28 октября на «Дойче Банк Парк» в Франкфурте состоится матч второго раунда Кубка Германии между «Айнтрахтом» и «Боруссией Дортмунд». Команды находятся в разной игровой динамике – хозяева нестабильны и много пропускают, тогда как гости уверенно действуют в атаке и не проигрывают в большинстве матчей осени.

«Айнтрахт»

Франкфуртцы переживают сложный период. После серии поражений и неудачных игр в Лиге чемпионов команда постепенно возвращается в рабочий ритм, но проблемы в обороне остаются серьeзными. В последних пяти матчах «Айнтрахт» забил 6 мячей и пропустил 15 – в среднем по три за игру. При этом в чемпионате удалось прервать неудачи победой над «Санкт-Паули» (2:0), что придало уверенности. Однако на фоне плотного календаря команда испытывает трудности с балансом – агрессивная манера игры оборачивается провалами в защите.

«Боруссия Дортмунд»

Дортмундцы постепенно набирают форму и действуют стабильно. В последних пяти встречах они забили 11 мячей и пропустили лишь 6. Победа над «Кельном» (1:0) в Бундеслиге укрепила уверенность команды, а разгром «Копенгагена» (4:2) в Лиге чемпионов подтвердил атакующий потенциал. «Боруссия» не проигрывает в 11 из 13 последних матчей и показывает хорошую реализацию моментов. Важно, что команда стабильно забивает – 19 матчей подряд без «сухого» результата.

Факты о командах

«Айнтрахт»

Пропускает в 10 из 12 последних матчей

В среднем: 1.20 забито, 3.00 пропущено (последние 5 игр)

Победа в последнем туре (2:0 против «Санкт-Паули»)

Слабая игра в обороне, особенно против быстрых флангов

«Боруссия Дортмунд»

Не проигрывает в 11 из 13 последних матчей

В среднем: 2.20 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)

Забивает в 19 матчах подряд

Уверенно действует на выезде и использует ошибки соперников

Прогноз на матч «Айнтрахт» – «Боруссия Дортмунд»

Формат Кубка Германии заставляет команды играть агрессивно, и этот матч не станет исключением. «Айнтрахт» попытается воспользоваться преимуществом домашнего поля и будет активно идти вперeд, но слабая оборона может стать решающим фактором против атакующей мощи дортмундцев. «Боруссия» уверенно забивает практически всем соперникам и имеет все шансы пройти дальше. Вероятен результативный матч с преимуществом гостей, при этом хозяева могут отметиться голом – они стабильно забивают дома.

Рекомендованные ставки