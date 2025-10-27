Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Айнтрахт» – «Боруссия Дортмунд»: прогноз и ставки на матч 28 октября 2025 с коэффициентом 2.25

27 октября 2025 8:24
Айнтрахт - Боруссия Д
28 окт. 2025, вторник 20:30 | Германия. Кубок, 2 раунд
Перейти в онлайн матча
2.25
Победа «Боруссии Дортмунд»
Сделать ставку

28 октября на «Дойче Банк Парк» в Франкфурте состоится матч второго раунда Кубка Германии между «Айнтрахтом» и «Боруссией Дортмунд». Команды находятся в разной игровой динамике – хозяева нестабильны и много пропускают, тогда как гости уверенно действуют в атаке и не проигрывают в большинстве матчей осени.

«Айнтрахт»

Франкфуртцы переживают сложный период. После серии поражений и неудачных игр в Лиге чемпионов команда постепенно возвращается в рабочий ритм, но проблемы в обороне остаются серьeзными. В последних пяти матчах «Айнтрахт» забил 6 мячей и пропустил 15 – в среднем по три за игру. При этом в чемпионате удалось прервать неудачи победой над «Санкт-Паули» (2:0), что придало уверенности. Однако на фоне плотного календаря команда испытывает трудности с балансом – агрессивная манера игры оборачивается провалами в защите.

«Боруссия Дортмунд»

Дортмундцы постепенно набирают форму и действуют стабильно. В последних пяти встречах они забили 11 мячей и пропустили лишь 6. Победа над «Кельном» (1:0) в Бундеслиге укрепила уверенность команды, а разгром «Копенгагена» (4:2) в Лиге чемпионов подтвердил атакующий потенциал. «Боруссия» не проигрывает в 11 из 13 последних матчей и показывает хорошую реализацию моментов. Важно, что команда стабильно забивает – 19 матчей подряд без «сухого» результата.

Факты о командах

«Айнтрахт»

  • Пропускает в 10 из 12 последних матчей
  • В среднем: 1.20 забито, 3.00 пропущено (последние 5 игр)
  • Победа в последнем туре (2:0 против «Санкт-Паули»)
  • Слабая игра в обороне, особенно против быстрых флангов

«Боруссия Дортмунд»

  • Не проигрывает в 11 из 13 последних матчей
  • В среднем: 2.20 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)
  • Забивает в 19 матчах подряд
  • Уверенно действует на выезде и использует ошибки соперников

Личные встречи
19% (7)
25% (9)
56% (20)
42
Забитых мячей
78
1.17
В среднем за матч
2.17
3:2
Крупнейшая победа
5:2
Самый результативный матч:  5:2
Самая крупная ничья:  3:3
Германия. Бундеслига, 18 тур
Айнтрахт
2 : 0
17.01.2025
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 1 тур
Боруссия Д
2 : 0
24.08.2024
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 26 тур
Боруссия Д
3 : 1
17.03.2024
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
3 : 3
29.10.2023
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 29 тур
Боруссия Д
4 : 0
22.04.2023
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 12 тур
Айнтрахт
1 : 2
29.10.2022
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 18 тур
Айнтрахт
2 : 3
08.01.2022
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 1 тур
Боруссия Д
5 : 2
14.08.2021
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 27 тур
Боруссия Д
1 : 2
03.04.2021
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 1
05.12.2020
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 22 тур
Боруссия Д
4 : 0
14.02.2020
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 5 тур
Айнтрахт
2 : 2
22.09.2019
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 20 тур
Айнтрахт
1 : 1
02.02.2019
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 3 тур
Боруссия Д
3 : 1
14.09.2018
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 26 тур
Боруссия Д
3 : 2
11.03.2018
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 2
21.10.2017
Боруссия Д
Германия. Кубок, Финал
Айнтрахт
1 : 2
27.05.2017
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 29 тур
Боруссия Д
3 : 1
15.04.2017
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 12 тур
Айнтрахт
2 : 1
26.11.2016
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 33 тур
Айнтрахт
1 : 0
07.05.2016
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 16 тур
Боруссия Д
4 : 1
13.12.2015
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 30 тур
Боруссия Д
2 : 0
25.04.2015
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 13 тур
Айнтрахт
2 : 0
30.11.2014
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 21 тур
Боруссия Д
4 : 0
15.02.2014
Айнтрахт
Германия. Кубок, 1/4 финала
Айнтрахт
0 : 1
11.02.2014
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 4 тур
Айнтрахт
1 : 2
01.09.2013
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 22 тур
Боруссия Д
3 : 0
16.02.2013
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 5 тур
Айнтрахт
3 : 3
25.09.2012
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 34 тур
Боруссия Д
3 : 1
14.05.2011
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 17 тур
Айнтрахт
1 : 0
18.12.2010
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 21 тур
Боруссия Д
2 : 3
07.02.2010
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 4 тур
Айнтрахт
1 : 1
29.08.2009
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 30 тур
Айнтрахт
0 : 2
02.05.2009
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 13 тур
Боруссия Д
4 : 0
15.11.2008
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 30 тур
Айнтрахт
1 : 1
25.04.2008
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 13 тур
Боруссия Д
1 : 1
10.11.2007
Айнтрахт
Показать все

Прогноз на матч «Айнтрахт» – «Боруссия Дортмунд»

Формат Кубка Германии заставляет команды играть агрессивно, и этот матч не станет исключением. «Айнтрахт» попытается воспользоваться преимуществом домашнего поля и будет активно идти вперeд, но слабая оборона может стать решающим фактором против атакующей мощи дортмундцев. «Боруссия» уверенно забивает практически всем соперникам и имеет все шансы пройти дальше. Вероятен результативный матч с преимуществом гостей, при этом хозяева могут отметиться голом – они стабильно забивают дома.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Боруссии Дортмунд» – коэффициент 2.25
  • Обе забьют – да – коэффициент 1.93

2.25
Победа «Боруссии Дортмунд»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Гроховский Сергей
Германия. Кубок Боруссия Д Айнтрахт
Другие прогнозы
27.10.2025
19:30
1.87
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Ахмат - Сочи
Победа «Ахмата» и тотал больше 1.5 голов
27.10.2025
20:00
1.85
Турция. Суперлига, 10 тур
Самсунспор - Ризеспор
Победа «Самсунспора»
28.10.2025
20:30
1.90
Италия. Серия А, 9 тур
Лечче - Наполи
Обе забьют – да
28.10.2025
20:30
2.25
Германия. Кубок, 2 раунд
Айнтрахт - Боруссия Д
Победа «Боруссии Дортмунд»
28.10.2025
20:30
1.90
Германия. Кубок, 2 раунд
Хайденхайм - Гамбург
Обе забьют – да
28.10.2025
21:00
1.80
Саудовская Аравия. Кубок Короля, 1/8 финала
Аль-Наср - Аль-Иттихад
Победа «Аль-Насра»
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 