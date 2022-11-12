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Хоффенхайм - Вольфсбург
Хоффенхайм - Вольфсбург: обзор матча 12 ноября 2022
Хоффенхайм
12.11.2022, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 15 тур
1 : 2
Завершен
Вольфсбург
42'
К. Баумгартнер
45+5'
О. Кабак (АГ)
56'
Б. Баку
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хоффенхайм - Вольфсбург
90'
Замена
Л. Вальдшмидт
️️️️
Ф. Нмеча
90'
Замена
Д. Руссийон
️️️️
К. Фишер
Замена
П. Кадержабек
️️️️
Р. Сков
82'
Замена
Я. Брун-Ларсен
️️️️
А. Крамарич
74'
Замена
Ф. Аслани
️️️️
Ж. Рюттер
74'
65'
Замена
М. Филипп
️️️️
Я. Каминьски
65'
Замена
Ж. Гилявоги
️️️️
Я. Герхардт
56'
ГОЛ! 1:2!
Б. Баку
Пас отдал
Ф. Нмеча
55'
Желтая карточка
М. ван де Вен
49'
Желтая карточка
К. Фишер
45'
+5
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
О. Кабак
ГОЛ! 1:0!
К. Баумгартнер
Пас отдал
Анхелиньо
42'
14'
Желтая карточка
С. Борнау
12'
Замена
М. Сванберг
️️️️
О. Мармуш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
25
Кевин Акпогума
ЦЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
5
Озан Кабак
ЦЗ
6
Ангело Штиллер
ОП
18
Деннис Гайгер
ЦП
14
Кристоф Баумгартнер
АП
24
Роберт Сков
ПВ
27
Андрей Крамарич
ЦФ
10
Жоржиньо Рюттер
ЦФ
Главный тренер
Андре Брайтенрайтер
Вольфсбург
1
Коэн Кастелс
ВР
6
Пауло Отавио
ЛЗ
33
Себастьян Борнау
ЦЗ
37
Мики ван де Вен
ЦЗ
2
Килиан Фишер
ПЗ
17
Боте Баку
ПЗ
13
Якуб Каминьски
ЛВ
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
31
Янник Герхардт
ЦП
8
Феликс Нмеча
АП
22
Омар Мармуш
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Хоффенхайм
20
Филипп Пентке
ВР
2
Joshua Quarshie
ЦЗ
72
Эдуарду Куарежма
ЦЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
22
Финн-Оле Бекер
ЦП
20
Мухаммед Дамар
АП
17
Том Бишоф
АП
11
Фисник Аслани
ЦФ
Вольфсбург
12
Павао Перван
ВР
21
Джером Руссийон
ЛЗ
5
Максанс Лакруа
ЦЗ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
32
Маттиас Сванберг
ЦП
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Бауманн
17
Анхелиньо
7
Фогт
5
Кабак
25
Акпогума
6
Штиллер
18
Гайгер
14
Баумгартнер
24
Сков
10
Рюттер
27
Крамарич
3-2-2-2-1
1
Кастелс
2
Фишер
33
Борнау
37
ван де Вен
17
Баку
6
Отавио
27
Арнольд
31
Герхардт
8
Нмеча
13
Каминьски
22
Мармуш
24
Сков
3
Кадержабек
3
Кадержабек
24
Сков
27
Крамарич
7
Брун-Ларсен
7
Брун-Ларсен
27
Крамарич
10
Рюттер
11
Аслани
11
Аслани
10
Рюттер
2
Фишер
21
Руссийон
21
Руссийон
2
Фишер
31
Герхардт
23
Гилявоги
23
Гилявоги
31
Герхардт
22
Мармуш
32
Сванберг
32
Сванберг
22
Мармуш
8
Нмеча
7
Вальдшмидт
7
Вальдшмидт
8
Нмеча
13
Каминьски
26
Филипп
26
Филипп
13
Каминьски
Остались в запасе
Хоффенхайм
Вольфсбург
20
Филипп Пентке
ВР
2
Joshua Quarshie
ЦЗ
72
Эдуарду Куарежма
ЦЗ
22
Финн-Оле Бекер
ЦП
20
Мухаммед Дамар
АП
17
Том Бишоф
АП
Главный тренер
Андре Брайтенрайтер
12
Павао Перван
ВР
5
Максанс Лакруа
ЦЗ
Главный тренер
Нико Ковач
Остались в запасе
20
Филипп Пентке
ВР
2
Joshua Quarshie
ЦЗ
72
Эдуарду Куарежма
ЦЗ
22
Финн-Оле Бекер
ЦП
20
Мухаммед Дамар
АП
17
Том Бишоф
АП
Остались в запасе
12
Павао Перван
ВР
5
Максанс Лакруа
ЦЗ
Главный тренер
Андре Брайтенрайтер
Главный тренер
Нико Ковач
Статистика матча Хоффенхайм - Вольфсбург
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Хоффенхайм
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
- : -
26.11.2026
Штурм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Айнтрахт
- : -
29.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
3 : 0
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Информация о матче
Стадион:
Рейн-Некар Арена
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