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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Айнтрахт - Боруссия Д
Айнтрахт - Боруссия Д: обзор матча 29 октября 2022
Айнтрахт
29.10.2022, суббота, 19:30
Германия. Бундеслига, 12 тур
1 : 2
Завершен
Боруссия Д
26'
Д. Камада
21'
Ю. Брандт
52'
Д. Беллингем
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Айнтрахт - Боруссия Д
90'
+6
Желтая карточка
Д. Беллингем
Желтая карточка
К. Трапп
90'
+5
Желтая карточка
Тута
90'
+5
90'
+5
Желтая карточка
Д. Рейна
Желтая карточка
С. Роде
90'
+3
Замена
Р. Борре
️️️️
Д. Камада
84'
82'
Желтая карточка
М. Хуммельс
Замена
Л. Аларио
️️️️
Й. Линдстрем
77'
Замена
Д. Соу
️️️️
С. Роде
72'
70'
Желтая карточка
Э. Джан
69'
Замена
М. Вольф
️️️️
К. Адейеми
66'
Желтая карточка
С. Озкан
61'
Замена
Д. Рейна
️️️️
Д. Мален
61'
Замена
Э. Джан
️️️️
Ю. Брандт
61'
Замена
А. Модест
️️️️
Ю. Мукоко
Желтая карточка
Й. Линдстрем
60'
52'
ГОЛ! 1:2!
Д. Беллингем
Пас отдал
Ю. Мукоко
ГОЛ! 1:1!
Д. Камада
Пас отдал
Р. Коло Муани
26'
21'
ГОЛ! 0:1!
Ю. Брандт
Пас отдал
Д. Мален
Желтая карточка
Л. Пеллегрини
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
ВР
3
Тута
ЦЗ
26
Эван Н'Дика
ЦЗ
3
Лука Пеллегрини
ЛП
18
Кристиян Якич
ОП
17
Себастьян Роде
ЦП
18
Даичи Камада
АП
35
Йеспер Линдстрем
АП
27
Марио Гетце
АП
29
Эрик Эбимбе
ПВ
9
Рандаль Коло Муани
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Боруссия Д
1
Грегор Кобель
ВР
4
Нико Шлоттербек
ЦЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
14
Карим Адейеми
ЛВ
9
Торган Азар
ЛВ
5
Джуд Беллингем
ЦП
6
Салих Озкан
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
14
Дониелл Мален
ЦФ
14
Юссуфа Мукоко
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
Айнтрахт
1
Диант Рамай
ВР
6
Хрвое Смольчич
ЦЗ
68
Жером Онгуене
ЦЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
17
Фарид Алиду
ЛВ
97
Джибриль Соу
ЦП
27
Лукас Аларио
ЦФ
19
Рафаэль Борре
ЦФ
Боруссия Д
33
Александер Майер
ВР
15
Том Роте
ЛЗ
3
Сумаила Кулибали
ЦЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
27
Мариус Вольф
ПЗ
6
Антониос Пападопулос
ОП
23
Эмре Джан
ОП
10
Джованни Рейна
АП
27
Антони Модест
ЦФ
2-1-2-3-2
1
Трапп
3
Тута
26
Н'Дика
18
Якич
3
Пеллегрини
17
Роде
35
Линдстрем
27
Гетце
29
Эбимбе
9
Муани
18
Камада
3-2-3-2
1
Кобель
4
Шлоттербек
25
Зюле
15
Хуммельс
5
Беллингем
6
Озкан
14
Адейеми
8
Брандт
9
Азар
14
Мукоко
14
Мален
17
Роде
97
Соу
97
Соу
17
Роде
35
Линдстрем
27
Аларио
27
Аларио
35
Линдстрем
18
Камада
19
Борре
19
Борре
18
Камада
14
Адейеми
27
Вольф
27
Вольф
14
Адейеми
8
Брандт
23
Джан
23
Джан
8
Брандт
14
Мален
10
Рейна
10
Рейна
14
Мален
14
Мукоко
27
Модест
27
Модест
14
Мукоко
Остались в запасе
Айнтрахт
Боруссия Д
1
Диант Рамай
ВР
6
Хрвое Смольчич
ЦЗ
68
Жером Онгуене
ЦЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
17
Фарид Алиду
ЛВ
Главный тренер
Оливер Глазнер
33
Александер Майер
ВР
15
Том Роте
ЛЗ
3
Сумаила Кулибали
ЦЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
6
Антониос Пападопулос
ОП
Главный тренер
Эдин Терзич
Остались в запасе
1
Диант Рамай
ВР
6
Хрвое Смольчич
ЦЗ
68
Жером Онгуене
ЦЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
17
Фарид Алиду
ЛВ
Остались в запасе
33
Александер Майер
ВР
15
Том Роте
ЛЗ
3
Сумаила Кулибали
ЦЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
6
Антониос Пападопулос
ОП
Главный тренер
Оливер Глазнер
Главный тренер
Эдин Терзич
Статистика матча Айнтрахт - Боруссия Д
5
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
5
Матчи команд
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
- : -
28.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 11 тур
Боруссия Д
- : -
29.11.2026
Байер
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
1 : 1
24.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Информация о матче
Стадион:
Дойче банк Парк
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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