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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Айнтрахт - Боруссия Д
Айнтрахт - Боруссия Д: обзор матча 18 декабря 2010
Айнтрахт
18.12.2010, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 17 тур
1 : 0
Завершен
Боруссия Д
87'
Т. Гекас
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Айнтрахт - Боруссия Д
Замена
Кайо
️️️️
Х. Алтынтоп
+3
Замена
И. Аманатидис
️️️️
Т. Гекас
+1
Желтая карточка
Р. Вайденфеллер
ГОЛ! 1:0!
Т. Гекас
Пас отдал
М. Фенин
Замена
М. Фенин
️️️️
Г. Цавеллас
Травма
Г. Цавеллас
Замена
Р. Левандовски
️️️️
К. Гросскройц
Замена
Я. Блащиковски
️️️️
С. Кагава
Желтая карточка
М. Шмельцер
Замена
А. Да Силва
️️️️
С. Бендер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
1
Ральф Ферманн
ВР
33
Георгиос Цавеллас
ЛЗ
5
Александар Васоски
ЦЗ
27
Пирмин Швеглер
ЦЗ
2
Себастьян Юнг
ПЗ
7
Халил Алтынтоп
ЛВ
13
Рикардо Кларк
ЦП
18
Бенджамин Кёлер
ЦП
14
Александер Майер
АП
2
Патрик Окс
(К)
ПВ
33
Теофанис Гекас
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Скиббе
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
(К)
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
3
Невен Суботич
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
8
Нури Шахин
ЦП
10
Синдзи Кагава
АП
27
Марио Гетце
АП
6
Кевин Гросскройц
ПВ
10
Лукас Барриос
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Айнтрахт
26
Андреас Россль
ВР
8
Сонни Киттель
ЦП
20
Марсель Хеллер
ЦП
30
Кайо
ЦП
20
Мартин Фенин
ЦФ
18
Иоаннис Аманатидис
ЦФ
Боруссия Д
22
Митчелл Лангерак
ВР
0
Деде
ЛЗ
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
6
Дамьен Ле Таллек
ОП
8
Антонио Да Силва
ЦП
16
Якуб Блащиковски
ПП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
4-2-3-1
1
Ферманн
33
Цавеллас
5
Васоски
27
Швеглер
2
Юнг
13
Кларк
18
Кёлер
7
Алтынтоп
14
Майер
2
Окс
33
Гекас
3-2-1-3-1
1
Вайденфеллер
5
Бендер
3
Суботич
15
Хуммельс
26
Пищек
29
Шмельцер
8
Шахин
6
Гросскройц
27
Гетце
10
Кагава
10
Барриос
7
Алтынтоп
30
Кайо
30
Кайо
7
Алтынтоп
33
Цавеллас
20
Фенин
20
Фенин
33
Цавеллас
33
Гекас
18
Аманатидис
18
Аманатидис
33
Гекас
5
Бендер
8
Да Силва
8
Да Силва
5
Бендер
10
Кагава
16
Блащиковски
16
Блащиковски
10
Кагава
6
Гросскройц
9
Левандовски
9
Левандовски
6
Гросскройц
Остались в запасе
Айнтрахт
Боруссия Д
26
Андреас Россль
ВР
8
Сонни Киттель
ЦП
20
Марсель Хеллер
ЦП
Главный тренер
Михаэль Скиббе
22
Митчелл Лангерак
ВР
0
Деде
ЛЗ
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
6
Дамьен Ле Таллек
ОП
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
26
Андреас Россль
ВР
8
Сонни Киттель
ЦП
20
Марсель Хеллер
ЦП
Остались в запасе
22
Митчелл Лангерак
ВР
0
Деде
ЛЗ
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
6
Дамьен Ле Таллек
ОП
Главный тренер
Михаэль Скиббе
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Айнтрахт - Боруссия Д
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Главный судья:
Дениз Айтекин
(Оберсбах)
Стадион:
Дойче банк Парк
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 17:25 (прямая)
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