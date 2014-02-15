Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Боруссия Д - Айнтрахт
Боруссия Д - Айнтрахт: обзор матча 15 февраля 2014
Боруссия Д
15.02.2014, суббота, 18:30
Германия. Бундеслига, 21 тур
4 : 0
Завершен
Айнтрахт
10'
П. Обамеянг
21'
П. Обамеянг
47'
Р. Левандовски (П)
69'
М. Йойич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия Д - Айнтрахт
85'
Желтая карточка
Ш. Шрёк
83'
Желтая карточка
М. Русс
Желтая карточка
Н. Шахин
83'
Замена
Ю. Шибер
️️️️
Р. Левандовски
81'
73'
Замена
Б. Очипка
️️️️
К. Джакпа
Замена
Й. Хофманн
️️️️
П. Обамеянг
71'
70'
Желтая карточка
М. Кемпф
ГОЛ! 4:0!
М. Йойич
69'
Замена
М. Йойич
️️️️
Г. Мхитарян
68'
ГОЛ с пенальти! 3:0!
Р. Левандовски
47'
33'
Замена
М. Кемпф
️️️️
А. Бамба
ГОЛ! 2:0!
П. Обамеянг
21'
ГОЛ! 1:0!
П. Обамеянг
Пас отдал
Г. Мхитарян
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
2
Мануэль Фридрих
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
6
Кевин Гросскройц
ЛП
5
Себастьян Кель
ОП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
8
Нури Шахин
ЦП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
ВР
15
Констант Джакпа
ЛЗ
39
Александер Мадлунг
ЦЗ
23
Марко Русс
ЦЗ
23
Андерсон Бамба
ЦЗ
2
Себастьян Юнг
ПЗ
13
Мартин Ланиг
ЦП
0
Тобиас Вайс
ЦП
14
Александер Майер
ЦП
29
Штефан Айхнер
ЦП
10
Ян Розенталь
АП
Главный тренер
Армин Фех
Боруссия Д
22
Митчелл Лангерак
ВР
24
Мариан Сарр
ЦЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
18
Милош Йойич
ЦП
7
Йонас Хофманн
ПВ
20
Юлиан Шибер
ЦФ
Айнтрахт
1
Феликс Видвальд
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
2
Марк-Оливер Кемпф
ЦЗ
10
Штефан Шрёк
ПЗ
14
Такаши Инуи
ЛВ
10
Транкильо Барнетта
ЦП
77
Вацлав Кадлец
ЦФ
4-1-3-2
1
Вайденфеллер
29
Шмельцер
2
Фридрих
19
Папастатопулос
26
Пищек
5
Кель
6
Гросскройц
8
Шахин
22
Мхитарян
7
Обамеянг
9
Левандовски
3-2-4-1
1
Трапп
39
Мадлунг
23
Русс
23
Андерсон Бамба
2
Юнг
15
Джакпа
0
Вайс
14
Майер
29
Айхнер
13
Ланиг
10
Розенталь
7
Обамеянг
7
Хофманн
7
Хофманн
7
Обамеянг
22
Мхитарян
18
Йойич
18
Йойич
22
Мхитарян
9
Левандовски
20
Шибер
20
Шибер
9
Левандовски
15
Джакпа
5
Очипка
5
Очипка
15
Джакпа
23
Андерсон Бамба
2
Кемпф
2
Кемпф
23
Андерсон Бамба
23
Андерсон Бамба
10
Шрёк
10
Шрёк
23
Андерсон Бамба
Остались в запасе
Боруссия Д
Айнтрахт
24
Мариан Сарр
ЦЗ
22
Митчелл Лангерак
ВР
5
Свен Бендер
ЦЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
Главный тренер
Юрген Клопп
1
Феликс Видвальд
ВР
10
Транкильо Барнетта
ЦП
14
Такаши Инуи
ЛВ
77
Вацлав Кадлец
ЦФ
Главный тренер
Армин Фех
Остались в запасе
24
Мариан Сарр
ЦЗ
22
Митчелл Лангерак
ВР
5
Свен Бендер
ЦЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
Остались в запасе
1
Феликс Видвальд
ВР
10
Транкильо Барнетта
ЦП
14
Такаши Инуи
ЛВ
77
Вацлав Кадлец
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Армин Фех
Статистика матча Боруссия Д - Айнтрахт
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Информация о матче
Главный судья:
Петер Зиппель
(Мюнхен)
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
Где смотреть матч:
"Спорт Союз" 18:25 (прямая)
Новости команд
Все
Боруссия Д
Айнтрахт
«ПСЖ» хочет купить сменщика для Сафонова
13 ноября
10
«Падерборн» – «Айнтрахт Франкфурт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Боруссия Д» – «Эльверсберг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
6 ноября
1
Бундеслига Германия: шансы «Падерборна» и «Айнтрахта» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«ПСЖ» хочет купить сменщика для Сафонова
13 ноября
10
«Боруссия Д» – «Эльверсберг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
6 ноября
1
Бундеслига Германия: шансы «Боруссии Д» и «Эльверсберга» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Игрока «Боруссии» Д потеряли во время матча – он ушел в туалет
5 ноября
«Падерборн» – «Айнтрахт Франкфурт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Падерборна» и «Айнтрахта» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Айнтрахт» – «Гамбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Айнтрахта» и «Гамбурга» на победу в матче 8 тура
31 октября
«Гамбург» – «Айнтрахт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 октября 2026
27 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+