Герхардт
ЦП
10
Даниэль Гинчек
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Остались в запасе
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
20
Филипп Пентке
ВР
3
Константинос Стафилидис
ЛЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
25
Кевин Акпогума
ЦЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
22
Саркис Адамян
ЦФ
9
Мунас Даббур
ЦФ
Остались в запасе
7
Йосип Брекало
ЛВ
27
Виктор Са
ЛВ
12
Павао Перван
ВР
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
30
Феликс Клаус
ЦП
31
Янник Герхардт
ЦП
10
Даниэль Гинчек
ЦФ
Главный тренер
Алфред Схройдер
Главный тренер
Оливер Глазнер
Статистика матча Хоффенхайм - Вольфсбург
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Хоффенхайм
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
- : -
26.11.2026
Штурм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Айнтрахт
- : -
29.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
3 : 0
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Информация о матче
Стадион:
Рейн-Некар Арена
Новости команд
Все
Хоффенхайм
Вольфсбург
«Айнтрахт» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Айнтрахта» и «Хоффенхайма» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«Хоффенхайм» – «Шальке-04»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Хоффенхайма» и «Шальке» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Кристал Пэлас» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
«Айнтрахт» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Айнтрахта» и «Хоффенхайма» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«Хоффенхайм» – «Шальке-04»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Хоффенхайма» и «Шальке» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Кристал Пэлас» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
«Фрайбург» – «Вольфсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 октября 2026
28 октября
Кубок Германии: шансы «Фрайбурга» и «Вольфсбурга» на победу в матче 2-го раунда
27 октября
Два раза едва не умерший на поле Эриксен остался без клуба
23 сентября
«Ювентус» арендовал вратаря у клуба второй Бундеслиги
26 августа
1
Эриксен продолжит карьеру, несмотря на риск умереть на поле
10 июля
7
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+