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Бундеслига 2026/2027
Вольфсбург - Хоффенхайм
Вольфсбург - Хоффенхайм: обзор матча 04 февраля 2024
Вольфсбург
04.02.2024, воскресенье, 17:30
Германия. Бундеслига, 20 тур
2 : 2
Завершен
Хоффенхайм
58'
Л. Майер
70'
Л. Майер (П)
6'
М. Байер
66'
Г. Премель
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вольфсбург - Хоффенхайм
Желтая карточка
Л. Майер
90'
+6
Желтая карточка
М. Йенц
90'
+2
90'
+2
Желтая карточка
Д. Энтони Брукс
90'
+2
Замена
М. Бюлтер
️️️️
М. Байер
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Л. Майер
70'
69'
Желтая карточка
С. Н'Соки
66'
ГОЛ! 1:2!
Г. Премель
Пас отдал
И. Бебу
65'
Замена
Р. Сков
️️️️
У. Тохумджу
65'
Замена
И. Бебу
️️️️
В. Вегхорст
ГОЛ! 1:1!
Л. Майер
Пас отдал
К. Беренс
58'
57'
Желтая карточка
О. Кабак
Замена
Л. Майер
️️️️
А. Вранкс
56'
Замена
Б. Баку
️️️️
Й. Меле
55'
Замена
М. Сванберг
️️️️
В. Черны
46'
6'
ГОЛ! 0:1!
М. Байер
Пас отдал
У. Тохумджу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсбург
1
Коэн Кастелс
ВР
13
Рожерио
ЛЗ
33
Себастьян Борнау
ЦЗ
4
Мориц Йенц
ЦЗ
21
Йоаким Меле
ПЗ
30
Кевин Паредес
ЛП
27
Максимилиан Арнольд
(К)
ЦП
40
Астер Вранкс
ЦП
18
Вацлав Черны
ЦФ
91
Кевин Беренс
ЦФ
19
Йонас Винд
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
(К)
ВР
5
Озан Кабак
ЦЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
18
Антон Сташ
ОП
7
Умут Тохумджу
ЦП
21
Гриша Премель
ЦП
9
Вут Вегхорст
ЦФ
14
Максимилиан Байер
ЦФ
27
Андрей Крамарич
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Вольфсбург
12
Павао Перван
ВР
15
Седрик Зесигер
ЦЗ
2
Килиан Фишер
ПЗ
17
Боте Баку
ПЗ
13
Якуб Каминьски
ЛВ
14
Ловро Майер
ЦП
32
Маттиас Сванберг
ЦП
31
Янник Герхардт
ЦП
17
Дженан Пейчинович
ЦФ
Хоффенхайм
37
Лука Филипп
ВР
39
Давид Юрасек
ЛЗ
4
Касим Нуху
ЦЗ
25
Кевин Акпогума
ЦЗ
30
Мариус Бюлтер
ЛВ
20
Bambasé Conté
ЦП
17
Том Бишоф
АП
24
Роберт Сков
ПВ
9
Ильяс Бебу
ПВ
4-3-3
1
Кастелс
13
Рожерио
33
Борнау
4
Йенц
21
Меле
30
Паредес
40
Вранкс
27
Арнольд
19
Винд
91
Беренс
18
Черны
4-1-2-3
1
Бауманн
3
Кадержабек
25
Брукс
34
Н'Соки
5
Кабак
18
Сташ
7
Тохумджу
21
Премель
27
Крамарич
14
Байер
9
Вегхорст
21
Меле
17
Баку
17
Баку
21
Меле
40
Вранкс
14
Майер
14
Майер
40
Вранкс
18
Черны
32
Сванберг
32
Сванберг
18
Черны
14
Байер
30
Бюлтер
30
Бюлтер
14
Байер
7
Тохумджу
24
Сков
24
Сков
7
Тохумджу
9
Вегхорст
9
Бебу
9
Бебу
9
Вегхорст
Остались в запасе
Вольфсбург
Хоффенхайм
12
Павао Перван
ВР
15
Седрик Зесигер
ЦЗ
2
Килиан Фишер
ПЗ
31
Янник Герхардт
ЦП
13
Якуб Каминьски
ЛВ
17
Дженан Пейчинович
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
37
Лука Филипп
ВР
39
Давид Юрасек
ЛЗ
4
Касим Нуху
ЦЗ
25
Кевин Акпогума
ЦЗ
20
Bambasé Conté
ЦП
17
Том Бишоф
АП
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Остались в запасе
12
Павао Перван
ВР
15
Седрик Зесигер
ЦЗ
2
Килиан Фишер
ПЗ
31
Янник Герхардт
ЦП
13
Якуб Каминьски
ЛВ
17
Дженан Пейчинович
ЦФ
Остались в запасе
37
Лука Филипп
ВР
39
Давид Юрасек
ЛЗ
4
Касим Нуху
ЦЗ
25
Кевин Акпогума
ЦЗ
20
Bambasé Conté
ЦП
17
Том Бишоф
АП
Главный тренер
Нико Ковач
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Статистика матча Вольфсбург - Хоффенхайм
2
3
Всего ударов по воротам
14
17
Удары в створ
7
7
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
7
2
Нарушения
12
16
Офсайды
1
3
Количество передач
359
455
Сейвы
5
5
Точность передач %
76
79
Удары мимо ворот
5
7
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
11
11
Удары из-за пределов штрафной
3
6
xG (ожидаемые голы)
1.63
1.75
Матчи команд
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Айнтрахт
- : -
29.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
3 : 0
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 11 тур
Хоффенхайм
- : -
29.11.2026
Аугсбург
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
3 : 1
26.11.2026
Штурм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Информация о матче
Главный судья:
Флориан Бадштюбнер
(Виндсбах)
Стадион:
Фольксваген
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