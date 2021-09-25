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Бундеслига 2026/2027
Хоффенхайм - Вольфсбург
Хоффенхайм - Вольфсбург: обзор матча 25 сентября 2021
Хоффенхайм
25.09.2021, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 6 тур
3 : 1
Завершен
Вольфсбург
45+2'
А. Крамарич
74'
К. Баумгартнер
82'
П. Кадержабек
25'
Б. Баку
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хоффенхайм - Вольфсбург
Замена
С. Пош
️️️️
К. Фогт
85'
Замена
Д. Гайгер
️️️️
Ф. Гриллич
85'
ГОЛ! 3:1!
П. Кадержабек
82'
82'
Замена
С. Борнау
️️️️
Д. Руссийон
80'
Желтая карточка
Д. Руссийон
Замена
К. Акпогума
️️️️
К. Баумгартнер
79'
78'
Желтая карточка
М. Арнольд
Желтая карточка
Ф. Гриллич
78'
76'
Замена
Л. Вальдшмидт
️️️️
М. Филипп
76'
Замена
Л. Нмеча
️️️️
Б. Баку
ГОЛ! 2:1!
К. Баумгартнер
Пас отдал
П. Кадержабек
74'
Замена
Я. Брун-Ларсен
️️️️
С. Адамян
70'
Замена
Ж. Рюттер
️️️️
И. Бебу
69'
Желтая карточка
П. Кадержабек
50'
ГОЛ! 1:1!
А. Крамарич
Пас отдал
К. Ричардс
45'
+2
25'
ГОЛ! 0:1!
Б. Баку
Пас отдал
М. Филипп
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
22
Давид Раум
ЛЗ
26
Крис Ричардс
ЦЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
18
Диадай Самассеку
ОП
27
Флориан Гриллич
ОП
14
Кристоф Баумгартнер
АП
9
Ильяс Бебу
ПВ
27
Андрей Крамарич
ЦФ
22
Саркис Адамян
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Вольфсбург
1
Коэн Кастелс
ВР
21
Джером Руссийон
ЛЗ
5
Максанс Лакруа
ЦЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
43
Кевин Мбабу
ПЗ
17
Боте Баку
ПЗ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
14
Доди Лукебакио
ПВ
9
Вут Вегхорст
ЦФ
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
Главный тренер
Марк ван Боммел
Хоффенхайм
20
Филипп Пентке
ВР
25
Кевин Акпогума
ЦЗ
4
Стефан Пош
ЦЗ
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
18
Деннис Гайгер
ЦП
8
Мият Гачинович
АП
24
Роберт Сков
ПВ
9
Мунас Даббур
ЦФ
10
Жоржиньо Рюттер
ЦФ
Вольфсбург
12
Павао Перван
ВР
33
Себастьян Борнау
ЦЗ
31
Янник Герхардт
ЦП
40
Астер Вранкс
ЦП
8
Феликс Нмеча
АП
11
Ренато Штеффен
ПВ
14
Лукас Нмеча
ЦФ
10
Даниэль Гинчек
ЦФ
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
4-2-2-2
1
Бауманн
22
Раум
26
Ричардс
7
Фогт
3
Кадержабек
18
Самассеку
27
Гриллич
14
Баумгартнер
9
Бебу
22
Адамян
27
Крамарич
3-3-1-1-2
1
Кастелс
43
Мбабу
5
Лакруа
25
Брукс
17
Баку
23
Гилявоги
21
Руссийон
27
Арнольд
14
Лукебакио
26
Филипп
9
Вегхорст
14
Баумгартнер
25
Акпогума
25
Акпогума
14
Баумгартнер
7
Фогт
4
Пош
4
Пош
7
Фогт
27
Гриллич
18
Гайгер
18
Гайгер
27
Гриллич
22
Адамян
7
Брун-Ларсен
7
Брун-Ларсен
22
Адамян
9
Бебу
10
Рюттер
10
Рюттер
9
Бебу
21
Руссийон
33
Борнау
33
Борнау
21
Руссийон
17
Баку
14
Нмеча
14
Нмеча
17
Баку
26
Филипп
7
Вальдшмидт
7
Вальдшмидт
26
Филипп
Остались в запасе
Хоффенхайм
Вольфсбург
20
Филипп Пентке
ВР
8
Мият Гачинович
АП
24
Роберт Сков
ПВ
9
Мунас Даббур
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
8
Феликс Нмеча
АП
12
Павао Перван
ВР
31
Янник Герхардт
ЦП
40
Астер Вранкс
ЦП
11
Ренато Штеффен
ПВ
10
Даниэль Гинчек
ЦФ
Главный тренер
Марк ван Боммел
Остались в запасе
20
Филипп Пентке
ВР
8
Мият Гачинович
АП
24
Роберт Сков
ПВ
9
Мунас Даббур
ЦФ
Остались в запасе
8
Феликс Нмеча
АП
12
Павао Перван
ВР
31
Янник Герхардт
ЦП
40
Астер Вранкс
ЦП
11
Ренато Штеффен
ПВ
10
Даниэль Гинчек
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Главный тренер
Марк ван Боммел
Статистика матча Хоффенхайм - Вольфсбург
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Хоффенхайм
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
- : -
26.11.2026
Штурм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Айнтрахт
- : -
29.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
3 : 0
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Информация о матче
Стадион:
Рейн-Некар Арена
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