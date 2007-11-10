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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Боруссия Д - Айнтрахт
Боруссия Д - Айнтрахт: обзор матча 10 ноября 2007
Боруссия Д
10.11.2007, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 13 тур
1 : 1
Завершен
Айнтрахт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Боруссия Д - Айнтрахт
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Информация о матче
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
Посещаемость:
75300 из 80645 зрителей (93%)
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