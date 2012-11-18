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Бундеслига 2026/2027
Хоффенхайм - Вольфсбург
Хоффенхайм - Вольфсбург: обзор матча 18 ноября 2012
Хоффенхайм
18.11.2012, воскресенье, 20:30
Германия. Бундеслига, 12 тур
1 : 3
Завершен
Вольфсбург
88'
Э. Дердийок
7'
М. Хасебе
24'
Б. Дост
78'
Налдо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хоффенхайм - Вольфсбург
90'
+1
Замена
Р. Юнссон
️️️️
Б. Дост
89'
Замена
Т. Каленберг
️️️️
И. Олич
ГОЛ! 1:3!
Э. Дердийок
Пас отдал
К. Фолланд
88'
82'
Замена
А. Мадлунг
️️️️
Жозуэ
78'
ГОЛ! 0:3!
Налдо
Желтая карточка
П. Йенсен
77'
Замена
С. Шипплок
️️️️
П. Йенсен
77'
Замена
Э. Дердийок
️️️️
Хоселу
67'
63'
Желтая карточка
Жозуэ
Желтая карточка
С. Руди
55'
Замена
В. Грифо
️️️️
Д. Уильямс
46'
24'
ГОЛ! 0:2!
Б. Дост
Пас отдал
Жозуэ
7'
ГОЛ! 0:1!
М. Хасебе
Пас отдал
И. Олич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хоффенхайм
1
Тим Визе
ВР
5
Пелле Йенсен
ЦЗ
32
Андреас Бек
ЦЗ
15
Маттье Дельпьер
ЦЗ
23
Сеяд Салихович
ЦП
19
Фабиан Джонсон
ЦП
13
Себастьян Руди
ЦП
19
Даниэль Уильямс
ЦП
13
Хоселу
ЦФ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Вольфсбург
16
Диего Бенальо
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
27
Налдо
ЦЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
23
Фагнер
ЦЗ
7
Жозуэ
ОП
8
Ян Полак
ЦП
10
Диего
АП
40
Ивица Олич
ЦФ
12
Бас Дост
ЦФ
Главный тренер
Лоренц-Гюнтер Кестнер
Хоффенхайм
1
Коэн Кастелс
ВР
10
Штефан Шрёк
ПЗ
32
Винченцо Грифо
ЛВ
2
Патрик Окс
ПП
9
Эрен Дердийок
ЦФ
22
Свен Шипплок
ЦФ
7
Денис Томалья
ЦФ
Вольфсбург
1
Марвин Хитц
ВР
7
Михаэль Шульце
ЦЗ
2
Эмануэль Погатец
ЦЗ
39
Александер Мадлунг
ЦЗ
10
Расмус Юнссон
ЛП
7
Томас Каленберг
ЦП
29
Срджан Лакич
ЦФ
3-4-3
1
Визе
5
Йенсен
32
Бек
15
Дельпьер
23
Салихович
13
Руди
19
Уильямс
19
Джонсон
9
Фирмино
31
Фолланд
13
Хоселу
3-3-1-1-2
16
Бенальо
27
Налдо
24
Кьер
23
Фагнер
20
Хасебе
7
Жозуэ
4
Шефер
8
Полак
10
Диего
12
Дост
40
Олич
19
Уильямс
32
Грифо
32
Грифо
19
Уильямс
13
Хоселу
9
Дердийок
9
Дердийок
13
Хоселу
5
Йенсен
22
Шипплок
22
Шипплок
5
Йенсен
7
Жозуэ
39
Мадлунг
39
Мадлунг
7
Жозуэ
12
Дост
10
Юнссон
10
Юнссон
12
Дост
40
Олич
7
Каленберг
7
Каленберг
40
Олич
Остались в запасе
Хоффенхайм
Вольфсбург
1
Коэн Кастелс
ВР
10
Штефан Шрёк
ПЗ
2
Патрик Окс
ПП
7
Денис Томалья
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
7
Михаэль Шульце
ЦЗ
1
Марвин Хитц
ВР
2
Эмануэль Погатец
ЦЗ
29
Срджан Лакич
ЦФ
Главный тренер
Лоренц-Гюнтер Кестнер
Остались в запасе
1
Коэн Кастелс
ВР
10
Штефан Шрёк
ПЗ
2
Патрик Окс
ПП
7
Денис Томалья
ЦФ
Остались в запасе
7
Михаэль Шульце
ЦЗ
1
Марвин Хитц
ВР
2
Эмануэль Погатец
ЦЗ
29
Срджан Лакич
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Главный тренер
Лоренц-Гюнтер Кестнер
Статистика матча Хоффенхайм - Вольфсбург
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Информация о матче
Главный судья:
Гюнтер Перль
(Мюнхен)
Стадион:
Рейн-Некар Арена
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