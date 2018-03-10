Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Хоффенхайм - Вольфсбург
Хоффенхайм - Вольфсбург: обзор матча 10 марта 2018
Хоффенхайм
10.03.2018, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 26 тур
3 : 0
Завершен
Вольфсбург
77'
С. Гнабри
80'
Ж. Гилявоги (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хоффенхайм - Вольфсбург
90'
Желтая карточка
Д. Брума
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
Ж. Гилявоги
80'
ГОЛ! 1:0!
С. Гнабри
Пас отдал
М. Ут
77'
Желтая карточка
Ю. Полански
68'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
21
Беньямин Хюбнер
ЦЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
27
Флориан Гриллич
ОП
18
Деннис Гайгер
ЦП
10
Лукас Рупп
ЦП
7
Серж Гнабри
ПВ
27
Андрей Крамарич
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Вольфсбург
1
Коэн Кастелс
ВР
2
Пол Верхаг
ЦЗ
25
Джеффри Брума
ЦЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
23
Рихедли Базур
ЦП
10
Юнус Малли
АП
10
Даниэль Дидави
АП
27
Дивок Ориги
ЦФ
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
Главный тренер
Тобиас Штробль
Хоффенхайм
33
Александер Штольц
ВР
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
10
Надим Амири
ЦП
8
Юджен Полански
ЦП
13
Марк Ут
ЦФ
11
Адам Салаи
ЦФ
Вольфсбург
31
Макс Грюн
ВР
27
Жан-Лука Иттер
ЦЗ
7
Йосип Брекало
ЛВ
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
11
Ренато Штеффен
ПВ
11
Ландри Димата
ЦФ
3-1-2-1-1
1
Бауманн
21
Хюбнер
7
Фогт
3
Кадержабек
27
Гриллич
18
Гайгер
10
Рупп
7
Гнабри
27
Крамарич
3-1-1-2-2
1
Кастелс
2
Верхаг
25
Брума
31
Кнохе
23
Гилявоги
23
Базур
10
Малли
10
Дидави
14
Мехмеди
27
Ориги
Остались в запасе
Хоффенхайм
Вольфсбург
10
Надим Амири
ЦП
33
Александер Штольц
ВР
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
8
Юджен Полански
ЦП
13
Марк Ут
ЦФ
11
Адам Салаи
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
11
Ренато Штеффен
ПВ
7
Йосип Брекало
ЛВ
31
Макс Грюн
ВР
27
Жан-Лука Иттер
ЦЗ
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
11
Ландри Димата
ЦФ
Главный тренер
Тобиас Штробль
Остались в запасе
10
Надим Амири
ЦП
33
Александер Штольц
ВР
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
8
Юджен Полански
ЦП
13
Марк Ут
ЦФ
11
Адам Салаи
ЦФ
Остались в запасе
11
Ренато Штеффен
ПВ
7
Йосип Брекало
ЛВ
31
Макс Грюн
ВР
27
Жан-Лука Иттер
ЦЗ
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
11
Ландри Димата
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Главный тренер
Тобиас Штробль
Статистика матча Хоффенхайм - Вольфсбург
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Информация о матче
Стадион:
Рейн-Некар Арена
Новости команд
Все
Хоффенхайм
Вольфсбург
Бундеслига: шансы «Айнтрахта» и «Хоффенхайма» на победу в матче 10-го тура
Вчера, 11:06
«Хоффенхайм» – «Шальке-04»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Хоффенхайма» и «Шальке» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Кристал Пэлас» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Кристал Пэлас» и «Хоффенхайма» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Бундеслига: шансы «Айнтрахта» и «Хоффенхайма» на победу в матче 10-го тура
Вчера, 11:06
«Хоффенхайм» – «Шальке-04»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Хоффенхайма» и «Шальке» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Кристал Пэлас» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Кристал Пэлас» и «Хоффенхайма» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Фрайбург» – «Вольфсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 октября 2026
28 октября
Кубок Германии: шансы «Фрайбурга» и «Вольфсбурга» на победу в матче 2-го раунда
27 октября
Два раза едва не умерший на поле Эриксен остался без клуба
23 сентября
«Ювентус» арендовал вратаря у клуба второй Бундеслиги
26 августа
1
Эриксен продолжит карьеру, несмотря на риск умереть на поле
10 июля
7
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+