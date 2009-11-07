Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Хоффенхайм - Вольфсбург
Хоффенхайм - Вольфсбург: обзор матча 07 ноября 2009
Хоффенхайм
07.11.2009, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 12 тур
1 : 2
Завершен
Вольфсбург
23'
В. Ибишевич
52'
З. Мисимович
57'
Графите
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хоффенхайм - Вольфсбург
Желтая карточка
Т. Хильдебранд
Замена
Д. Байер
️️️️
З. Мисимович
Замена
П. Нильссон
️️️️
Майкосуэл
Замена
Т. Каленберг
️️️️
Графите
Замена
Б. Вукчевич
️️️️
К. Айхнер
Желтая карточка
Жозуэ
Замена
П. Пекарик
️️️️
М. Хасебе
Желтая карточка
М. Хасебе
Желтая карточка
Й. Шимунич
Замена
Д. Ба
️️️️
И. Ворса
ГОЛ! 1:2!
Графите
Желтая карточка
В. Ибишевич
ГОЛ! 1:1!
З. Мисимович
Желтая карточка
З. Мисимович
ГОЛ! 1:0!
В. Ибишевич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хоффенхайм
26
Тимо Хильдебранд
ВР
4
Кристиан Айхнер
ЛЗ
32
Андреас Бек
ЦЗ
25
Исаак Ворса
ЦЗ
4
Йосип Шимунич
ЦЗ
5
Марвин Комппер
ЦЗ
14
Луис Густаво
ОП
23
Сеяд Салихович
ЦП
22
Карлос Эдуардо
ЦП
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
70
Майкосуэл
ЦФ
Главный тренер
Ральф Рангник
Вольфсбург
16
Диего Бенальо
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
39
Александер Мадлунг
ЦЗ
20
Рикарду Кошта
ЦЗ
27
Саша Ритер
ПЗ
7
Жозуэ
ОП
4
Кристиан Гентнер
ЦП
8
Звездан Мисимович
АП
10
Эдин Джеко
ЦФ
23
Графите
ЦФ
Главный тренер
Армин Фех
Хоффенхайм
34
Даниель Хаас
ВР
4
Пер Нильссон
ЦЗ
0
Тобиас Вайс
ЦП
4
Франко Сукулини
ЦП
19
Демба Ба
ЦФ
33
Марко Терраццино
ЦФ
7
Борис Вукчевич
ЦФ
Вольфсбург
12
Андре Ленц
ВР
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
10
Даниэль Байер
ЦП
19
Фабиан Джонсон
ЦП
7
Томас Каленберг
ЦП
9
Обафеми Мартинс
ЦФ
3-3-2-2
26
Хильдебранд
25
Ворса
4
Шимунич
5
Комппер
4
Айхнер
14
Густаво
32
Бек
23
Салихович
22
Эдуардо
70
Майкосуэл
11
Ибишевич
3-3-1-1-2
16
Бенальо
20
Хасебе
39
Мадлунг
20
Кошта
27
Ритер
7
Жозуэ
4
Шефер
4
Гентнер
8
Мисимович
23
Графите
10
Джеко
70
Майкосуэл
4
Нильссон
4
Нильссон
70
Майкосуэл
25
Ворса
19
Ба
19
Ба
25
Ворса
4
Айхнер
7
Вукчевич
7
Вукчевич
4
Айхнер
20
Хасебе
22
Пекарик
22
Пекарик
20
Хасебе
8
Мисимович
10
Байер
10
Байер
8
Мисимович
23
Графите
7
Каленберг
7
Каленберг
23
Графите
Остались в запасе
Хоффенхайм
Вольфсбург
34
Даниель Хаас
ВР
0
Тобиас Вайс
ЦП
4
Франко Сукулини
ЦП
33
Марко Терраццино
ЦФ
Главный тренер
Ральф Рангник
12
Андре Ленц
ВР
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
19
Фабиан Джонсон
ЦП
9
Обафеми Мартинс
ЦФ
Главный тренер
Армин Фех
Остались в запасе
34
Даниель Хаас
ВР
0
Тобиас Вайс
ЦП
4
Франко Сукулини
ЦП
33
Марко Терраццино
ЦФ
Остались в запасе
12
Андре Ленц
ВР
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
19
Фабиан Джонсон
ЦП
9
Обафеми Мартинс
ЦФ
Главный тренер
Ральф Рангник
Главный тренер
Армин Фех
Статистика матча Хоффенхайм - Вольфсбург
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Информация о матче
Главный судья:
Торстен Кинхефер
(Герне)
Стадион:
Карл-Бенц Штадион
Новости команд
Все
Хоффенхайм
Вольфсбург
«Хоффенхайм» – «Шальке-04»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Хоффенхайма» и «Шальке» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Кристал Пэлас» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Кристал Пэлас» и «Хоффенхайма» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Вердер» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
«Хоффенхайм» – «Шальке-04»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Хоффенхайма» и «Шальке» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Кристал Пэлас» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Кристал Пэлас» и «Хоффенхайма» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Вердер» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
«Фрайбург» – «Вольфсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 октября 2026
28 октября
Кубок Германии: шансы «Фрайбурга» и «Вольфсбурга» на победу в матче 2-го раунда
27 октября
Два раза едва не умерший на поле Эриксен остался без клуба
23 сентября
«Ювентус» арендовал вратаря у клуба второй Бундеслиги
26 августа
1
Эриксен продолжит карьеру, несмотря на риск умереть на поле
10 июля
7
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+