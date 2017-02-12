Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вольфсбург - Хоффенхайм
Вольфсбург - Хоффенхайм: обзор матча 12 февраля 2017
Вольфсбург
12.02.2017, воскресенье, 17:30
Германия. Бундеслига, 20 тур
2 : 1
Завершен
Хоффенхайм
50'
М. Арнольд
73'
Д. Дидави
26'
С. Цубер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вольфсбург - Хоффенхайм
Замена
К. Треш
️️️️
Ю. Малли
90'
87'
Желтая карточка
К. Фогт
87'
Желтая карточка
Б. Хюбнер
83'
Замена
П. Швеглер
️️️️
Н. Амири
Желтая карточка
Ю. Малли
75'
ГОЛ! 2:1!
Д. Дидави
Пас отдал
Р. Кнохе
73'
Замена
Я. Блащиковски
️️️️
Виейринья
60'
58'
Замена
А. Салаи
️️️️
А. Крамарич
ГОЛ! 1:1!
М. Арнольд
50'
Замена
Д. Дидави
️️️️
Р. Базур
45'
26'
ГОЛ! 0:1!
С. Цубер
Пас отдал
К. Демирбай
Желтая карточка
Р. Базур
24'
23'
Замена
М. Терраццино
️️️️
М. Ут
Желтая карточка
Р. Родригес
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсбург
16
Диего Бенальо
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
31
Янник Герхардт
ЛП
14
Луис Густаво
ОП
23
Рихедли Базур
ЦП
30
Пауль Зегуйн
ЦП
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
10
Юнус Малли
АП
20
Виейринья
ПП
27
Марио Гомес
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
25
Никлас Зюле
ЦЗ
21
Беньямин Хюбнер
ЦЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
10
Надим Амири
ЦП
13
Себастьян Руди
ЦП
26
Керем Демирбай
ЦП
13
Марк Ут
ЦФ
27
Андрей Крамарич
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Вольфсбург
1
Коэн Кастелс
ВР
38
Яннес Хорн
ЛЗ
28
Кристиан Треш
ЦП
10
Даниэль Дидави
АП
16
Якуб Блащиковски
ПП
9
Борха Майорал
ЦФ
29
Поль-Жорж Нтеп
ЦФ
Хоффенхайм
33
Александер Штольц
ВР
3
Данило Соарес
ЛЗ
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
27
Пирмин Швеглер
ЦП
8
Юджен Полански
ЦП
11
Адам Салаи
ЦФ
33
Марко Терраццино
ЦФ
2-1-5-1-1
16
Бенальо
13
Родригес
31
Кнохе
14
Густаво
31
Герхардт
23
Базур
30
Зегуйн
27
Арнольд
20
Виейринья
10
Малли
27
Гомес
4-4-2
1
Бауманн
3
Кадержабек
21
Хюбнер
7
Фогт
25
Зюле
10
Амири
13
Руди
26
Демирбай
7
Цубер
27
Крамарич
13
Ут
10
Малли
28
Треш
28
Треш
10
Малли
23
Базур
10
Дидави
10
Дидави
23
Базур
20
Виейринья
16
Блащиковски
16
Блащиковски
20
Виейринья
10
Амири
27
Швеглер
27
Швеглер
10
Амири
27
Крамарич
11
Салаи
11
Салаи
27
Крамарич
13
Ут
33
Терраццино
33
Терраццино
13
Ут
Остались в запасе
Вольфсбург
Хоффенхайм
38
Яннес Хорн
ЛЗ
1
Коэн Кастелс
ВР
9
Борха Майорал
ЦФ
29
Поль-Жорж Нтеп
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
3
Данило Соарес
ЛЗ
33
Александер Штольц
ВР
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
8
Юджен Полански
ЦП
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Остались в запасе
38
Яннес Хорн
ЛЗ
1
Коэн Кастелс
ВР
9
Борха Майорал
ЦФ
29
Поль-Жорж Нтеп
ЦФ
Остались в запасе
3
Данило Соарес
ЛЗ
33
Александер Штольц
ВР
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
8
Юджен Полански
ЦП
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Статистика матча Вольфсбург - Хоффенхайм
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
Главный судья:
Даниэль Зиберт
(Берлин)
Стадион:
Фольксваген
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 3
Новости команд
Все
Вольфсбург
Хоффенхайм
«Хоффенхайм» – «Шальке-04»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Хоффенхайма» и «Шальке» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Кристал Пэлас» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Кристал Пэлас» и «Хоффенхайма» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Вердер» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
«Фрайбург» – «Вольфсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 октября 2026
28 октября
Кубок Германии: шансы «Фрайбурга» и «Вольфсбурга» на победу в матче 2-го раунда
27 октября
Два раза едва не умерший на поле Эриксен остался без клуба
23 сентября
«Ювентус» арендовал вратаря у клуба второй Бундеслиги
26 августа
1
Эриксен продолжит карьеру, несмотря на риск умереть на поле
10 июля
7
«Хоффенхайм» – «Шальке-04»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Хоффенхайма» и «Шальке» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Кристал Пэлас» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Кристал Пэлас» и «Хоффенхайма» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Вердер» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+