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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Боруссия Д - Айнтрахт
Боруссия Д - Айнтрахт: обзор матча 07 февраля 2010
Боруссия Д
07.02.2010, воскресенье, 19:30
Германия. Бундеслига, 21 тур
2 : 3
Завершен
Айнтрахт
17'
М. Хуммельс
57'
Л. Барриос
8'
Б. Кёлер
65'
С. Юнг
74'
А. Майер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия Д - Айнтрахт
Замена
Н. Либеропулос
️️️️
Б. Кёлер
Замена
Кайо
️️️️
Х. Алтынтоп
Замена
Ф. Сантана
️️️️
М. Шмельцер
Замена
М. Гетце
️️️️
Д. Ле Таллек
Замена
Деде
️️️️
Н. Вальдес
ГОЛ! 2:3!
А. Майер
Желтая карточка
М. Франц
ГОЛ! 2:2!
С. Юнг
Желтая карточка
Н. Вальдес
ГОЛ! 2:1!
Л. Барриос
Желтая карточка
К. Шпихер
ГОЛ! 1:1!
М. Хуммельс
17'
ГОЛ! 0:1!
Б. Кёлер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
22
Марк Циглер
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
3
Невен Суботич
ЦЗ
22
Патрик Овомойела
ПЗ
6
Кевин Гросскройц
ЛП
6
Дамьен Ле Таллек
ОП
8
Нури Шахин
ЦП
10
Лукас Барриос
ЦФ
10
Мохаммед Зидан
ЦФ
16
Нельсон Вальдес
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Айнтрахт
1
Ока Николов
ВР
17
Кристоф Шпихер
ЛЗ
23
Марко Русс
ЦЗ
14
Крис
ЦЗ
5
Майк Франц
ЦЗ
2
Себастьян Юнг
ПЗ
18
Бенджамин Кёлер
ЛП
14
Александер Майер
ЦП
7
Халил Алтынтоп
АП
2
Патрик Окс
ПП
7
Селим Тебер
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Скиббе
Боруссия Д
40
Марсель Хеттекке
ВР
0
Деде
ЛЗ
22
Юлиан Кох
ЦЗ
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
15
Тамаш Хайнал
ЦП
27
Марио Гетце
АП
Айнтрахт
1
Ральф Ферманн
ВР
26
Марсель Тич-Риверо
ЦП
20
Марсель Хеллер
ЦП
30
Кайо
ЦП
26
Жювель Цоуму
ЦФ
33
Никос Либеропулос
ЦФ
4-1-2-3
22
Циглер
29
Шмельцер
15
Хуммельс
3
Суботич
22
Овомойела
6
Ле Таллек
6
Гросскройц
8
Шахин
16
Вальдес
10
Зидан
10
Барриос
3-2-3-1-1
1
Николов
23
Русс
14
Крис
5
Франц
2
Юнг
17
Шпихер
2
Окс
14
Майер
18
Кёлер
7
Алтынтоп
7
Тебер
16
Вальдес
0
Деде
0
Деде
16
Вальдес
29
Шмельцер
28
Сантана
28
Сантана
29
Шмельцер
6
Ле Таллек
27
Гетце
27
Гетце
6
Ле Таллек
7
Алтынтоп
30
Кайо
30
Кайо
7
Алтынтоп
18
Кёлер
33
Либеропулос
33
Либеропулос
18
Кёлер
Остались в запасе
Боруссия Д
Айнтрахт
40
Марсель Хеттекке
ВР
22
Юлиан Кох
ЦЗ
15
Тамаш Хайнал
ЦП
Главный тренер
Юрген Клопп
26
Жювель Цоуму
ЦФ
26
Марсель Тич-Риверо
ЦП
1
Ральф Ферманн
ВР
20
Марсель Хеллер
ЦП
Главный тренер
Михаэль Скиббе
Остались в запасе
40
Марсель Хеттекке
ВР
22
Юлиан Кох
ЦЗ
15
Тамаш Хайнал
ЦП
Остались в запасе
26
Жювель Цоуму
ЦФ
26
Марсель Тич-Риверо
ЦП
1
Ральф Ферманн
ВР
20
Марсель Хеллер
ЦП
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Михаэль Скиббе
Статистика матча Боруссия Д - Айнтрахт
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Информация о матче
Главный судья:
Вольфганг Штарк
(Эрголдинг)
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
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