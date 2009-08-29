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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Айнтрахт - Боруссия Д
Айнтрахт - Боруссия Д: обзор матча 29 августа 2009
Айнтрахт
29.08.2009, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 4 тур
1 : 1
Завершен
Боруссия Д
68'
И. Аманатидис
61'
М. Зидан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Айнтрахт - Боруссия Д
Замена
М. Фойлнер
️️️️
Т. Хайнал
Замена
Л. Барриос
️️️️
Н. Вальдес
Желтая карточка
Т. Хайнал
Замена
К. Гросскройц
️️️️
Я. Блащиковски
ГОЛ! 1:1!
И. Аманатидис
Замена
З. Байрамович
️️️️
С. Тебер
Замена
Н. Либеропулос
️️️️
Кайо
ГОЛ! 0:1!
М. Зидан
Желтая карточка
Н. Шахин
Желтая карточка
М. Франц
Желтая карточка
М. Хуммельс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
1
Ока Николов
ВР
17
Кристоф Шпихер
ЛЗ
23
Марко Русс
ЦЗ
5
Александар Васоски
ЦЗ
14
Крис
ЦЗ
5
Майк Франц
ЦЗ
14
Александер Майер
ЦП
27
Пирмин Швеглер
ЦП
30
Кайо
ЦП
7
Селим Тебер
ЦФ
18
Иоаннис Аманатидис
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Скиббе
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
0
Деде
ЛЗ
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
3
Невен Суботич
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
22
Патрик Овомойела
ПЗ
8
Нури Шахин
ЦП
15
Тамаш Хайнал
ЦП
16
Якуб Блащиковски
ПП
16
Нельсон Вальдес
ЦФ
10
Мохаммед Зидан
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Айнтрахт
0
Маркус Прелль
ВР
2
Себастьян Юнг
ПЗ
18
Бенджамин Кёлер
ЛП
8
Златан Байрамович
ЛП
20
Марсель Хеллер
ЦП
33
Никос Либеропулос
ЦФ
55
Юмит Коркмаз
ЦФ
Боруссия Д
22
Марк Циглер
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
6
Кевин Гросскройц
ЛП
8
Маркус Фойлнер
ЦП
9
Димитар Рангелов
ЦФ
10
Лукас Барриос
ЦФ
3-2-3-2
1
Николов
5
Васоски
14
Крис
5
Франц
17
Шпихер
23
Русс
14
Майер
27
Швеглер
30
Кайо
18
Аманатидис
7
Тебер
3-2-3-2
1
Вайденфеллер
28
Сантана
3
Суботич
15
Хуммельс
22
Овомойела
0
Деде
16
Блащиковски
15
Хайнал
8
Шахин
10
Зидан
16
Вальдес
7
Тебер
8
Байрамович
8
Байрамович
7
Тебер
30
Кайо
33
Либеропулос
33
Либеропулос
30
Кайо
16
Блащиковски
6
Гросскройц
6
Гросскройц
16
Блащиковски
15
Хайнал
8
Фойлнер
8
Фойлнер
15
Хайнал
16
Вальдес
10
Барриос
10
Барриос
16
Вальдес
Остались в запасе
Айнтрахт
Боруссия Д
0
Маркус Прелль
ВР
2
Себастьян Юнг
ПЗ
18
Бенджамин Кёлер
ЛП
20
Марсель Хеллер
ЦП
55
Юмит Коркмаз
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Скиббе
22
Марк Циглер
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
9
Димитар Рангелов
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
0
Маркус Прелль
ВР
2
Себастьян Юнг
ПЗ
18
Бенджамин Кёлер
ЛП
20
Марсель Хеллер
ЦП
55
Юмит Коркмаз
ЦФ
Остались в запасе
22
Марк Циглер
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
9
Димитар Рангелов
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Скиббе
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Айнтрахт - Боруссия Д
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Главный судья:
Флориан Майер
(Бургдорф)
Стадион:
Дойче банк Парк
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