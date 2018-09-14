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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Боруссия Д - Айнтрахт
Боруссия Д - Айнтрахт: обзор матча 14 сентября 2018
Боруссия Д
14.09.2018, пятница, 21:30
Германия. Бундеслига, 3 тур
3 : 1
Завершен
Айнтрахт
36'
А. Диалло
72'
М. Вольф
88'
П. Алькасер
68'
С. Аллер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия Д - Айнтрахт
ГОЛ! 3:1!
П. Алькасер
88'
ГОЛ! 2:1!
М. Вольф
72'
68'
ГОЛ! 1:1!
С. Аллер
Замена
П. Алькасер
️️️️
М. Филипп
67'
ГОЛ! 1:0!
А. Диалло
36'
27'
Желтая карточка
Ф. Костич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Роман Бюрки
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
25
Мануэль Аканджи
ЦЗ
22
Абду Диалло
ЦЗ
27
Мариус Вольф
ПЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
27
Томас Делэни
ОП
81
Махмуд Дауд
ЦП
18
Марко Ройс
АП
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
ВР
26
Эван Н'Дика
ЦЗ
19
Давид Абрахам
ЦЗ
5
Симон Фалет
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
18
Филип Костич
ЛВ
6
Лукас Торро
ОП
10
Марко Фабиан
ЦП
6
Желсон Фернандес
ЦП
8
Мият Гачинович
АП
22
Себастьян Аллер
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Боруссия Д
1
Марвин Хитц
ВР
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
28
Аксель Витсель
ЦП
27
Марио Гетце
АП
9
Пако Алькасер
ЦФ
Айнтрахт
1
Феликс Видвальд
ВР
20
Макото Хасебе
ЦЗ
23
Марко Русс
ЦЗ
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
9
Николай Мюллер
ЦП
9
Лука Йович
ЦФ
3-3-1-2-1
1
Бюрки
27
Вольф
25
Аканджи
22
Диалло
29
Шмельцер
27
Делэни
26
Пищек
81
Дауд
7
Брун-Ларсен
18
Ройс
26
Филипп
4-1-2-2-1
1
Трапп
21
Да Коста
19
Абрахам
5
Фалет
26
Н'Дика
6
Торро
10
Фабиан
6
Фернандес
8
Гачинович
18
Костич
22
Аллер
26
Филипп
9
Алькасер
9
Алькасер
26
Филипп
Остались в запасе
Боруссия Д
Айнтрахт
1
Марвин Хитц
ВР
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
28
Аксель Витсель
ЦП
27
Марио Гетце
АП
Главный тренер
Нико Ковач
20
Макото Хасебе
ЦЗ
1
Феликс Видвальд
ВР
23
Марко Русс
ЦЗ
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
9
Николай Мюллер
ЦП
9
Лука Йович
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Остались в запасе
1
Марвин Хитц
ВР
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
28
Аксель Витсель
ЦП
27
Марио Гетце
АП
Остались в запасе
20
Макото Хасебе
ЦЗ
1
Феликс Видвальд
ВР
23
Марко Русс
ЦЗ
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
9
Николай Мюллер
ЦП
9
Лука Йович
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Главный тренер
Адольф Хюттер
Статистика матча Боруссия Д - Айнтрахт
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Информация о матче
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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