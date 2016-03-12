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Бундеслига 2026/2027
Хоффенхайм - Вольфсбург
Хоффенхайм - Вольфсбург: обзор матча 12 марта 2016
Хоффенхайм
12.03.2016, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 26 тур
1 : 0
Завершен
Вольфсбург
3'
А. Крамарич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хоффенхайм - Вольфсбург
Желтая карточка
О. Бауманн
89'
Замена
М. Эльюнусси
️️️️
А. Крамарич
77'
75'
Замена
М. Шефер
️️️️
М. Арнольд
71'
Замена
Б. Энрике
️️️️
К. Треш
Замена
Р. Канус
️️️️
Ф. Шер
67'
60'
Замена
Виейринья
️️️️
М. Крузе
57'
Желтая карточка
К. Кастелс
Пенальти не реализован!
К. Фолланд
57'
Замена
Ф. Окс
️️️️
Э. Варгас
56'
ГОЛ! 1:0!
А. Крамарич
Пас отдал
К. Фолланд
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
5
Фабиан Шер
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
10
Надим Амири
ЦП
31
Кевин Фолланд
ЦФ
27
Андрей Крамарич
ЦФ
13
Марк Ут
ЦФ
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Вольфсбург
1
Коэн Кастелс
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
4
Данте
ЦЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
14
Луис Густаво
ОП
23
Жозуа Гилявоги
ОП
28
Кристиан Треш
ЦП
20
Андре Шюррле
ЦП
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
10
Макс Крузе
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Хоффенхайм
33
Александер Штольц
ВР
7
Джонатан Шмид
ПЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
6
Расселл Канус
ЦП
6
Джилоан Хамад
ЦП
20
Филипп Окс
ЦФ
Вольфсбург
31
Макс Грюн
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
20
Виейринья
ЦЗ
26
Карлос Аскуэс
ЦЗ
27
Бруно Энрике
ЛВ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
98
Исмаил Аззауи
ЦП
3-2-1-4
1
Бауманн
4
Бичакчич
25
Зюле
5
Шер
22
Тольян
3
Кадержабек
10
Амири
31
Фолланд
11
Варгас
13
Ут
27
Крамарич
3-2-3-1-1
1
Кастелс
4
Данте
31
Кнохе
13
Родригес
14
Густаво
23
Гилявоги
28
Треш
20
Шюррле
27
Арнольд
20
Калиджиури
10
Крузе
27
Крамарич
10
Эльюнусси
10
Эльюнусси
27
Крамарич
5
Шер
6
Канус
6
Канус
5
Шер
11
Варгас
20
Окс
20
Окс
11
Варгас
28
Треш
27
Энрике
27
Энрике
28
Треш
27
Арнольд
4
Шефер
4
Шефер
27
Арнольд
10
Крузе
20
Виейринья
20
Виейринья
10
Крузе
Остались в запасе
Хоффенхайм
Вольфсбург
33
Александер Штольц
ВР
7
Джонатан Шмид
ПЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
6
Джилоан Хамад
ЦП
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
31
Макс Грюн
ВР
26
Карлос Аскуэс
ЦЗ
98
Исмаил Аззауи
ЦП
Главный тренер
Дитер Хекинг
Остались в запасе
33
Александер Штольц
ВР
7
Джонатан Шмид
ПЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
6
Джилоан Хамад
ЦП
Остались в запасе
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
31
Макс Грюн
ВР
26
Карлос Аскуэс
ЦЗ
98
Исмаил Аззауи
ЦП
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Главный тренер
Дитер Хекинг
Статистика матча Хоффенхайм - Вольфсбург
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Информация о матче
Главный судья:
Роберт Хартманн
(Крюгцелль)
Стадион:
Рейн-Некар Арена
Где смотреть матч:
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