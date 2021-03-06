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Бундеслига 2026/2027
Хоффенхайм - Вольфсбург
Хоффенхайм - Вольфсбург: обзор матча 06 марта 2021
Хоффенхайм
06.03.2021, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 24 тур
2 : 1
Завершен
Вольфсбург
8'
К. Баумгартнер
41'
А. Крамарич
23'
В. Вегхорст
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хоффенхайм - Вольфсбург
90'
+4
Красная карточка
П. Отавио
Замена
М. Богард
️️️️
С. Руди
90'
+2
88'
Желтая карточка
П. Отавио
84'
Замена
Б. Бялек
️️️️
К. Шлагер
Желтая карточка
М. Даббур
80'
Замена
Р. Сков
️️️️
И. Бебу
77'
Замена
М. Даббур
️️️️
А. Крамарич
77'
72'
Желтая карточка
К. Шлагер
71'
Замена
Д. Гинчек
️️️️
Р. Штеффен
Желтая карточка
Р. Сессеньон
70'
65'
Желтая карточка
М. Лакруа
Замена
Р. Сессеньон
️️️️
М. Йон
53'
46'
Замена
А. Мехмеди
️️️️
Я. Герхардт
46'
Замена
В. Са
️️️️
К. Мбабу
ГОЛ! 2:1!
А. Крамарич
Пас отдал
П. Кадержабек
41'
30'
Желтая карточка
Р. Штеффен
23'
ГОЛ! 1:1!
В. Вегхорст
Пас отдал
К. Шлагер
ГОЛ! 1:0!
К. Баумгартнер
Пас отдал
П. Кадержабек
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
4
Касим Нуху
ЦЗ
26
Крис Ричардс
ЦЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
24
Марко Йон
ЛП
18
Диадай Самассеку
ОП
27
Флориан Гриллич
ОП
13
Себастьян Руди
ЦП
14
Кристоф Баумгартнер
АП
9
Ильяс Бебу
ПВ
27
Андрей Крамарич
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Вольфсбург
1
Коэн Кастелс
ВР
6
Пауло Отавио
ЛЗ
5
Максанс Лакруа
ЦЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
17
Боте Баку
ПЗ
43
Кевин Мбабу
ПЗ
31
Янник Герхардт
ЦП
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
21
Ксавер Шлагер
ЦП
11
Ренато Штеффен
ПВ
9
Вут Вегхорст
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Хоффенхайм
37
Лука Филипп
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
30
Джошуа Бренет
ПЗ
6
Мелайро Богард
ОП
24
Роберт Сков
ПВ
22
Саркис Адамян
ЦФ
9
Мунас Даббур
ЦФ
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
Вольфсбург
12
Павао Перван
ВР
4
Тим Зирслебен
ЦЗ
27
Виктор Са
ЛВ
7
Йосип Брекало
ЛВ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
21
Бартош Бялек
ЦФ
10
Даниэль Гинчек
ЦФ
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Бауманн
4
Нуху
26
Ричардс
3
Кадержабек
18
Самассеку
27
Гриллич
24
Йон
13
Руди
14
Баумгартнер
9
Бебу
27
Крамарич
3-2-3-1-1
1
Кастелс
17
Баку
5
Лакруа
25
Брукс
43
Мбабу
6
Отавио
31
Герхардт
27
Арнольд
21
Шлагер
11
Штеффен
9
Вегхорст
9
Бебу
24
Сков
24
Сков
9
Бебу
13
Руди
6
Богард
6
Богард
13
Руди
24
Йон
30
Сессеньон
30
Сессеньон
24
Йон
27
Крамарич
9
Даббур
9
Даббур
27
Крамарич
21
Шлагер
21
Бялек
21
Бялек
21
Шлагер
43
Мбабу
27
Са
27
Са
43
Мбабу
11
Штеффен
10
Гинчек
10
Гинчек
11
Штеффен
31
Герхардт
14
Мехмеди
14
Мехмеди
31
Герхардт
Остались в запасе
Хоффенхайм
Вольфсбург
37
Лука Филипп
ВР
30
Джошуа Бренет
ПЗ
22
Саркис Адамян
ЦФ
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
7
Йосип Брекало
ЛВ
4
Тим Зирслебен
ЦЗ
12
Павао Перван
ВР
23
Жозуа Гилявоги
ОП
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Остались в запасе
37
Лука Филипп
ВР
30
Джошуа Бренет
ПЗ
22
Саркис Адамян
ЦФ
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
Остались в запасе
7
Йосип Брекало
ЛВ
4
Тим Зирслебен
ЦЗ
12
Павао Перван
ВР
23
Жозуа Гилявоги
ОП
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Главный тренер
Оливер Глазнер
Статистика матча Хоффенхайм - Вольфсбург
2
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Хоффенхайм
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
- : -
26.11.2026
Штурм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Айнтрахт
- : -
29.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
3 : 0
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Информация о матче
Стадион:
Рейн-Некар Арена
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