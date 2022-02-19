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Бундеслига 2026/2027
Вольфсбург - Хоффенхайм
Вольфсбург - Хоффенхайм: обзор матча 19 февраля 2022
Вольфсбург
19.02.2022, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 23 тур
1 : 2
Завершен
Хоффенхайм
36'
Й. Винд
74'
Я. Брун-Ларсен
78'
А. Крамарич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вольфсбург - Хоффенхайм
90'
+2
Желтая карточка
Д. Раум
Замена
Б. Бялек
️️️️
Д. Руссийон
90'
+2
87'
Желтая карточка
Я. Брун-Ларсен
86'
Замена
К. Акпогума
️️️️
Ж. Рюттер
Замена
Ф. Нмеча
️️️️
С. Борнау
83'
78'
ГОЛ! 1:2!
А. Крамарич
Пас отдал
Д. Раум
74'
ГОЛ! 1:1!
Я. Брун-Ларсен
Пас отдал
П. Кадержабек
70'
Замена
С. Руди
️️️️
Д. Самассеку
70'
Замена
Я. Брун-Ларсен
️️️️
С. Пош
Замена
Д. Лукебакио
️️️️
М. Филипп
65'
Замена
Я. Герхардт
️️️️
А. Вранкс
65'
46'
Замена
П. Кадержабек
️️️️
М. Даббур
43'
Замена
Х. Нордтвейт
️️️️
К. Фогт
ГОЛ! 1:0!
Й. Винд
Пас отдал
М. Филипп
36'
Желтая карточка
М. Филипп
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсбург
1
Коэн Кастелс
ВР
21
Джером Руссийон
ЛЗ
33
Себастьян Борнау
ЦЗ
5
Максанс Лакруа
ЦЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
17
Боте Баку
ПЗ
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
40
Астер Вранкс
ЦП
19
Йонас Винд
ЦФ
10
Макс Крузе
ЦФ
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
Главный тренер
Флориан Кофельдт
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
22
Давид Раум
ЛЗ
21
Беньямин Хюбнер
ЦЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
4
Стефан Пош
ЦЗ
9
Ильяс Бебу
ПЗ
18
Диадай Самассеку
ОП
14
Кристоф Баумгартнер
АП
9
Мунас Даббур
ЦФ
27
Андрей Крамарич
ЦФ
10
Жоржиньо Рюттер
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Вольфсбург
12
Павао Перван
ВР
43
Кевин Мбабу
ПЗ
30
Кевин Паредес
ЛП
31
Янник Герхардт
ЦП
8
Феликс Нмеча
АП
11
Ренато Штеффен
ПВ
14
Доди Лукебакио
ПВ
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
21
Бартош Бялек
ЦФ
Хоффенхайм
37
Лука Филипп
ВР
25
Кевин Акпогума
ЦЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
24
Марко Йон
ЛП
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
13
Себастьян Руди
ЦП
2
Джастин Че
ЦФ
3-2-2-3
1
Кастелс
33
Борнау
5
Лакруа
25
Брукс
21
Руссийон
17
Баку
27
Арнольд
40
Вранкс
26
Филипп
10
Крузе
19
Винд
3-3-1-3
1
Бауманн
21
Хюбнер
7
Фогт
4
Пош
9
Бебу
18
Самассеку
22
Раум
14
Баумгартнер
10
Рюттер
27
Крамарич
9
Даббур
40
Вранкс
31
Герхардт
31
Герхардт
40
Вранкс
33
Борнау
8
Нмеча
8
Нмеча
33
Борнау
26
Филипп
14
Лукебакио
14
Лукебакио
26
Филипп
21
Руссийон
21
Бялек
21
Бялек
21
Руссийон
10
Рюттер
25
Акпогума
25
Акпогума
10
Рюттер
7
Фогт
6
Нордтвейт
6
Нордтвейт
7
Фогт
9
Даббур
3
Кадержабек
3
Кадержабек
9
Даббур
18
Самассеку
13
Руди
13
Руди
18
Самассеку
4
Пош
7
Брун-Ларсен
7
Брун-Ларсен
4
Пош
Остались в запасе
Вольфсбург
Хоффенхайм
12
Павао Перван
ВР
43
Кевин Мбабу
ПЗ
30
Кевин Паредес
ЛП
11
Ренато Штеффен
ПВ
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
Главный тренер
Флориан Кофельдт
37
Лука Филипп
ВР
24
Марко Йон
ЛП
2
Джастин Че
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Остались в запасе
12
Павао Перван
ВР
43
Кевин Мбабу
ПЗ
30
Кевин Паредес
ЛП
11
Ренато Штеффен
ПВ
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
Остались в запасе
37
Лука Филипп
ВР
24
Марко Йон
ЛП
2
Джастин Че
ЦФ
Главный тренер
Флориан Кофельдт
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Статистика матча Вольфсбург - Хоффенхайм
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Айнтрахт
- : -
29.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
3 : 0
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Хоффенхайм
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
- : -
26.11.2026
Штурм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Информация о матче
Стадион:
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