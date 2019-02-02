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Бундеслига 2026/2027
Айнтрахт - Боруссия Д
Айнтрахт - Боруссия Д: обзор матча 02 февраля 2019
Айнтрахт
02.02.2019, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 20 тур
1 : 1
Завершен
Боруссия Д
36'
Л. Йович
22'
М. Ройс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Айнтрахт - Боруссия Д
72'
Желтая карточка
Ю. Вайгль
64'
Желтая карточка
Т. Делэни
ГОЛ! 1:1!
Л. Йович
Пас отдал
Д. Да Коста
36'
Желтая карточка
С. Роде
28'
22'
ГОЛ! 0:1!
М. Ройс
Пас отдал
Р. Геррейру
Желтая карточка
Ж. Фернандес
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
ВР
20
Макото Хасебе
ЦЗ
13
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
26
Эван Н'Дика
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
9
Анте Ребич
ЛВ
18
Филип Костич
ЛВ
6
Желсон Фернандес
ЦП
17
Себастьян Роде
ЦП
22
Себастьян Аллер
ЦФ
9
Лука Йович
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Боруссия Д
1
Роман Бюрки
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
22
Абду Диалло
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
27
Томас Делэни
ОП
28
Аксель Витсель
ЦП
18
Марко Ройс
АП
19
Джейдон Санчо
ПВ
9
Пако Алькасер
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Айнтрахт
1
Фредерик Реннов
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
5
Симон Фалет
ЦЗ
23
Марко Русс
ЦЗ
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
8
Мият Гачинович
АП
Боруссия Д
1
Марвин Хитц
ВР
21
Омер Топрак
ЦЗ
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
81
Махмуд Дауд
ЦП
27
Марио Гетце
АП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
4-2-2-2
1
Трапп
20
Хасебе
13
Хинтереггер
26
Н'Дика
21
Да Коста
6
Фернандес
17
Роде
18
Костич
9
Ребич
9
Йович
22
Аллер
4-2-1-2-1
1
Бюрки
2
Хакими
22
Диалло
26
Пищек
22
Геррейру
5
Вайгль
27
Делэни
28
Витсель
19
Санчо
18
Ройс
9
Алькасер
Остались в запасе
Айнтрахт
Боруссия Д
1
Фредерик Реннов
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
5
Симон Фалет
ЦЗ
23
Марко Русс
ЦЗ
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
8
Мият Гачинович
АП
Главный тренер
Адольф Хюттер
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
11
Кристиан Пулишич
ПВ
1
Марвин Хитц
ВР
21
Омер Топрак
ЦЗ
81
Махмуд Дауд
ЦП
27
Марио Гетце
АП
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Остались в запасе
1
Фредерик Реннов
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
5
Симон Фалет
ЦЗ
23
Марко Русс
ЦЗ
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
8
Мият Гачинович
АП
Остались в запасе
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
11
Кристиан Пулишич
ПВ
1
Марвин Хитц
ВР
21
Омер Топрак
ЦЗ
81
Махмуд Дауд
ЦП
27
Марио Гетце
АП
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Главный тренер
Нико Ковач
Статистика матча Айнтрахт - Боруссия Д
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Информация о матче
Стадион:
Дойче банк Парк
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