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Бундеслига 2026/2027
Боруссия Д - Айнтрахт
Боруссия Д - Айнтрахт: обзор матча 24 августа 2024
Боруссия Д
24.08.2024, суббота, 19:30
Германия. Бундеслига, 1 тур
2 : 0
Завершен
Айнтрахт
72'
Д. Гиттенс
90+3'
Д. Гиттенс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Боруссия Д - Айнтрахт
ГОЛ! 2:0!
Д. Гиттенс
Пас отдал
Р. Бенсебаини
90'
+3
86'
Желтая карточка
Э. Скири
Замена
Р. Бенсебаини
️️️️
Ю. Брандт
85'
Замена
Д. Рейна
️️️️
Э. Джан
81'
Замена
Ф. Нмеча
️️️️
М. Забитцер
81'
77'
Замена
А. Кнауфф
️️️️
У. Экитике
76'
Замена
Д. Узун
️️️️
Ф. Шаиби
76'
Замена
О. Хойлунд
️️️️
М. Гетце
ГОЛ! 1:0!
Д. Гиттенс
Пас отдал
П. Гросс
72'
69'
Замена
И. Матанович
️️️️
О. Мармуш
69'
Замена
Н. Нкунку
️️️️
А. Теате
Замена
Д. Гиттенс
️️️️
К. Адейеми
59'
Замена
М. Байер
️️️️
Д. Мален
59'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Грегор Кобель
ВР
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
4
Нико Шлоттербек
ЦЗ
26
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
14
Карим Адейеми
ЛВ
23
Эмре Джан
(К)
ОП
13
Паскаль Гросс
ЦП
20
Марсель Забитцер
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
14
Дониелл Мален
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
(К)
ВР
4
Робин Кох
ЦЗ
3
Тута
ЦЗ
3
Артур Теате
ЦЗ
5
Расмус Кристенсен
ПЗ
6
Эйе Скири
ОП
8
Фарез Шаиби
ЦП
15
Хуго Ларссон
ЦП
27
Марио Гетце
АП
22
Уго Экитике
ПВ
22
Омар Мармуш
ЦФ
Главный тренер
Дино Топпмеллер
Боруссия Д
33
Александер Майер
ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
27
Ян Коуто
ПЗ
8
Феликс Нмеча
АП
10
Джованни Рейна
АП
11
Джейми Гиттенс
ПВ
24
Жюльен Дюранвиль
ПВ
22
Себастьян Аллер
ЦФ
14
Максимилиан Байер
ЦФ
Айнтрахт
40
Кауа Сантос
ВР
27
Нильс Нкунку
ЛЗ
12
Ауреле Аменда
ЦЗ
34
Ннамди Коллинс
ЦЗ
6
Оскар Хойлунд
ЦП
23
Жан Бахоя
АП
7
Ансгар Кнауфф
ПВ
31
Игор Матанович
ЦФ
42
Джан Узун
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Кобель
3
Антон
25
Зюле
4
Шлоттербек
26
Рюэрсон
23
Джан
13
Гросс
20
Забитцер
14
Адейеми
8
Брандт
14
Мален
4-1-2-2-1
1
Трапп
5
Кристенсен
3
Тута
3
Теате
4
Кох
6
Скири
8
Шаиби
15
Ларссон
22
Экитике
27
Гетце
22
Мармуш
8
Брандт
5
Бенсебаини
5
Бенсебаини
8
Брандт
20
Забитцер
8
Нмеча
8
Нмеча
20
Забитцер
23
Джан
10
Рейна
10
Рейна
23
Джан
14
Адейеми
11
Гиттенс
11
Гиттенс
14
Адейеми
14
Мален
14
Байер
14
Байер
14
Мален
3
Теате
27
Нкунку
27
Нкунку
3
Теате
27
Гетце
6
Хойлунд
6
Хойлунд
27
Гетце
22
Экитике
7
Кнауфф
7
Кнауфф
22
Экитике
22
Мармуш
31
Матанович
31
Матанович
22
Мармуш
8
Шаиби
42
Узун
42
Узун
8
Шаиби
Остались в запасе
Боруссия Д
Айнтрахт
33
Александер Майер
ВР
27
Ян Коуто
ПЗ
24
Жюльен Дюранвиль
ПВ
22
Себастьян Аллер
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
40
Кауа Сантос
ВР
12
Ауреле Аменда
ЦЗ
34
Ннамди Коллинс
ЦЗ
23
Жан Бахоя
АП
Главный тренер
Дино Топпмеллер
Остались в запасе
33
Александер Майер
ВР
27
Ян Коуто
ПЗ
24
Жюльен Дюранвиль
ПВ
22
Себастьян Аллер
ЦФ
Остались в запасе
40
Кауа Сантос
ВР
12
Ауреле Аменда
ЦЗ
34
Ннамди Коллинс
ЦЗ
23
Жан Бахоя
АП
Главный тренер
Нури Шахин
Главный тренер
Дино Топпмеллер
Статистика матча Боруссия Д - Айнтрахт
1
Всего ударов по воротам
20
8
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
70
30
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
7
7
Нарушения
6
2
Офсайды
0
1
Количество передач
709
293
Сейвы
3
3
Точность передач %
90
83
Удары мимо ворот
7
4
Блокированные удары
8
1
Удары из пределов штрафной
13
5
Удары из-за пределов штрафной
7
3
xG (ожидаемые голы)
1.96
1.33
Матчи команд
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 11 тур
Боруссия Д
- : -
29.11.2026
Байер
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
1 : 1
24.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Айнтрахт
Германия. Кубок, 1/8 финала
Айнтрахт
- : -
02.12.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
2 : 2
28.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Главный судья:
Феликс Цвайер
(Берлин)
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
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