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Бундеслига 2026/2027
Хоффенхайм - Вольфсбург
Хоффенхайм - Вольфсбург: обзор матча 02 сентября 2023
Хоффенхайм
02.09.2023, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 3 тур
3 : 1
Завершен
Вольфсбург
45+2'
Д. Энтони Брукс
60'
М. Байер
74'
Р. Сков
36'
Т. Томаш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хоффенхайм - Вольфсбург
Замена
Д. Самассеку
️️️️
А. Крамарич
90'
+4
83'
Замена
Я. Каминьски
️️️️
В. Черны
78'
Замена
Я. Герхардт
️️️️
М. Сванберг
74'
Желтая карточка
М. Сванберг
ГОЛ! 3:1!
Р. Сков
Пас отдал
А. Крамарич
74'
68'
Замена
Б. Баку
️️️️
Й. Меле
68'
Замена
А. Сарр
️️️️
Л. Майер
68'
Замена
К. Паредес
️️️️
Т. Томаш
Замена
М. Бериша
️️️️
М. Байер
68'
ГОЛ! 2:1!
М. Байер
Пас отдал
Р. Сков
60'
Замена
Р. Сков
️️️️
М. Бюлтер
59'
ГОЛ! 1:1!
Д. Энтони Брукс
Пас отдал
М. Бюлтер
45'
+2
43'
Желтая карточка
Й. Меле
36'
ГОЛ! 0:1!
Т. Томаш
Пас отдал
Й. Винд
Желтая карточка
И. Бебу
25'
Желтая карточка
В. Вегхорст
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
7
Кевин Фогт
ЦЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
41
Аттила Салаи
ЦЗ
30
Мариус Бюлтер
ЛВ
27
Флориан Гриллич
ОП
21
Гриша Премель
ЦП
9
Ильяс Бебу
ПВ
27
Андрей Крамарич
ЦФ
9
Вут Вегхорст
ЦФ
14
Максимилиан Байер
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Вольфсбург
1
Коэн Кастелс
ВР
13
Рожерио
ЛЗ
15
Седрик Зесигер
ЦЗ
5
Максанс Лакруа
ЦЗ
21
Йоаким Меле
ПЗ
32
Маттиас Сванберг
ЦП
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
14
Ловро Майер
ЦП
8
Тиагу Томаш
ЦФ
18
Вацлав Черны
ЦФ
19
Йонас Винд
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Хоффенхайм
15
Науэ Нолл
ВР
2
Joshua Quarshie
ЦЗ
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
18
Диадай Самассеку
ОП
22
Финн-Оле Бекер
ЦП
17
Том Бишоф
АП
24
Роберт Сков
ПВ
10
Юлиан Юстван
ЦФ
20
Мергим Бериша
ЦФ
Вольфсбург
12
Павао Перван
ВР
1
Филипп Шульце
ВР
4
Мориц Йенц
ЦЗ
17
Боте Баку
ПЗ
30
Кевин Паредес
ЛП
13
Якуб Каминьски
ЛВ
40
Астер Вранкс
ЦП
31
Янник Герхардт
ЦП
9
Амин Сарр
ЦФ
3-1-1-2-3
1
Бауманн
7
Фогт
25
Брукс
41
Салаи
27
Гриллич
21
Премель
30
Бюлтер
9
Бебу
14
Байер
9
Вегхорст
27
Крамарич
4-3-3
1
Кастелс
21
Меле
15
Зесигер
5
Лакруа
13
Рожерио
32
Сванберг
27
Арнольд
14
Майер
19
Винд
18
Черны
8
Томаш
27
Крамарич
18
Самассеку
18
Самассеку
27
Крамарич
30
Бюлтер
24
Сков
24
Сков
30
Бюлтер
14
Байер
20
Бериша
20
Бериша
14
Байер
21
Меле
17
Баку
17
Баку
21
Меле
8
Томаш
30
Паредес
30
Паредес
8
Томаш
32
Сванберг
31
Герхардт
31
Герхардт
32
Сванберг
18
Черны
13
Каминьски
13
Каминьски
18
Черны
14
Майер
9
Сарр
9
Сарр
14
Майер
Остались в запасе
Хоффенхайм
Вольфсбург
15
Науэ Нолл
ВР
2
Joshua Quarshie
ЦЗ
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
22
Финн-Оле Бекер
ЦП
17
Том Бишоф
АП
10
Юлиан Юстван
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
12
Павао Перван
ВР
1
Филипп Шульце
ВР
4
Мориц Йенц
ЦЗ
40
Астер Вранкс
ЦП
Главный тренер
Нико Ковач
Остались в запасе
15
Науэ Нолл
ВР
2
Joshua Quarshie
ЦЗ
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
22
Финн-Оле Бекер
ЦП
17
Том Бишоф
АП
10
Юлиан Юстван
ЦФ
Остались в запасе
12
Павао Перван
ВР
1
Филипп Шульце
ВР
4
Мориц Йенц
ЦЗ
40
Астер Вранкс
ЦП
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Главный тренер
Нико Ковач
Статистика матча Хоффенхайм - Вольфсбург
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 11 тур
Хоффенхайм
- : -
29.11.2026
Аугсбург
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
3 : 1
26.11.2026
Штурм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Айнтрахт
- : -
29.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
3 : 0
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
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