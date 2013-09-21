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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вольфсбург - Хоффенхайм
Вольфсбург - Хоффенхайм: обзор матча 21 сентября 2013
Вольфсбург
21.09.2013, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 6 тур
2 : 1
Завершен
Хоффенхайм
44'
И. Олич
48'
И. Олич
15'
А. Модест
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вольфсбург - Хоффенхайм
87'
Желтая карточка
К. Хердлинг
Замена
Т. Клозе
️️️️
И. Олич
86'
85'
Желтая карточка
Я. Вестергор
Желтая карточка
Я. Полак
77'
Замена
Д. Калиджиури
️️️️
Виейринья
75'
73'
Замена
Т. Штробль
️️️️
С. Руди
68'
Замена
С. Шипплок
️️️️
Р. Фирмино
61'
Желтая карточка
Р. Фирмино
ГОЛ! 2:1!
И. Олич
48'
46'
Замена
К. Хердлинг
️️️️
Р. Сцарка
Замена
И. Перишич
️️️️
К. Чжа-Чеол
46'
ГОЛ! 1:1!
И. Олич
44'
15'
ГОЛ! 0:1!
А. Модест
7'
Желтая карточка
С. Руди
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсбург
16
Диего Бенальо
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
4
Марсель Шефер
ЛЗ
20
Виейринья
ЦЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
27
Налдо
ЦЗ
10
Ку Чжа-Чеол
ЦП
8
Ян Полак
ЦП
28
Кристиан Треш
ЦП
10
Диего
АП
40
Ивица Олич
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Хоффенхайм
1
Коэн Кастелс
ВР
23
Робин Сцарка
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
19
Давид Абрахам
ЦЗ
32
Андреас Бек
ЦЗ
19
Фабиан Джонсон
ЦП
13
Себастьян Руди
ЦП
8
Юджен Полански
ЦП
27
Антони Модест
ЦФ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Вольфсбург
31
Макс Грюн
ВР
5
Тимм Клозе
ЦЗ
14
Иван Перишич
ЛВ
34
Слободан Медойевич
ЦП
2
Патрик Окс
ПП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
20
Стефан Кучке
ЦФ
Хоффенхайм
1
Йенс Граль
ВР
25
Никлас Зюле
ЦЗ
2
Штефан Тескер
ЦЗ
32
Винченцо Грифо
ЛВ
5
Тобиас Штробль
ОП
38
Кай Хердлинг
ЦП
22
Свен Шипплок
ЦФ
3-2-3-1-1
16
Бенальо
20
Виейринья
31
Кнохе
27
Налдо
4
Шефер
13
Родригес
10
Ку Чжа-Чеол
8
Полак
28
Треш
10
Диего
40
Олич
4-3-3
1
Кастелс
23
Вестергор
19
Абрахам
32
Бек
23
Сцарка
19
Джонсон
13
Руди
8
Полански
31
Фолланд
9
Фирмино
27
Модест
20
Виейринья
20
Калиджиури
20
Калиджиури
20
Виейринья
10
Ку Чжа-Чеол
14
Перишич
14
Перишич
10
Ку Чжа-Чеол
40
Олич
5
Клозе
5
Клозе
40
Олич
23
Сцарка
38
Хердлинг
38
Хердлинг
23
Сцарка
13
Руди
5
Штробль
5
Штробль
13
Руди
9
Фирмино
22
Шипплок
22
Шипплок
9
Фирмино
Остались в запасе
Вольфсбург
Хоффенхайм
20
Стефан Кучке
ЦФ
31
Макс Грюн
ВР
34
Слободан Медойевич
ЦП
2
Патрик Окс
ПП
Главный тренер
Дитер Хекинг
32
Винченцо Грифо
ЛВ
1
Йенс Граль
ВР
25
Никлас Зюле
ЦЗ
2
Штефан Тескер
ЦЗ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Остались в запасе
20
Стефан Кучке
ЦФ
31
Макс Грюн
ВР
34
Слободан Медойевич
ЦП
2
Патрик Окс
ПП
Остались в запасе
32
Винченцо Грифо
ЛВ
1
Йенс Граль
ВР
25
Никлас Зюле
ЦЗ
2
Штефан Тескер
ЦЗ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Статистика матча Вольфсбург - Хоффенхайм
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
Главный судья:
Марко Фриц
(Корб)
Стадион:
Фольксваген
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