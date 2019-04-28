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Бундеслига 2026/2027
Хоффенхайм - Вольфсбург
Хоффенхайм - Вольфсбург: обзор матча 28 апреля 2019
Хоффенхайм
28.04.2019, воскресенье, 16:30
Германия. Бундеслига, 31 тур
1 : 4
Завершен
Вольфсбург
9'
А. Салаи
41'
Вилльям
69'
В. Вегхорст
85'
М. Арнольд
88'
В. Вегхорст
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хоффенхайм - Вольфсбург
88'
ГОЛ! 1:4!
В. Вегхорст
Пас отдал
М. Арнольд
85'
ГОЛ! 1:3!
М. Арнольд
Пас отдал
В. Вегхорст
69'
ГОЛ! 1:2!
В. Вегхорст
Пас отдал
Вилльям
62'
Желтая карточка
М. Арнольд
Желтая карточка
П. Кадержабек
44'
41'
ГОЛ! 1:1!
Вилльям
Желтая карточка
Н. Шульц
26'
18'
Желтая карточка
Вилльям
ГОЛ! 1:0!
А. Салаи
Пас отдал
Н. Шульц
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
14
Нико Шульц
ЛЗ
4
Касим Нуху
ЦЗ
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
27
Флориан Гриллич
ОП
10
Надим Амири
ЦП
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
27
Андрей Крамарич
ЦФ
11
Адам Салаи
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Вольфсбург
12
Павао Перван
ВР
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
12
Вилльям
ПЗ
2
Себастьян Юнг
ПЗ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
30
Феликс Клаус
ЦП
31
Янник Герхардт
ЦП
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
9
Вут Вегхорст
ЦФ
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
Главный тренер
Тобиас Штробль
Хоффенхайм
21
Беньямин Хюбнер
ЦЗ
5
Стефан Пош
ЦЗ
30
Джошуа Бренет
ПЗ
10
Лукас Рупп
ЦП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
17
Рис Нелсон
ПВ
Вольфсбург
7
Йосип Брекало
ЛВ
37
Эльвис Реджбечай
ЦП
10
Юнус Малли
АП
11
Ренато Штеффен
ПВ
3-3-1-3
1
Бауманн
4
Нуху
4
Бичакчич
7
Фогт
14
Шульц
27
Гриллич
3
Кадержабек
10
Амири
11
Салаи
27
Крамарич
19
Бельфодиль
4-1-3-2
12
Перван
2
Юнг
32
Тиссеран
31
Кнохе
12
Вилльям
23
Гилявоги
30
Клаус
31
Герхардт
27
Арнольд
14
Мехмеди
9
Вегхорст
Остались в запасе
Хоффенхайм
Вольфсбург
32
Леонардо Биттенкурт
АП
17
Рис Нелсон
ПВ
21
Беньямин Хюбнер
ЦЗ
5
Стефан Пош
ЦЗ
30
Джошуа Бренет
ПЗ
10
Лукас Рупп
ЦП
Главный тренер
Кристиан Илцер
7
Йосип Брекало
ЛВ
11
Ренато Штеффен
ПВ
37
Эльвис Реджбечай
ЦП
10
Юнус Малли
АП
Главный тренер
Тобиас Штробль
Остались в запасе
32
Леонардо Биттенкурт
АП
17
Рис Нелсон
ПВ
21
Беньямин Хюбнер
ЦЗ
5
Стефан Пош
ЦЗ
30
Джошуа Бренет
ПЗ
10
Лукас Рупп
ЦП
Остались в запасе
7
Йосип Брекало
ЛВ
11
Ренато Штеффен
ПВ
37
Эльвис Реджбечай
ЦП
10
Юнус Малли
АП
Главный тренер
Кристиан Илцер
Главный тренер
Тобиас Штробль
Статистика матча Хоффенхайм - Вольфсбург
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
3 : 0
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
3 : 0
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Информация о матче
Стадион:
Рейн-Некар Арена
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