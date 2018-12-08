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Вольфсбург - Хоффенхайм
Вольфсбург - Хоффенхайм: обзор матча 08 декабря 2018
Вольфсбург
08.12.2018, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 14 тур
2 : 2
Завершен
Хоффенхайм
28'
Э. Бичакчич (АГ)
31'
Д. Гинчек
4'
И. Бельфодиль
71'
А. Крамарич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вольфсбург - Хоффенхайм
Желтая карточка
Ф. Удуохай
88'
71'
ГОЛ! 2:2!
А. Крамарич
Пас отдал
П. Кадержабек
45'
+1
Желтая карточка
И. Бельфодиль
44'
Желтая карточка
Ф. Гриллич
ГОЛ! 2:1!
Д. Гинчек
Пас отдал
А. Мехмеди
31'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Э. Бичакчич
28'
4'
ГОЛ! 0:1!
И. Бельфодиль
Пас отдал
А. Крамарич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсбург
1
Коэн Кастелс
ВР
21
Джером Руссийон
ЛЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
2
Пол Верхаг
ЦЗ
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
31
Янник Герхардт
ЦП
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
9
Вут Вегхорст
ЦФ
10
Даниэль Гинчек
ЦФ
Главный тренер
Тобиас Штробль
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
14
Нико Шульц
ЛЗ
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
21
Беньямин Хюбнер
ЦЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
26
Керем Демирбай
ЦП
7
Жоэлинтон
АП
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
27
Андрей Крамарич
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Вольфсбург
12
Павао Перван
ВР
27
Жан-Лука Иттер
ЦЗ
25
Джеффри Брума
ЦЗ
7
Йосип Брекало
ЛВ
30
Феликс Клаус
ЦП
10
Юнус Малли
АП
11
Ренато Штеффен
ПВ
Хоффенхайм
1
Грегор Кобель
ВР
4
Касим Нуху
ЦЗ
30
Джошуа Бренет
ПЗ
27
Флориан Гриллич
ОП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
17
Рис Нелсон
ПВ
11
Адам Салаи
ЦФ
4-1-2-3
1
Кастелс
21
Руссийон
2
Верхаг
2
Удуохай
31
Кнохе
23
Гилявоги
27
Арнольд
31
Герхардт
10
Гинчек
9
Вегхорст
14
Мехмеди
3-2-2-1-2
1
Бауманн
4
Бичакчич
7
Фогт
21
Хюбнер
3
Кадержабек
14
Шульц
26
Демирбай
7
Цубер
7
Жоэлинтон
27
Крамарич
19
Бельфодиль
Остались в запасе
Вольфсбург
Хоффенхайм
7
Йосип Брекало
ЛВ
11
Ренато Штеффен
ПВ
12
Павао Перван
ВР
27
Жан-Лука Иттер
ЦЗ
25
Джеффри Брума
ЦЗ
30
Феликс Клаус
ЦП
10
Юнус Малли
АП
Главный тренер
Тобиас Штробль
17
Рис Нелсон
ПВ
32
Леонардо Биттенкурт
АП
1
Грегор Кобель
ВР
4
Касим Нуху
ЦЗ
30
Джошуа Бренет
ПЗ
27
Флориан Гриллич
ОП
11
Адам Салаи
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Остались в запасе
7
Йосип Брекало
ЛВ
11
Ренато Штеффен
ПВ
12
Павао Перван
ВР
27
Жан-Лука Иттер
ЦЗ
25
Джеффри Брума
ЦЗ
30
Феликс Клаус
ЦП
10
Юнус Малли
АП
Остались в запасе
17
Рис Нелсон
ПВ
32
Леонардо Биттенкурт
АП
1
Грегор Кобель
ВР
4
Касим Нуху
ЦЗ
30
Джошуа Бренет
ПЗ
27
Флориан Гриллич
ОП
11
Адам Салаи
ЦФ
Главный тренер
Тобиас Штробль
Главный тренер
Кристиан Илцер
Статистика матча Вольфсбург - Хоффенхайм
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
3 : 0
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
3 : 0
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Информация о матче
Стадион:
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