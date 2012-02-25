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Вольфсбург - Хоффенхайм
Вольфсбург - Хоффенхайм: обзор матча 25 февраля 2012
Вольфсбург
25.02.2012, суббота, 18:30
Германия. Бундеслига, 23 тур
1 : 2
Завершен
Хоффенхайм
69'
П. Хельмес (П)
2'
Р. Фирмино
84'
С. Шипплок
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вольфсбург - Хоффенхайм
Замена
И. Ворса
️️️️
Б. Вукчевич
Желтая карточка
М. Русс
Замена
Р. Юнссон
️️️️
П. Ирачек
Замена
Э. Брафхайд
️️️️
С. Руди
ГОЛ! 1:2!
С. Шипплок
Желтая карточка
Д. Сио
Замена
С. Шипплок
️️️️
С. Лакич
ГОЛ с пенальти! 1:1!
П. Хельмес
Замена
Д. Сио
️️️️
А. Дежага
Замена
С. Полтер
️️️️
И. Сиссоко
2'
ГОЛ! 0:1!
Р. Фирмино
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсбург
16
Диего Бенальо
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
23
Марко Русс
ЦЗ
33
Фелипе Лопес
ЦЗ
28
Кристиан Треш
ПЗ
4
Марсель Шефер
ЛП
7
Жозуэ
ЦП
8
Петр Ирачек
ЦП
21
Ашкан Дежага
ПП
33
Ибрахима Сиссоко
ЦФ
10
Патрик Хельмес
ЦФ
Главный тренер
Феликс Магат
Хоффенхайм
22
Том Штарке
ВР
23
Янник Вестергор
ЦЗ
32
Андреас Бек
ЦЗ
5
Марвин Комппер
ЦЗ
19
Даниэль Уильямс
ЦП
13
Себастьян Руди
ЦП
19
Фабиан Джонсон
ЦП
29
Срджан Лакич
ЦФ
7
Борис Вукчевич
ЦФ
8
Райан Бабел
ЦФ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Хольгер Станиславски
Вольфсбург
1
Марвин Хитц
ВР
22
Бьярне Тэлке
ЦЗ
39
Александер Мадлунг
ЦЗ
10
Расмус Юнссон
ЛП
2
Патрик Окс
ПП
13
Джованни Сио
ЦФ
91
Себастьян Полтер
ЦФ
Хоффенхайм
34
Даниель Хаас
ВР
28
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
25
Исаак Ворса
ЦЗ
0
Тобиас Вайс
ЦП
23
Сеяд Салихович
ЦП
22
Свен Шипплок
ЦФ
26
Пениель Млапа
РФ
4-4-2
16
Бенальо
13
Родригес
23
Русс
33
Лопес
28
Треш
4
Шефер
7
Жозуэ
8
Ирачек
21
Дежага
10
Хельмес
33
Сиссоко
3-3-4
22
Штарке
23
Вестергор
32
Бек
5
Комппер
19
Уильямс
13
Руди
19
Джонсон
9
Фирмино
8
Бабел
7
Вукчевич
29
Лакич
8
Ирачек
10
Юнссон
10
Юнссон
8
Ирачек
21
Дежага
13
Сио
13
Сио
21
Дежага
33
Сиссоко
91
Полтер
91
Полтер
33
Сиссоко
13
Руди
28
Брафхайд
28
Брафхайд
13
Руди
7
Вукчевич
25
Ворса
25
Ворса
7
Вукчевич
29
Лакич
22
Шипплок
22
Шипплок
29
Лакич
Остались в запасе
Вольфсбург
Хоффенхайм
22
Бьярне Тэлке
ЦЗ
1
Марвин Хитц
ВР
39
Александер Мадлунг
ЦЗ
2
Патрик Окс
ПП
Главный тренер
Феликс Магат
34
Даниель Хаас
ВР
0
Тобиас Вайс
ЦП
23
Сеяд Салихович
ЦП
26
Пениель Млапа
РФ
Главный тренер
Хольгер Станиславски
Остались в запасе
22
Бьярне Тэлке
ЦЗ
1
Марвин Хитц
ВР
39
Александер Мадлунг
ЦЗ
2
Патрик Окс
ПП
Остались в запасе
34
Даниель Хаас
ВР
0
Тобиас Вайс
ЦП
23
Сеяд Салихович
ЦП
26
Пениель Млапа
РФ
Главный тренер
Феликс Магат
Главный тренер
Хольгер Станиславски
Статистика матча Вольфсбург - Хоффенхайм
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
Стадион:
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