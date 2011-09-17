Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Хоффенхайм - Вольфсбург
Хоффенхайм - Вольфсбург: обзор матча 17 сентября 2011
Хоффенхайм
17.09.2011, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 6 тур
3 : 1
Завершен
Вольфсбург
20'
Р. Бабел
24'
Р. Фирмино
85'
Р. Фирмино
67'
А. Дежага
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хоффенхайм - Вольфсбург
Замена
Д. Уильямс
️️️️
Р. Фирмино
ГОЛ! 3:1!
Р. Фирмино
Красная карточка
М. Хитц
Желтая карточка
И. Ворса
Желтая карточка
Д. Уильямс
Замена
П. Окс
️️️️
М. Манджукич
ГОЛ! 2:1!
А. Дежага
Желтая карточка
Жозуэ
Замена
Н. Мусона
️️️️
Г. Сигурдссон
Замена
П. Млапа
️️️️
Ч. Обаси Огбуке
Замена
Р. Юнссон
️️️️
К. Чжа-Чеол
Желтая карточка
А. Бек
Замена
А. Дежага
️️️️
Я. Полак
Желтая карточка
Р. Фирмино
ГОЛ! 2:0!
Р. Фирмино
Пас отдал
Г. Сигурдссон
ГОЛ! 1:0!
Р. Бабел
Пас отдал
Э. Брафхайд
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хоффенхайм
22
Том Штарке
ВР
28
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
32
Андреас Бек
ЦЗ
25
Исаак Ворса
ЦЗ
5
Марвин Комппер
ЦЗ
13
Доминик Кайзер
ЦП
13
Себастьян Руди
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
7
Чинеду Обаси Огбуке
ЦФ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
8
Райан Бабел
ЦФ
Главный тренер
Хольгер Станиславски
Вольфсбург
1
Марвин Хитц
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
23
Марко Русс
ЦЗ
16
Сотириос Кириакос
ЦЗ
7
Жозуэ
ОП
28
Кристиан Треш
ЦП
8
Ян Полак
ЦП
10
Ку Чжа-Чеол
ЦП
9
Марио Манджукич
ЦФ
29
Срджан Лакич
ЦФ
Главный тренер
Феликс Магат
Хоффенхайм
34
Даниель Хаас
ВР
26
Андреас Ибертсбергер
ЛЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
19
Даниэль Уильямс
ЦП
17
Ноуледж Мусона
АП
22
Свен Шипплок
ЦФ
26
Пениель Млапа
РФ
Вольфсбург
12
Андре Ленц
ВР
7
Михаэль Шульце
ЦЗ
39
Александер Мадлунг
ЦЗ
10
Расмус Юнссон
ЛП
2
Патрик Окс
ПП
21
Ашкан Дежага
ПП
10
Патрик Хельмес
ЦФ
4-2-1-3
22
Штарке
28
Брафхайд
25
Ворса
5
Комппер
32
Бек
13
Кайзер
13
Руди
10
Сигурдссон
8
Бабел
9
Фирмино
7
Обаси Огбуке
4-1-3-2
1
Хитц
20
Хасебе
23
Русс
16
Кириакос
4
Шефер
7
Жозуэ
28
Треш
8
Полак
10
Ку Чжа-Чеол
29
Лакич
9
Манджукич
10
Сигурдссон
17
Мусона
17
Мусона
10
Сигурдссон
9
Фирмино
19
Уильямс
19
Уильямс
9
Фирмино
7
Обаси Огбуке
26
Млапа
26
Млапа
7
Обаси Огбуке
10
Ку Чжа-Чеол
10
Юнссон
10
Юнссон
10
Ку Чжа-Чеол
9
Манджукич
2
Окс
2
Окс
9
Манджукич
8
Полак
21
Дежага
21
Дежага
8
Полак
Остались в запасе
Хоффенхайм
Вольфсбург
34
Даниель Хаас
ВР
26
Андреас Ибертсбергер
ЛЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
22
Свен Шипплок
ЦФ
Главный тренер
Хольгер Станиславски
7
Михаэль Шульце
ЦЗ
12
Андре Ленц
ВР
39
Александер Мадлунг
ЦЗ
10
Патрик Хельмес
ЦФ
Главный тренер
Феликс Магат
Остались в запасе
34
Даниель Хаас
ВР
26
Андреас Ибертсбергер
ЛЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
22
Свен Шипплок
ЦФ
Остались в запасе
7
Михаэль Шульце
ЦЗ
12
Андре Ленц
ВР
39
Александер Мадлунг
ЦЗ
10
Патрик Хельмес
ЦФ
Главный тренер
Хольгер Станиславски
Главный тренер
Феликс Магат
Статистика матча Хоффенхайм - Вольфсбург
4
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Информация о матче
Стадион:
Рейн-Некар Арена
Новости команд
Все
Хоффенхайм
Вольфсбург
«Хоффенхайм» – «Шальке-04»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Хоффенхайма» и «Шальке» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Кристал Пэлас» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Кристал Пэлас» и «Хоффенхайма» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Вердер» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
«Хоффенхайм» – «Шальке-04»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Хоффенхайма» и «Шальке» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Кристал Пэлас» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Кристал Пэлас» и «Хоффенхайма» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Вердер» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
«Фрайбург» – «Вольфсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 октября 2026
28 октября
Кубок Германии: шансы «Фрайбурга» и «Вольфсбурга» на победу в матче 2-го раунда
27 октября
Два раза едва не умерший на поле Эриксен остался без клуба
23 сентября
«Ювентус» арендовал вратаря у клуба второй Бундеслиги
26 августа
1
Эриксен продолжит карьеру, несмотря на риск умереть на поле
10 июля
7
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+