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Бундеслига 2026/2027
Боруссия Д - Айнтрахт
Боруссия Д - Айнтрахт: обзор матча 22 апреля 2023
Боруссия Д
22.04.2023, суббота, 19:30
Германия. Бундеслига, 29 тур
4 : 0
Завершен
Айнтрахт
19'
Д. Беллингем
24'
Д. Мален
41'
М. Хуммельс
66'
Д. Мален
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Боруссия Д - Айнтрахт
84'
Замена
Ф. Алиду
️️️️
Э. Эбимбе
Желтая карточка
К. Адейеми
82'
Замена
С. Озкан
️️️️
Д. Беллингем
77'
Замена
Ю. Мукоко
️️️️
С. Аллер
77'
70'
Замена
П. Ааронсон
️️️️
Р. Коло Муани
Замена
М. Ройс
️️️️
Ю. Брандт
70'
Замена
М. Вольф
️️️️
Р. Геррейру
70'
ГОЛ! 4:0!
Д. Мален
Пас отдал
К. Адейеми
66'
Желтая карточка
Д. Беллингем
54'
52'
Замена
Р. Борре
️️️️
С. Роде
49'
Желтая карточка
С. Роде
46'
Замена
Д. Камада
️️️️
А. Кнауфф
ГОЛ! 3:0!
М. Хуммельс
41'
Замена
Н. Зюле
️️️️
Н. Шлоттербек
25'
24'
Желтая карточка
Р. Коло Муани
ГОЛ! 2:0!
Д. Мален
Пас отдал
К. Адейеми
24'
ГОЛ! 1:0!
Д. Беллингем
Пас отдал
Ю. Брандт
19'
12'
Желтая карточка
К. Ленц
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Грегор Кобель
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
4
Нико Шлоттербек
ЦЗ
26
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
14
Карим Адейеми
ЛВ
23
Эмре Джан
ОП
5
Джуд Беллингем
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
22
Себастьян Аллер
ЦФ
14
Дониелл Мален
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
ВР
3
Кристофер Ленц
ЛЗ
3
Тута
ЦЗ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
20
Аурелиу Бута
ПЗ
17
Себастьян Роде
ЦП
97
Джибриль Соу
ЦП
27
Марио Гетце
АП
29
Эрик Эбимбе
ПВ
7
Ансгар Кнауфф
ПВ
9
Рандаль Коло Муани
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Боруссия Д
33
Александер Майер
ВР
25
Никлас Зюле
ЦЗ
27
Мариус Вольф
ПЗ
6
Салих Озкан
ЦП
10
Джованни Рейна
АП
18
Марко Ройс
АП
11
Джейми Гиттенс
ПВ
27
Антони Модест
ЦФ
14
Юссуфа Мукоко
ЦФ
Айнтрахт
1
Диант Рамай
ВР
24
Дарио Гебур
ЦЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
17
Фарид Алиду
ЛВ
18
Даичи Камада
АП
10
Пакстен Ааронсон
АП
27
Лукас Аларио
ЦФ
19
Рафаэль Борре
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Кобель
22
Геррейру
15
Хуммельс
4
Шлоттербек
26
Рюэрсон
23
Джан
5
Беллингем
14
Адейеми
8
Брандт
14
Мален
22
Аллер
4-2-3-1
1
Трапп
20
Бута
3
Тута
20
Хасебе
3
Ленц
17
Роде
97
Соу
7
Кнауфф
27
Гетце
29
Эбимбе
9
Муани
4
Шлоттербек
25
Зюле
25
Зюле
4
Шлоттербек
22
Геррейру
27
Вольф
27
Вольф
22
Геррейру
5
Беллингем
6
Озкан
6
Озкан
5
Беллингем
8
Брандт
18
Ройс
18
Ройс
8
Брандт
22
Аллер
14
Мукоко
14
Мукоко
22
Аллер
7
Кнауфф
18
Камада
18
Камада
7
Кнауфф
9
Муани
10
Ааронсон
10
Ааронсон
9
Муани
29
Эбимбе
17
Алиду
17
Алиду
29
Эбимбе
17
Роде
19
Борре
19
Борре
17
Роде
Остались в запасе
Боруссия Д
Айнтрахт
33
Александер Майер
ВР
10
Джованни Рейна
АП
11
Джейми Гиттенс
ПВ
27
Антони Модест
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
1
Диант Рамай
ВР
24
Дарио Гебур
ЦЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
27
Лукас Аларио
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Остались в запасе
33
Александер Майер
ВР
10
Джованни Рейна
АП
11
Джейми Гиттенс
ПВ
27
Антони Модест
ЦФ
Остались в запасе
1
Диант Рамай
ВР
24
Дарио Гебур
ЦЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
27
Лукас Аларио
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
Главный тренер
Оливер Глазнер
Статистика матча Боруссия Д - Айнтрахт
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 11 тур
Боруссия Д
- : -
29.11.2026
Байер
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
1 : 1
24.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
- : -
28.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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