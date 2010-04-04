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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вольфсбург - Хоффенхайм
Вольфсбург - Хоффенхайм: обзор матча 04 апреля 2010
Вольфсбург
04.04.2010, воскресенье, 17:30
Германия. Бундеслига, 29 тур
4 : 0
Завершен
Хоффенхайм
25'
Э. Джеко
51'
А. Барцальи
74'
З. Мисимович
75'
Э. Джеко
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вольфсбург - Хоффенхайм
Замена
Т. Каленберг
️️️️
М. Хасебе
Замена
А. Дежага
️️️️
К. Гентнер
ГОЛ! 4:0!
Э. Джеко
Пас отдал
Графите
ГОЛ! 3:0!
З. Мисимович
Пас отдал
Э. Джеко
Замена
П. Тагое
️️️️
Майкосуэл
Замена
К. Айхнер
️️️️
Л. Густаво
ГОЛ! 2:0!
А. Барцальи
Пас отдал
З. Мисимович
Желтая карточка
Л. Густаво
Замена
Ч. Обаси Огбуке
️️️️
А. Ибертсбергер
Замена
Х. Сантана
️️️️
Жозуэ
Желтая карточка
А. Бек
ГОЛ! 1:0!
Э. Джеко
Пас отдал
К. Гентнер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсбург
16
Диего Бенальо
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
27
Саша Ритер
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
7
Жозуэ
(К)
ОП
4
Кристиан Гентнер
ЦП
8
Звездан Мисимович
АП
23
Графите
ЦФ
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Лоренц-Гюнтер Кестнер
Хоффенхайм
34
Даниель Хаас
ВР
26
Андреас Ибертсбергер
ЛЗ
4
Пер Нильссон
(К)
ЦЗ
5
Марвин Комппер
ЦЗ
32
Андреас Бек
ПЗ
14
Луис Густаво
ОП
7
Борис Вукчевич
ЦП
23
Сеяд Салихович
ЦП
22
Карлос Эдуардо
АП
70
Майкосуэл
ЦФ
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
Главный тренер
Ральф Рангник
Вольфсбург
12
Андре Ленц
ВР
19
Фабиан Джонсон
ЦП
7
Томас Каленберг
ЦП
14
Хонатан Сантана
ПП
21
Ашкан Дежага
ПП
9
Обафеми Мартинс
ЦФ
Хоффенхайм
1
Йенс Граль
ВР
4
Кристиан Айхнер
ЛЗ
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
22
Юкка Райтала
ЦЗ
4
Франко Сукулини
ЦП
28
Принс Тагое
ЦФ
7
Чинеду Обаси Огбуке
ЦФ
3-3-1-1-2
16
Бенальо
20
Хасебе
15
Барцальи
27
Ритер
4
Шефер
7
Жозуэ
22
Пекарик
4
Гентнер
8
Мисимович
10
Джеко
23
Графите
4-1-2-1-2
34
Хаас
32
Бек
4
Нильссон
5
Комппер
26
Ибертсбергер
14
Густаво
7
Вукчевич
23
Салихович
22
Эдуардо
11
Ибишевич
70
Майкосуэл
20
Хасебе
7
Каленберг
7
Каленберг
20
Хасебе
7
Жозуэ
14
Сантана
14
Сантана
7
Жозуэ
4
Гентнер
21
Дежага
21
Дежага
4
Гентнер
14
Густаво
4
Айхнер
4
Айхнер
14
Густаво
70
Майкосуэл
28
Тагое
28
Тагое
70
Майкосуэл
26
Ибертсбергер
7
Обаси Огбуке
7
Обаси Огбуке
26
Ибертсбергер
Остались в запасе
Вольфсбург
Хоффенхайм
12
Андре Ленц
ВР
19
Фабиан Джонсон
ЦП
9
Обафеми Мартинс
ЦФ
Главный тренер
Лоренц-Гюнтер Кестнер
1
Йенс Граль
ВР
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
22
Юкка Райтала
ЦЗ
4
Франко Сукулини
ЦП
Главный тренер
Ральф Рангник
Остались в запасе
12
Андре Ленц
ВР
19
Фабиан Джонсон
ЦП
9
Обафеми Мартинс
ЦФ
Остались в запасе
1
Йенс Граль
ВР
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
22
Юкка Райтала
ЦЗ
4
Франко Сукулини
ЦП
Главный тренер
Лоренц-Гюнтер Кестнер
Главный тренер
Ральф Рангник
Статистика матча Вольфсбург - Хоффенхайм
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
Главный судья:
Кнут Кирхер
(Роттенбург)
Стадион:
Фольксваген
Где смотреть матч:
"НТВ+ Классика" 17:25 (прямая)
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