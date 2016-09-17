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Бундеслига 2026/2027
Хоффенхайм - Вольфсбург
Хоффенхайм - Вольфсбург: обзор матча 17 сентября 2016
Хоффенхайм
17.09.2016, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 3 тур
0 : 0
Завершен
Вольфсбург
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хоффенхайм - Вольфсбург
86'
Замена
П. Зегуйн
️️️️
Ю. Дракслер
81'
Замена
Я. Хорн
️️️️
Д. Калиджиури
Замена
А. Салаи
️️️️
Н. Амири
79'
Желтая карточка
С. Руди
78'
70'
Замена
Б. Энрике
️️️️
Я. Блащиковски
Замена
К. Демирбай
️️️️
А. Крамарич
66'
Замена
К. Фогт
️️️️
Н. Зюле
37'
Желтая карточка
С. Вагнер
20'
11'
Желтая карточка
Я. Герхардт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
25
Никлас Зюле
ЦЗ
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
10
Надим Амири
ЦП
13
Себастьян Руди
ЦП
10
Лукас Рупп
ЦП
8
Юджен Полански
ЦП
27
Андрей Крамарич
ЛФ
2
Сандро Вагнер
ЦФ
13
Марк Ут
РФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Вольфсбург
1
Коэн Кастелс
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
2
Филипп Вольшайд
ЦЗ
25
Джеффри Брума
ЦЗ
20
Виейринья
ЦЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
31
Янник Герхардт
ЦП
27
Максимилиан Арнольд
ПП
16
Якуб Блащиковски
ПП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
27
Марио Гомес
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Хоффенхайм
33
Александер Штольц
ВР
7
Кевин Фогт
ЦЗ
5
Фабиан Шер
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
26
Керем Демирбай
ЦП
11
Адам Салаи
ЦФ
Вольфсбург
16
Диего Бенальо
ВР
38
Яннес Хорн
ЛЗ
4
Марсель Шефер
ЛЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
7
Йосип Брекало
ЛВ
27
Бруно Энрике
ЛВ
30
Пауль Зегуйн
ЦП
3-4-3
1
Бауманн
25
Зюле
4
Бичакчич
3
Кадержабек
10
Амири
10
Рупп
8
Полански
13
Руди
27
Крамарич
2
Вагнер
13
Ут
4-3-2-1
1
Кастелс
2
Вольшайд
25
Брума
20
Виейринья
13
Родригес
16
Блащиковски
31
Герхардт
27
Арнольд
20
Калиджиури
7
Дракслер
27
Гомес
25
Зюле
7
Фогт
7
Фогт
25
Зюле
27
Крамарич
26
Демирбай
26
Демирбай
27
Крамарич
10
Амири
11
Салаи
11
Салаи
10
Амири
20
Калиджиури
38
Хорн
38
Хорн
20
Калиджиури
16
Блащиковски
27
Энрике
27
Энрике
16
Блащиковски
7
Дракслер
30
Зегуйн
30
Зегуйн
7
Дракслер
Остались в запасе
Хоффенхайм
Вольфсбург
33
Александер Штольц
ВР
5
Фабиан Шер
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
7
Йосип Брекало
ЛВ
16
Диего Бенальо
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Остались в запасе
33
Александер Штольц
ВР
5
Фабиан Шер
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
Остались в запасе
7
Йосип Брекало
ЛВ
16
Диего Бенальо
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Главный тренер
Дитер Хекинг
Статистика матча Хоффенхайм - Вольфсбург
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Информация о матче
Главный судья:
Гюнтер Перль
(Мюнхен)
Стадион:
Рейн-Некар Арена
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