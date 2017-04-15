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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Боруссия Д - Айнтрахт
Боруссия Д - Айнтрахт: обзор матча 15 апреля 2017
Боруссия Д
15.04.2017, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 29 тур
3 : 1
Завершен
Айнтрахт
3'
М. Ройс
34'
С. Папастатопулос
86'
П. Обамеянг
29'
М. Фабиан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия Д - Айнтрахт
ГОЛ! 3:1!
П. Обамеянг
Пас отдал
У. Дембеле
86'
81'
Замена
А. Баркок
️️️️
Б. Хргота
Замена
Г. Кастро
️️️️
Ю. Вайгль
77'
71'
Замена
Д. Блум
️️️️
М. Вольф
56'
Замена
А. Ребич
️️️️
А. Ордоньес
Замена
М. Гинтер
️️️️
М. Ройс
45'
Замена
У. Дембеле
️️️️
С. Бендер
45'
ГОЛ! 2:1!
С. Папастатопулос
Пас отдал
С. Бендер
34'
29'
ГОЛ! 1:1!
М. Фабиан
Пас отдал
Б. Очипка
ГОЛ! 1:0!
М. Ройс
Пас отдал
К. Пулишич
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Роман Бюрки
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
8
Нури Шахин
ЦП
18
Марко Ройс
АП
10
Синдзи Кагава
АП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Айнтрахт
1
Лукаш Градецки
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
21
Андерсон Ордоньес
ЦЗ
19
Давид Абрахам
ЦЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
27
Мариус Вольф
ПЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
8
Омар Маскарель
ОП
10
Марко Фабиан
ЦП
8
Мият Гачинович
АП
10
Бранимир Хргота
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
8
Гонсало Кастро
ЦП
10
Усман Дембеле
ПВ
9
Александер Исак
ЦФ
Айнтрахт
1
Леон Бетге
ВР
23
Марко Русс
ЦЗ
2
Гильермо Варела
ПЗ
17
Данни Блум
ЛВ
9
Анте Ребич
ЛВ
18
Марк Штендера
ЦП
25
Аймен Баркок
АП
4-1-1-3-1
1
Бюрки
29
Шмельцер
5
Бендер
19
Папастатопулос
26
Пищек
5
Вайгль
8
Шахин
18
Ройс
10
Кагава
11
Пулишич
7
Обамеянг
3-3-1-1-1
1
Градецки
21
Ордоньес
19
Абрахам
24
Вальехо
22
Чендлер
8
Маскарель
5
Очипка
10
Фабиан
8
Гачинович
10
Хргота
18
Ройс
28
Гинтер
28
Гинтер
18
Ройс
5
Вайгль
8
Кастро
8
Кастро
5
Вайгль
5
Бендер
10
Дембеле
10
Дембеле
5
Бендер
27
Вольф
17
Блум
17
Блум
27
Вольф
21
Ордоньес
9
Ребич
9
Ребич
21
Ордоньес
10
Хргота
25
Баркок
25
Баркок
10
Хргота
Остались в запасе
Боруссия Д
Айнтрахт
1
Роман Вайденфеллер
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
9
Александер Исак
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
1
Леон Бетге
ВР
23
Марко Русс
ЦЗ
2
Гильермо Варела
ПЗ
18
Марк Штендера
ЦП
Главный тренер
Нико Ковач
Остались в запасе
1
Роман Вайденфеллер
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
9
Александер Исак
ЦФ
Остались в запасе
1
Леон Бетге
ВР
23
Марко Русс
ЦЗ
2
Гильермо Варела
ПЗ
18
Марк Штендера
ЦП
Главный тренер
Томас Тухель
Главный тренер
Нико Ковач
Статистика матча Боруссия Д - Айнтрахт
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Информация о матче
Главный судья:
Роберт Хартманн
(Крюгцелль)
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
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