Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Айнтрахт - Боруссия Д
Айнтрахт - Боруссия Д: обзор матча 29 октября 2023
Айнтрахт
29.10.2023, воскресенье, 17:30
Германия. Бундеслига, 9 тур
3 : 3
Завершен
Боруссия Д
8'
О. Мармуш (П)
24'
О. Мармуш
68'
Ф. Шаиби
45+1'
М. Забитцер
54'
Ю. Мукоко
82'
Ю. Брандт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Айнтрахт - Боруссия Д
Замена
Й. Хеуге
️️️️
Ф. Шаиби
86'
Замена
Н. Нкунку
️️️️
Ф. Макс
86'
82'
ГОЛ! 3:3!
Ю. Брандт
Пас отдал
К. Адейеми
76'
Желтая карточка
К. Адейеми
Замена
М. Гетце
️️️️
А. Кнауфф
73'
70'
Замена
Н. Зюле
️️️️
М. Хуммельс
ГОЛ! 3:2!
Ф. Шаиби
Пас отдал
Э. Скири
68'
65'
Замена
Ю. Брандт
️️️️
М. Ройс
Замена
Э. Эбимбе
️️️️
А. Бута
61'
54'
ГОЛ! 2:2!
Ю. Мукоко
Желтая карточка
В. Пачо
52'
46'
Замена
К. Адейеми
️️️️
Д. Рейна
46'
Замена
Ю. Мукоко
️️️️
Д. Мален
Желтая карточка
А. Бута
45'
+8
45'
+1
ГОЛ! 2:1!
М. Забитцер
Пас отдал
Н. Фуллкруг
Желтая карточка
О. Мармуш
42'
26'
Замена
А. Майер
️️️️
Г. Кобель
ГОЛ! 2:0!
О. Мармуш
24'
11'
Желтая карточка
С. Озкан
ГОЛ с пенальти! 1:0!
О. Мармуш
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
(К)
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
3
Тута
ЦЗ
4
Робин Кох
ЦЗ
51
Вильям Пачо
ЦЗ
20
Аурелиу Бута
ПЗ
6
Эйе Скири
ОП
15
Хуго Ларссон
ЦП
8
Фарез Шаиби
ЦП
7
Ансгар Кнауфф
ПВ
22
Омар Мармуш
ЦФ
Главный тренер
Дино Топпмеллер
Боруссия Д
1
Грегор Кобель
(К)
ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
4
Нико Шлоттербек
ЦЗ
27
Мариус Вольф
ПЗ
20
Марсель Забитцер
ЦП
6
Салих Озкан
ЦП
18
Марко Ройс
АП
10
Джованни Рейна
АП
10
Никлас Фуллкруг
ЦФ
14
Дониелл Мален
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
Айнтрахт
1
Йенс Граль
ВР
27
Нильс Нкунку
ЛЗ
6
Хрвое Смольчич
ЦЗ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
10
Йенс Хеуге
ЛВ
18
Кристиян Якич
ОП
27
Марио Гетце
АП
29
Эрик Эбимбе
ПВ
Боруссия Д
33
Александер Майер
ВР
25
Никлас Зюле
ЦЗ
26
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
12
Тома Менье
ПЗ
14
Карим Адейеми
ЛВ
8
Юлиан Брандт
АП
11
Джейми Гиттенс
ПВ
14
Юссуфа Мукоко
ЦФ
22
Себастьян Аллер
ЦФ
3-3-2-1-1
1
Трапп
3
Тута
4
Кох
51
Пачо
30
Макс
6
Скири
20
Бута
15
Ларссон
8
Шаиби
7
Кнауфф
22
Мармуш
4-2-2-2
1
Кобель
27
Вольф
15
Хуммельс
4
Шлоттербек
5
Бенсебаини
20
Забитцер
6
Озкан
18
Ройс
10
Рейна
14
Мален
10
Фуллкруг
30
Макс
27
Нкунку
27
Нкунку
30
Макс
7
Кнауфф
27
Гетце
27
Гетце
7
Кнауфф
8
Шаиби
10
Хеуге
10
Хеуге
8
Шаиби
20
Бута
29
Эбимбе
29
Эбимбе
20
Бута
1
Кобель
33
Майер
33
Майер
1
Кобель
15
Хуммельс
25
Зюле
25
Зюле
15
Хуммельс
18
Ройс
8
Брандт
8
Брандт
18
Ройс
10
Рейна
14
Адейеми
14
Адейеми
10
Рейна
14
Мален
14
Мукоко
14
Мукоко
14
Мален
Остались в запасе
Айнтрахт
Боруссия Д
1
Йенс Граль
ВР
6
Хрвое Смольчич
ЦЗ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
18
Кристиян Якич
ОП
Главный тренер
Дино Топпмеллер
26
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
12
Тома Менье
ПЗ
11
Джейми Гиттенс
ПВ
22
Себастьян Аллер
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
Остались в запасе
1
Йенс Граль
ВР
6
Хрвое Смольчич
ЦЗ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
18
Кристиян Якич
ОП
Остались в запасе
26
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
12
Тома Менье
ПЗ
11
Джейми Гиттенс
ПВ
22
Себастьян Аллер
ЦФ
Главный тренер
Дино Топпмеллер
Главный тренер
Эдин Терзич
Статистика матча Айнтрахт - Боруссия Д
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
- : -
28.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 11 тур
Боруссия Д
- : -
29.11.2026
Байер
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
1 : 1
24.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Информация о матче
Главный судья:
Роберт Шредер
(Ганновер)
Стадион:
Дойче банк Парк
Новости команд
Все
Айнтрахт
Боруссия Д
Бундеслига: шансы «Штутгарта» и «Айнтрахта» на победу в матче 11-го тура
10:25
Артета оценил игру «Арсенала» после ничьей с «Боруссией»
25 ноября
Лига чемпионов. «Арсенал» сыграл вничью, «Манчестер Сити» ушел от поражения и другие результаты
25 ноября
2
«Арсенал» – «Боруссия Д»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 ноября 2026
24 ноября
«Арсенал» – «Боруссия Д» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
23 ноября
Бундеслига: шансы «Штутгарта» и «Айнтрахта» на победу в матче 11-го тура
10:25
«Айнтрахт» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Айнтрахта» и «Хоффенхайма» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«Падерборн» – «Айнтрахт Франкфурт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Падерборна» и «Айнтрахта» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Артета оценил игру «Арсенала» после ничьей с «Боруссией»
25 ноября
Лига чемпионов. «Арсенал» сыграл вничью, «Манчестер Сити» ушел от поражения и другие результаты
25 ноября
2
«Арсенал» – «Боруссия Д»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 ноября 2026
24 ноября
«Арсенал» – «Боруссия Д» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
23 ноября
Лига чемпионов: шансы «Арсенала» и «Боруссии Д» на победу в матче 5 тура
23 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+