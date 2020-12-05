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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Айнтрахт - Боруссия Д
Айнтрахт - Боруссия Д: обзор матча 05 декабря 2020
Айнтрахт
05.12.2020, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 10 тур
1 : 1
Завершен
Боруссия Д
9'
Д. Камада
56'
Д. Рейна
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Айнтрахт - Боруссия Д
88'
Желтая карточка
Э. Джан
Желтая карточка
Д. Абрахам
85'
Желтая карточка
Ф. Костич
82'
Замена
Б. Дост
️️️️
А. Силва
74'
Замена
Д. Кор
️️️️
А. Баркок
74'
74'
Замена
Д. Беллингем
️️️️
Ю. Брандт
Замена
Ш. Илсанкер
️️️️
С. Роде
66'
Желтая карточка
Д. Соу
64'
Желтая карточка
С. Роде
60'
56'
ГОЛ! 1:1!
Д. Рейна
Пас отдал
Д. Санчо
Желтая карточка
Д. Камада
47'
46'
Замена
Ю. Мукоко
️️️️
М. Дауд
Желтая карточка
Э. Н'Дика
41'
ГОЛ! 1:0!
Д. Камада
Пас отдал
М. Хинтереггер
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
ВР
13
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
26
Эван Н'Дика
ЦЗ
19
Давид Абрахам
ЦЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
18
Филип Костич
ЛВ
97
Джибриль Соу
ЦП
17
Себастьян Роде
ЦП
18
Даичи Камада
АП
25
Аймен Баркок
АП
19
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Боруссия Д
1
Роман Бюрки
ВР
14
Нико Шульц
ЛЗ
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
3
Матеу Морей
ПЗ
23
Эмре Джан
ОП
81
Махмуд Дауд
ЦП
28
Аксель Витсель
ЦП
10
Джованни Рейна
АП
8
Юлиан Брандт
АП
19
Джейдон Санчо
ПВ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Айнтрахт
15
Маркус Шуберт
ВР
20
Макото Хасебе
ЦЗ
3
Тута
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
31
Штефан Илсанкер
ЦП
31
Доминик Кор
ЦП
12
Бас Дост
ЦФ
70
Айдин Хрустич
ЦФ
Боруссия Д
41
Стефан Дрляча
ВР
1
Марвин Хитц
ВР
26
Лукаш Пищек
ПЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
9
Торган Азар
ЛВ
5
Джуд Беллингем
ЦП
18
Марко Ройс
АП
14
Юссуфа Мукоко
ЦФ
4-2-3-1
1
Трапп
13
Хинтереггер
26
Н'Дика
19
Абрахам
37
Дурм
97
Соу
17
Роде
18
Костич
25
Баркок
18
Камада
19
Силва
4-1-2-3
1
Бюрки
3
Морей
23
Загаду
15
Хуммельс
14
Шульц
23
Джан
81
Дауд
28
Витсель
19
Санчо
8
Брандт
10
Рейна
17
Роде
31
Илсанкер
31
Илсанкер
17
Роде
25
Баркок
31
Кор
31
Кор
25
Баркок
19
Силва
12
Дост
12
Дост
19
Силва
8
Брандт
5
Беллингем
5
Беллингем
8
Брандт
81
Дауд
14
Мукоко
14
Мукоко
81
Дауд
Остались в запасе
Айнтрахт
Боруссия Д
20
Макото Хасебе
ЦЗ
15
Маркус Шуберт
ВР
3
Тута
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
70
Айдин Хрустич
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
41
Стефан Дрляча
ВР
1
Марвин Хитц
ВР
26
Лукаш Пищек
ПЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
18
Марко Ройс
АП
9
Торган Азар
ЛВ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Остались в запасе
20
Макото Хасебе
ЦЗ
15
Маркус Шуберт
ВР
3
Тута
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
70
Айдин Хрустич
ЦФ
Остались в запасе
41
Стефан Дрляча
ВР
1
Марвин Хитц
ВР
26
Лукаш Пищек
ПЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
18
Марко Ройс
АП
9
Торган Азар
ЛВ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Главный тренер
Люсьен Фавр
Статистика матча Айнтрахт - Боруссия Д
6
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
1
Матчи команд
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
- : -
28.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Боруссия Д
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
- : -
24.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Информация о матче
Стадион:
Дойче банк Парк
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