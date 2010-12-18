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Вольфсбург - Хоффенхайм
Вольфсбург - Хоффенхайм: обзор матча 18 декабря 2010
Вольфсбург
18.12.2010, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 17 тур
2 : 2
Завершен
Хоффенхайм
72'
Диего
90+1'
Э. Джеко
32'
Л. Густаво
37'
Г. Сигурдссон
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вольфсбург - Хоффенхайм
ГОЛ! 2:2!
Э. Джеко
+1
Замена
П. Млапа
️️️️
В. Ибишевич
Замена
Й. Шимунич
️️️️
М. Яйссле
Желтая карточка
С. Салихович
ГОЛ! 1:2!
Диего
Пас отдал
Графите
Желтая карточка
А. Мадлунг
Замена
Т. Каленберг
️️️️
М. Хасебе
Замена
Д. Ба
️️️️
Л. Густаво
Замена
Графите
️️️️
Т. Чигерчи
ГОЛ! 0:2!
Г. Сигурдссон
Пас отдал
В. Ибишевич
ГОЛ! 0:1!
Л. Густаво
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсбург
16
Диего Бенальо
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
27
Саша Ритер
ПЗ
38
Толга Чигерчи
ОП
39
Александер Мадлунг
ОП
10
Диего
ЦП
10
Эдин Джеко
ЦФ
9
Марио Манджукич
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Хоффенхайм
34
Даниель Хаас
ВР
26
Андреас Ибертсбергер
ЛЗ
3
Маттиас Яйссле
ЦЗ
5
Марвин Комппер
ЦЗ
32
Андреас Бек
ПЗ
10
Гильфи Сигурдссон
ЛП
14
Луис Густаво
ОП
23
Сеяд Салихович
ОП
13
Себастьян Руди
ПП
7
Борис Вукчевич
ЦФ
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
Главный тренер
Ральф Рангник
Вольфсбург
1
Марвин Хитц
ВР
3
Арне Фридрих
ЦЗ
7
Жозуэ
ОП
16
Сисеро
ЦП
15
Карим Зиани
ЦП
7
Томас Каленберг
ЦП
23
Графите
ЦФ
Хоффенхайм
28
Рамазан Озкан
ВР
4
Кристиан Айхнер
ЛЗ
4
Йосип Шимунич
ЦЗ
19
Демба Ба
ЦФ
7
Денис Томалья
ЦФ
26
Пениель Млапа
РФ
3-4-1-2
16
Бенальо
20
Хасебе
15
Барцальи
24
Кьер
4
Шефер
38
Чигерчи
39
Мадлунг
27
Ритер
10
Диего
9
Манджукич
10
Джеко
4-2-2-2
34
Хаас
32
Бек
3
Яйссле
5
Комппер
26
Ибертсбергер
14
Густаво
23
Салихович
13
Руди
10
Сигурдссон
11
Ибишевич
7
Вукчевич
20
Хасебе
7
Каленберг
7
Каленберг
20
Хасебе
38
Чигерчи
23
Графите
23
Графите
38
Чигерчи
3
Яйссле
4
Шимунич
4
Шимунич
3
Яйссле
14
Густаво
19
Ба
19
Ба
14
Густаво
11
Ибишевич
26
Млапа
26
Млапа
11
Ибишевич
Остались в запасе
Вольфсбург
Хоффенхайм
1
Марвин Хитц
ВР
3
Арне Фридрих
ЦЗ
7
Жозуэ
ОП
16
Сисеро
ЦП
15
Карим Зиани
ЦП
Главный тренер
Стив Макларен
28
Рамазан Озкан
ВР
4
Кристиан Айхнер
ЛЗ
7
Денис Томалья
ЦФ
Главный тренер
Ральф Рангник
Остались в запасе
1
Марвин Хитц
ВР
3
Арне Фридрих
ЦЗ
7
Жозуэ
ОП
16
Сисеро
ЦП
15
Карим Зиани
ЦП
Остались в запасе
28
Рамазан Озкан
ВР
4
Кристиан Айхнер
ЛЗ
7
Денис Томалья
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Главный тренер
Ральф Рангник
Статистика матча Вольфсбург - Хоффенхайм
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
Главный судья:
Кнут Кирхер
(Роттенбург)
Стадион:
Фольксваген
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 17:25 (прямая)
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