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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Боруссия Д - Айнтрахт
Боруссия Д - Айнтрахт: обзор матча 03 апреля 2021
Боруссия Д
03.04.2021, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 27 тур
1 : 2
Завершен
Айнтрахт
45'
М. Хуммельс
11'
Н. Шульц (АГ)
87'
А. Силва
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия Д - Айнтрахт
89'
Замена
С. Цубер
️️️️
А. Силва
88'
Замена
А. Баркок
️️️️
С. Роде
87'
ГОЛ! 1:2!
А. Силва
Пас отдал
Ф. Костич
Замена
Д. Рейна
️️️️
М. Ройс
80'
Замена
Рейньер
️️️️
Н. Шульц
80'
76'
Желтая карточка
С. Роде
74'
Замена
Т. Чендлер
️️️️
Э. Дурм
Замена
А. Кнауфф
️️️️
Т. Азар
63'
Замена
М. Дауд
️️️️
Д. Беллингем
56'
46'
Замена
Д. Камада
️️️️
А. Юнес
ГОЛ! 1:1!
М. Хуммельс
Пас отдал
Э. Джан
45'
33'
Желтая карточка
Д. Соу
25'
Желтая карточка
Ф. Костич
11'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Н. Шульц
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Марвин Хитц
ВР
14
Нико Шульц
ЛЗ
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
28
Мануэль Аканджи
ЦЗ
9
Торган Азар
ЛВ
27
Томас Делэни
ОП
23
Эмре Джан
ОП
5
Джуд Беллингем
ЦП
18
Марко Ройс
АП
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
ВР
26
Эван Н'Дика
ЦЗ
3
Тута
ЦЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
18
Филип Костич
ЛВ
97
Джибриль Соу
ЦП
17
Себастьян Роде
ЦП
31
Штефан Илсанкер
ЦП
8
Амин Юнес
АП
19
Андре Силва
ЦФ
9
Лука Йович
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Боруссия Д
1
Роман Бюрки
ВР
12
Тома Менье
ПЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
3
Матеу Морей
ПЗ
81
Махмуд Дауд
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
10
Джованни Рейна
АП
19
Рейньер
АП
7
Ансгар Кнауфф
ПВ
Айнтрахт
15
Маркус Шуберт
ВР
23
Элиас Берднер
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
25
Аймен Баркок
АП
18
Даичи Камада
АП
70
Айдин Хрустич
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Хитц
22
Геррейру
15
Хуммельс
28
Аканджи
14
Шульц
27
Делэни
23
Джан
5
Беллингем
9
Азар
18
Ройс
9
Холанд
3-3-2-2
1
Трапп
37
Дурм
3
Тута
26
Н'Дика
97
Соу
17
Роде
31
Илсанкер
8
Юнес
18
Костич
9
Йович
19
Силва
5
Беллингем
81
Дауд
81
Дауд
5
Беллингем
18
Ройс
10
Рейна
10
Рейна
18
Ройс
14
Шульц
19
Рейньер
19
Рейньер
14
Шульц
9
Азар
7
Кнауфф
7
Кнауфф
9
Азар
37
Дурм
22
Чендлер
22
Чендлер
37
Дурм
19
Силва
7
Цубер
7
Цубер
19
Силва
17
Роде
25
Баркок
25
Баркок
17
Роде
8
Юнес
18
Камада
18
Камада
8
Юнес
Остались в запасе
Боруссия Д
Айнтрахт
1
Роман Бюрки
ВР
12
Тома Менье
ПЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
3
Матеу Морей
ПЗ
8
Юлиан Брандт
АП
Главный тренер
Эдин Терзич
15
Маркус Шуберт
ВР
23
Элиас Берднер
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
70
Айдин Хрустич
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Остались в запасе
1
Роман Бюрки
ВР
12
Тома Менье
ПЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
3
Матеу Морей
ПЗ
8
Юлиан Брандт
АП
Остались в запасе
15
Маркус Шуберт
ВР
23
Элиас Берднер
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
70
Айдин Хрустич
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
Главный тренер
Адольф Хюттер
Статистика матча Боруссия Д - Айнтрахт
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Боруссия Д
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
- : -
24.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
- : -
28.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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