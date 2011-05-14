Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Хоффенхайм - Вольфсбург
Хоффенхайм - Вольфсбург: обзор матча 14 мая 2011
Хоффенхайм
14.05.2011, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 34 тур
1 : 3
Завершен
Вольфсбург
49'
Р. Фирмино
60'
М. Манджукич
74'
М. Манджукич
78'
Графите
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хоффенхайм - Вольфсбург
Замена
Ф. Джонсон
️️️️
М. Манджукич
Замена
Д. Кайзер
️️️️
Э. Брафхайд
Замена
Ч. Обаси Огбуке
️️️️
Г. Сигурдссон
ГОЛ! 1:3!
Графите
Пас отдал
С. Ритер
Замена
В. Ибишевич
️️️️
П. Млапа
ГОЛ! 1:2!
М. Манджукич
Пас отдал
А. Дежага
Замена
А. Дежага
️️️️
А. Мадлунг
ГОЛ! 1:1!
М. Манджукич
Пас отдал
Сисеро
Замена
Сисеро
️️️️
Т. Каленберг
Желтая карточка
А. Мадлунг
ГОЛ! 1:0!
Р. Фирмино
Пас отдал
С. Руди
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хоффенхайм
22
Том Штарке
ВР
28
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
32
Андреас Бек
ЦЗ
5
Марвин Комппер
ЦЗ
3
Маттиас Яйссле
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
13
Себастьян Руди
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
9
Роберто Фирмино
ЦФ
8
Райан Бабел
ЦФ
26
Пениель Млапа
РФ
Главный тренер
Марко Пеццаули
Вольфсбург
16
Диего Бенальо
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
39
Александер Мадлунг
ЦЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
3
Арне Фридрих
ЦЗ
27
Саша Ритер
ПЗ
7
Жозуэ
ОП
7
Томас Каленберг
ЦП
9
Марио Манджукич
ЦФ
23
Графите
ЦФ
Главный тренер
Феликс Магат
Хоффенхайм
34
Даниель Хаас
ВР
23
Янник Вестергор
ЦЗ
38
Кай Хердлинг
ЦП
11
Андреас Людвиг
ЦП
13
Доминик Кайзер
ЦП
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
7
Чинеду Обаси Огбуке
ЦФ
Вольфсбург
12
Андре Ленц
ВР
10
Ку Чжа-Чеол
ЦП
19
Фабиан Джонсон
ЦП
8
Ян Полак
ЦП
16
Сисеро
ЦП
21
Ашкан Дежага
ПП
3-2-1-1-3
22
Штарке
5
Комппер
3
Яйссле
5
Алаба
32
Бек
28
Брафхайд
13
Руди
10
Сигурдссон
8
Бабел
9
Фирмино
26
Млапа
3-3-1-2
16
Бенальо
39
Мадлунг
24
Кьер
3
Фридрих
27
Ритер
7
Жозуэ
4
Шефер
7
Каленберг
23
Графите
9
Манджукич
28
Брафхайд
13
Кайзер
13
Кайзер
28
Брафхайд
26
Млапа
11
Ибишевич
11
Ибишевич
26
Млапа
10
Сигурдссон
7
Обаси Огбуке
7
Обаси Огбуке
10
Сигурдссон
9
Манджукич
19
Джонсон
19
Джонсон
9
Манджукич
7
Каленберг
16
Сисеро
16
Сисеро
7
Каленберг
39
Мадлунг
21
Дежага
21
Дежага
39
Мадлунг
Остались в запасе
Хоффенхайм
Вольфсбург
38
Кай Хердлинг
ЦП
34
Даниель Хаас
ВР
23
Янник Вестергор
ЦЗ
11
Андреас Людвиг
ЦП
Главный тренер
Марко Пеццаули
12
Андре Ленц
ВР
10
Ку Чжа-Чеол
ЦП
8
Ян Полак
ЦП
Главный тренер
Феликс Магат
Остались в запасе
38
Кай Хердлинг
ЦП
34
Даниель Хаас
ВР
23
Янник Вестергор
ЦЗ
11
Андреас Людвиг
ЦП
Остались в запасе
12
Андре Ленц
ВР
10
Ку Чжа-Чеол
ЦП
8
Ян Полак
ЦП
Главный тренер
Марко Пеццаули
Главный тренер
Феликс Магат
Статистика матча Хоффенхайм - Вольфсбург
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Информация о матче
Главный судья:
Торстен Кинхефер
(Герне)
Стадион:
Карл-Бенц Штадион
Новости команд
Все
Хоффенхайм
Вольфсбург
«Хоффенхайм» – «Шальке-04»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Хоффенхайма» и «Шальке» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Кристал Пэлас» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Кристал Пэлас» и «Хоффенхайма» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Вердер» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
«Хоффенхайм» – «Шальке-04»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Хоффенхайма» и «Шальке» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Кристал Пэлас» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Кристал Пэлас» и «Хоффенхайма» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Вердер» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
«Фрайбург» – «Вольфсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 октября 2026
28 октября
Кубок Германии: шансы «Фрайбурга» и «Вольфсбурга» на победу в матче 2-го раунда
27 октября
Два раза едва не умерший на поле Эриксен остался без клуба
23 сентября
«Ювентус» арендовал вратаря у клуба второй Бундеслиги
26 августа
1
Эриксен продолжит карьеру, несмотря на риск умереть на поле
10 июля
7
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+