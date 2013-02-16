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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Боруссия Д - Айнтрахт
Боруссия Д - Айнтрахт: обзор матча 16 февраля 2013
Боруссия Д
16.02.2013, суббота, 21:30
Германия. Бундеслига, 22 тур
3 : 0
Завершен
Айнтрахт
8'
М. Ройс
10'
М. Ройс
65'
М. Ройс
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия Д - Айнтрахт
Желтая карточка
М. Хуммельс
89'
Замена
Н. Шахин
️️️️
И. Гюндоган
89'
Замена
М. Ляйтнер
️️️️
М. Гетце
82'
80'
Замена
С. Челоцци
️️️️
С. Роде
78'
Замена
К. Матмур
️️️️
С. Лакич
74'
Вторая желтая
Т. Инуи
Замена
К. Гросскройц
️️️️
Я. Блащиковски
66'
ГОЛ! 3:0!
М. Ройс
Пас отдал
М. Гетце
65'
60'
Замена
О. Ошшен
️️️️
Ш. Айхнер
54'
Желтая карточка
Т. Инуи
Желтая карточка
Н. Суботич
51'
43'
Желтая карточка
С. Лакич
Вторая желтая
Ю. Шибер
31'
Желтая карточка
Ю. Шибер
27'
ГОЛ! 2:0!
М. Ройс
Пас отдал
М. Хуммельс
10'
ГОЛ! 1:0!
М. Ройс
Пас отдал
М. Гетце
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
3
Невен Суботич
ЦЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
18
Марко Ройс
АП
27
Марио Гетце
АП
16
Якуб Блащиковски
ПП
20
Юлиан Шибер
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
23
Андерсон Бамба
ЦЗ
3
Карлос Самбрано
ЦЗ
2
Себастьян Юнг
ПЗ
14
Такаши Инуи
ЛВ
27
Пирмин Швеглер
ОП
17
Себастьян Роде
ОП
14
Александер Майер
ЦП
29
Штефан Айхнер
ПП
29
Срджан Лакич
ЦФ
Главный тренер
Армин Фех
Боруссия Д
22
Митчелл Лангерак
ВР
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
6
Кевин Гросскройц
ЛП
5
Себастьян Кель
ОП
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
8
Нури Шахин
ЦП
44
Балинт Байнер
ЦФ
Айнтрахт
1
Ока Николов
ВР
23
Марко Русс
ЦЗ
22
Стефано Челоцци
ПЗ
8
Сонни Киттель
ЦП
13
Мартин Ланиг
ЦП
10
Карим Матмур
ЦФ
25
Оливье Ошшен
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Вайденфеллер
15
Хуммельс
3
Суботич
5
Бендер
29
Шмельцер
26
Пищек
20
Гюндоган
16
Блащиковски
27
Гетце
18
Ройс
20
Шибер
4-2-2-1-1
1
Трапп
2
Юнг
23
Андерсон Бамба
3
Самбрано
5
Очипка
27
Швеглер
17
Роде
29
Айхнер
14
Майер
14
Инуи
29
Лакич
16
Блащиковски
6
Гросскройц
6
Гросскройц
16
Блащиковски
27
Гетце
78
Ляйтнер
78
Ляйтнер
27
Гетце
20
Гюндоган
8
Шахин
8
Шахин
20
Гюндоган
17
Роде
22
Челоцци
22
Челоцци
17
Роде
29
Лакич
10
Матмур
10
Матмур
29
Лакич
29
Айхнер
25
Ошшен
25
Ошшен
29
Айхнер
Остались в запасе
Боруссия Д
Айнтрахт
44
Балинт Байнер
ЦФ
22
Митчелл Лангерак
ВР
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
5
Себастьян Кель
ОП
Главный тренер
Юрген Клопп
1
Ока Николов
ВР
23
Марко Русс
ЦЗ
8
Сонни Киттель
ЦП
13
Мартин Ланиг
ЦП
Главный тренер
Армин Фех
Остались в запасе
44
Балинт Байнер
ЦФ
22
Митчелл Лангерак
ВР
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
5
Себастьян Кель
ОП
Остались в запасе
1
Ока Николов
ВР
23
Марко Русс
ЦЗ
8
Сонни Киттель
ЦП
13
Мартин Ланиг
ЦП
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Армин Фех
Статистика матча Боруссия Д - Айнтрахт
3
1
1
2
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Информация о матче
Главный судья:
Феликc Брих
(Мюнхен)
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол 2" 21:25 (прямая)
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