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Вольфсбург - Хоффенхайм
Вольфсбург - Хоффенхайм: обзор матча 17 октября 2015
Вольфсбург
17.10.2015, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 9 тур
4 : 2
Завершен
Хоффенхайм
1'
М. Крузе
7'
Б. Дост
62'
М. Крузе
83'
М. Крузе
29'
Д. Тольян
54'
Д. Шмид
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вольфсбург - Хоффенхайм
Замена
М. Арнольд
️️️️
Л. Густаво
87'
Желтая карточка
Виейринья
85'
84'
Замена
М. Ут
️️️️
С. Руди
84'
Замена
А. Салаи
️️️️
Э. Варгас
ГОЛ! 4:2!
М. Крузе
Пас отдал
А. Шюррле
83'
Замена
А. Шюррле
️️️️
Б. Дост
79'
Желтая карточка
Л. Густаво
71'
Замена
Виейринья
️️️️
Ю. Дракслер
67'
ГОЛ! 3:2!
М. Крузе
Пас отдал
Л. Густаво
62'
Желтая карточка
К. Треш
59'
Желтая карточка
Д. Калиджиури
57'
54'
ГОЛ! 2:2!
Д. Шмид
29'
ГОЛ! 2:1!
Д. Тольян
Пас отдал
Ю. Полански
22'
Замена
К. Чжин-Су
️️️️
П. Кадержабек
ГОЛ! 2:0!
Б. Дост
Пас отдал
Ю. Дракслер
7'
ГОЛ! 1:0!
М. Крузе
Пас отдал
Ю. Дракслер
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсбург
16
Диего Бенальо
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
27
Налдо
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
14
Луис Густаво
ОП
28
Кристиан Треш
ЦП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
12
Бас Дост
ЦФ
10
Макс Крузе
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
5
Тобиас Штробль
ОП
8
Юджен Полански
ЦП
13
Себастьян Руди
ЦП
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Вольфсбург
1
Коэн Кастелс
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
20
Виейринья
ЦЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
2
Себастьян Юнг
ПЗ
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
20
Андре Шюррле
ЦП
Хоффенхайм
1
Йенс Граль
ВР
22
Ким Чжин-Су
ЦЗ
5
Фабиан Шер
ЦЗ
18
Тарик Эльюнусси
ЦП
22
Кевин Кураньи
ЦФ
11
Адам Салаи
ЦФ
13
Марк Ут
ЦФ
3-2-1-2-2
16
Бенальо
13
Родригес
4
Данте
27
Налдо
23
Гилявоги
14
Густаво
28
Треш
7
Дракслер
20
Калиджиури
10
Крузе
12
Дост
3-3-2-2
1
Бауманн
7
Шмид
4
Бичакчич
25
Зюле
22
Тольян
5
Штробль
3
Кадержабек
8
Полански
13
Руди
31
Фолланд
11
Варгас
7
Дракслер
20
Виейринья
20
Виейринья
7
Дракслер
14
Густаво
27
Арнольд
27
Арнольд
14
Густаво
12
Дост
20
Шюррле
20
Шюррле
12
Дост
3
Кадержабек
22
Ким Чжин-Су
22
Ким Чжин-Су
3
Кадержабек
11
Варгас
11
Салаи
11
Салаи
11
Варгас
13
Руди
13
Ут
13
Ут
13
Руди
Остались в запасе
Вольфсбург
Хоффенхайм
1
Коэн Кастелс
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
2
Себастьян Юнг
ПЗ
Главный тренер
Дитер Хекинг
1
Йенс Граль
ВР
5
Фабиан Шер
ЦЗ
18
Тарик Эльюнусси
ЦП
22
Кевин Кураньи
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Остались в запасе
1
Коэн Кастелс
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
2
Себастьян Юнг
ПЗ
Остались в запасе
1
Йенс Граль
ВР
5
Фабиан Шер
ЦЗ
18
Тарик Эльюнусси
ЦП
22
Кевин Кураньи
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Статистика матча Вольфсбург - Хоффенхайм
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
0
Матчи команд
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
Главный судья:
Феликc Брих
(Мюнхен)
Стадион:
Фольксваген
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