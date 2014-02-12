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Расписание матчей
Германия. Кубок
Хоффенхайм - Вольфсбург
Хоффенхайм - Вольфсбург: обзор матча 12 февраля 2014
Хоффенхайм
12.02.2014, среда, 22:00
Германия. Кубок, 1/4 финала
2 : 3
Завершен
Вольфсбург
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Хоффенхайм - Вольфсбург
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
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Информация о матче
Стадион:
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