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Вольфсбург - Хоффенхайм
Вольфсбург - Хоффенхайм: обзор матча 13 апреля 2013
Вольфсбург
13.04.2013, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 29 тур
2 : 2
Завершен
Хоффенхайм
13'
М. Арнольд
86'
Налдо
35'
С. Салихович (П)
63'
А. Бек
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вольфсбург - Хоффенхайм
ГОЛ! 2:2!
Налдо
Пас отдал
Р. Родригес
86'
80'
Замена
П. Окс
️️️️
Р. Фирмино
Замена
П. Хельмес
️️️️
Виейринья
75'
69'
Замена
С. Руди
️️️️
С. Салихович
Замена
Б. Дост
️️️️
М. Арнольд
67'
63'
ГОЛ! 1:2!
А. Бек
58'
Замена
А. Людвиг
️️️️
С. Шипплок
Замена
А. Мадлунг
️️️️
С. Кьер
46'
45'
Желтая карточка
Р. Фирмино
Желтая карточка
С. Медойевич
43'
Желтая карточка
М. Арнольд
41'
35'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
С. Салихович
ГОЛ! 1:0!
М. Арнольд
Пас отдал
Р. Родригес
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсбург
16
Диего Бенальо
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
27
Налдо
ЦЗ
20
Виейринья
ЦЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
8
Ян Полак
ЦП
34
Слободан Медойевич
ЦП
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
10
Диего
АП
40
Ивица Олич
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Хоффенхайм
1
Коэн Кастелс
ВР
23
Янник Вестергор
ЦЗ
32
Андреас Бек
ЦЗ
15
Маттье Дельпьер
ЦЗ
8
Юджен Полански
ЦП
23
Сеяд Салихович
ЦП
0
Тобиас Вайс
ЦП
19
Фабиан Джонсон
ЦП
22
Свен Шипплок
ЦФ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Вольфсбург
1
Марвин Хитц
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
39
Александер Мадлунг
ЦЗ
7
Томас Каленберг
ЦП
28
Кристиан Треш
ЦП
12
Бас Дост
ЦФ
10
Патрик Хельмес
ЦФ
Хоффенхайм
1
Йенс Граль
ВР
2
Штефан Тескер
ЦЗ
10
Штефан Шрёк
ПЗ
11
Андреас Людвиг
ЦП
13
Себастьян Руди
ЦП
2
Патрик Окс
ПП
9
Игор Де Камарго
ЦФ
3-2-3-1-1
16
Бенальо
27
Налдо
20
Виейринья
24
Кьер
13
Родригес
20
Хасебе
8
Полак
34
Медойевич
27
Арнольд
10
Диего
40
Олич
3-4-3
1
Кастелс
23
Вестергор
32
Бек
15
Дельпьер
23
Салихович
0
Вайс
19
Джонсон
8
Полански
31
Фолланд
9
Фирмино
22
Шипплок
24
Кьер
39
Мадлунг
39
Мадлунг
24
Кьер
27
Арнольд
12
Дост
12
Дост
27
Арнольд
20
Виейринья
10
Хельмес
10
Хельмес
20
Виейринья
22
Шипплок
11
Людвиг
11
Людвиг
22
Шипплок
23
Салихович
13
Руди
13
Руди
23
Салихович
9
Фирмино
2
Окс
2
Окс
9
Фирмино
Остались в запасе
Вольфсбург
Хоффенхайм
1
Марвин Хитц
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
7
Томас Каленберг
ЦП
28
Кристиан Треш
ЦП
Главный тренер
Дитер Хекинг
1
Йенс Граль
ВР
2
Штефан Тескер
ЦЗ
10
Штефан Шрёк
ПЗ
9
Игор Де Камарго
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Остались в запасе
1
Марвин Хитц
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
7
Томас Каленберг
ЦП
28
Кристиан Треш
ЦП
Остались в запасе
1
Йенс Граль
ВР
2
Штефан Тескер
ЦЗ
10
Штефан Шрёк
ПЗ
9
Игор Де Камарго
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Статистика матча Вольфсбург - Хоффенхайм
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
Главный судья:
Даниэль Зиберт
(Берлин)
Стадион:
Фольксваген
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